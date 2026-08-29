POLITICÓN: Ante futuro sombrío, ¿brincan panistas del barco?

Memo puede ser candidato del PAN, pero tiene muy claro que sin los votos del PRI no tiene posibilidad alguna de triunfo. Y tanto él como Chuy de León saben también que aún cuando pudieran colarse a las listas pluris lo harían en un lugar sin posibilidades de llegar a San Lázaro. Y es que desde ahora el que se sabe amarrado por Coahuila es Marcelo Torres Cofiño ... e incluso él estará en duda por el bajísimo número de votos que puede prometer.

Entre la degradación del Comité Estatal a nivel de Delegación, la defección de Theo Kalionchiz y la ambigüedad de la dirigencia nacional en su postura sobre las alianzas con otros partidos, nos cuentan que no pocos “liderazgos históricos” del panismo lagunero -si acaso puede llamárseles así-, como Memo Anaya o Jesús de León , están considerando seriamente la posibilidad de migrar de colores, pues no ven posibilidades de seguir figurando en las elecciones de 2027. Y es que ni en la elección de ayuntamientos, ni en la de diputados federales hay expectativa alguna.

III. BUEN AMBIENTE

Ayer preguntábamos quién tendrá la última palabra en las candidaturas federales del PRI en Coahuila: el CEN o el grupo gobernante local. La asistencia de Manolo Jiménez a la plenaria priista y las fotografías publicadas por él, en las cuales aparece sonriente junto a Alejandro Moreno, Rubén Moreira y otros personajes del tricolor, parecieran dar una pista, aunque nadie anunció candidaturas ni acuerdos y todo se limitó a exhibir un ambiente cordial. En alguna imagen también aparece Theodoros Kalionchiz, recién llegado del PAN y si él negoció su incorporación para buscar la reelección, después de ver esas fotos en redes seguramente durmió tranquilo.

IV. TODO COMUNICA

Nos cuentan que durante la plenaria también hubo espacio para hablar del resultado electoral de Coahuila y aquel 16 de 16 que fortaleció al PRI estatal. Y es normal, porque se trata de los únicos resultados positivos que puede presumir Alito Moreno. Por ello crece el morbo en relación a las fotografías difundidas por el propio Gobernador: ¿Son las postales obligadas de una reunión partidista o contienen un mensaje puntual relacionado con las especulaciones sobre las próximas candidaturas federales?

V. EL AGUA Y LA IA

La empresa mixta Aguas de Saltillo, que encabeza Iván José Vicente ya presume que se ha certificado en la norma ISO/IEC 42001:2023, un estándar internacional para los Sistemas de Gestión de Inteligencia Artificial. Con ello, Agsal se ha convertido en la primera empresa de su tipo, en América Latina, en contar con dicha certificación, la cual implicará que la incorporación de herramientas de IA en los procesos de la empresa se traduzca en un uso responsable de estas y, sobre todo, en la identificación y gestión de los riesgos asociados al uso de dicha tecnología.

VI. RIESGOS

Porque no todo son ventajas con el uso de la inteligencia artificial. También hay “tentaciones” que deben evitarse y en ese sentido valdrá la pena que la empresa -y el Gobierno Municipal, que es el socio mayoritario- informen con la mayor amplitud posible cuáles son los procesos en los cuales se está incorporando intensivamente la IA y cuáles son las salvaguardas que se han diseñado a partir de esta certificación.

VII. BUENA INICIATIVA

El arteaguense Jorge Jiménez, síndico de mayoría, puso sobre la mesa una idea que vale reconocer. Propone rescatar el espacio conocido como La Alberca, frente a la Alameda, que durante años ha permanecido deteriorado y prácticamente abandonado. El proyecto contempla áreas deportivas e infantiles, comercio, baños y alumbrado. No corresponde propiamente a las funciones de un síndico impulsar obra pública, pero tampoco estorba que alguien tenga iniciativa. Si durante varias administraciones nadie hizo nada por ese lugar, bienvenido quien empuje para recuperarlo.