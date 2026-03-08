Indagan posible red de trata que opera en Saltillo y Monterrey

    Indagan posible red de trata que opera en Saltillo y Monterrey
    La Fiscalía General del Estado investiga la posible existencia de una red de trata de personas que tiene su base en Monterrey, pero que extendió su área “laboral” hasta Saltillo. ARCHIVO

Autoridades investigan si la estafa con relojes falsos a empresarios está vinculada a una red delictiva que operaría desde la vecina ciudad con fraude, extorsión y posible explotación sexual

Las investigaciones derivadas de la estafa con relojes de alta gama falsificados a empresarios de Saltillo abrieron nuevas líneas que apuntan a la posible operación de una red delictiva con base en Monterrey, presuntamente vinculada con fraude, extorsión y otros delitos.

De acuerdo con fuentes cercanas a la indagatoria, las autoridades estatales ampliaron las pesquisas tras el interrogatorio a Verónica “N”, señalada como presunta participante en el esquema de fraude mediante la venta de relojes que en realidad eran réplicas.

El caso salió a la luz luego de que empresarios locales denunciaron haber sido engañados con piezas supuestamente originales ofrecidas como oportunidades exclusivas. Las operaciones habrían generado pérdidas superiores a cinco millones de pesos y afectado al menos a 18 personas.

Las investigaciones señalan que la mujer se acercaba a posibles compradores en gimnasios exclusivos al norte de Saltillo, donde primero generaba confianza antes de ofrecer los relojes presuntamente auténticos.

AUTORIDADES RASTREAN POSIBLE RED Y NUEVOS DELITOS

Durante las indagatorias, agentes estatales revisaron cámaras de videovigilancia y lograron identificar parcialmente a al menos dos personas que podrían estar vinculadas con la operación del fraude.

Según versiones internas de la investigación, el caso podría estar relacionado con un grupo delictivo que utiliza a mujeres jóvenes para acercarse a potenciales víctimas y concretar engaños que posteriormente derivan en fraudes o extorsiones.

Las pesquisas también consideran la posible participación de ciudadanos extranjeros y el uso de establecimientos como bares, casinos, restaurantes, gimnasios y centros de masajes para contactar clientes.

La Fiscalía cuenta además con la matrícula parcial de una camioneta tipo SUV blanca con registro en Nuevo León, vehículo que presuntamente era utilizado para trasladarse entre Monterrey y Saltillo y que actualmente es rastreado por autoridades de ambas entidades.

De igual forma, se investiga una vivienda donde presuntamente se realizaban encuentros entre los proveedores de los relojes y la mujer detenida, así como con otras personas que podrían estar involucradas en el mismo esquema.

CENTROS DE MASAJE, EL LUGAR DE ENCUENTRO

En una de las vertientes del caso, también se analiza un presunto mecanismo de extorsión en centros de masajes, donde algunos clientes serían amenazados con denuncias por delitos sexuales si se negaban a entregar dinero o bienes.

De manera paralela, las autoridades continúan integrando la carpeta de investigación contra Verónica “N”. No obstante, el fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, informó recientemente que la joven fue liberada debido a la falta de denuncias formales que permitieran judicializar el caso.

Pese a ello, la Fiscalía mantiene abiertas diversas líneas de investigación para determinar si detrás del fraude existe una organización criminal más amplia que opere en la región noreste del país.

