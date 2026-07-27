Secretaría Anticorrupción sanciona a 13 servidores públicos de nueve dependencias federales
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
Buen Gobierno sancionó a 13 servidores públicos de nueve dependencias por faltas no graves, con suspensiones e inhabilitaciones de hasta tres meses
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que sancionó a 13 personas servidoras públicas adscritas a nueve dependencias y entidades federales por la comisión de faltas administrativas no graves, con medidas que incluyen amonestaciones, suspensiones e inhabilitaciones de hasta tres meses.
La Secretaría informó que las investigaciones fueron desarrolladas en Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), la Administración del Sistema Portuario Nacional Manzanillo (ASIPONA Manzanillo) y la Secretaría de Salud.
A través de un comunicado emitido el 26 de julio, la dependencia señaló que las sanciones fueron resultado de investigaciones realizadas por las Unidades de Responsabilidades y los Órganos Internos de Control, conforme a las atribuciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Las resoluciones fueron emitidas por las instancias responsables de cada dependencia conforme a las investigaciones administrativas correspondientes.
PEMEX SANCIONA A DOS TRABAJADORAS POR TRÁMITE DE PRESTACIONES
En Petróleos Mexicanos fueron suspendidas por 30 días Marlyn C. y María F., adscritas al Departamento de Personal Salina Cruz Marina-Pacífico.
De acuerdo con la Secretaría, ambas omitieron atender y dar seguimiento al trámite para el pago de prestaciones laborales post mortem de un trabajador entre 2022 y 2025.
CFE IMPONE SUSPENSIÓN POR REGISTRO DE SOLICITUDES
En la Comisión Federal de Electricidad fue suspendido durante 15 días Josué S., adscrito a la División Oriente.
La resolución señala que el servidor público registró solicitudes para contratación del suministro de energía eléctrica sin contar con las facultades correspondientes durante 2024.
IMSS aplica inhabilitación de tres meses
La sanción de mayor duración correspondió al Instituto Mexicano del Seguro Social.
Víctor C., adscrito al Hospital General Regional No. 1 de Querétaro, fue inhabilitado por tres meses por omitir examinar, diagnosticar e implementar un tratamiento médico-quirúrgico a un paciente en 2022, situación que, de acuerdo con la resolución, ocasionó un deterioro en su estado de salud hasta su fallecimiento.
DEFENSA Y SNDIF RECIBEN SANCIONES
En la Secretaría de la Defensa Nacional se impuso una amonestación privada a Luis C., adscrito al 98 Batallón de Infantería en Oaxaca, por no integrar un expediente clínico conforme a las Normas Oficiales Mexicanas durante 2023.
En el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia fue suspendida por 15 días Ornela G., del Centro de Asistencia Social para la Segunda Infancia de la Ciudad de México, por maltrato en contra de un menor de edad durante 2025.
ADUANAS Y FERROCARRILES NACIONALES ACUMULAN CINCO SANCIONES
La Agencia Nacional de Aduanas de México informó la suspensión por 15 días de Tomás M., Brenda P. y Hernán M., adscritos a la Aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
La Secretaría indicó que los servidores públicos omitieron realizar la revisión total del equipaje de tres pasajeros internacionales en 2023.
Asimismo, José A., de la Dirección Ejecutiva de Recursos Materiales, y Omar G., de la Dirección de Planeación Estratégica de Ferrocarriles Nacionales de México en liquidación, recibieron una suspensión de 15 días por suscribir un convenio modificatorio que rebasó el 20 por ciento del monto establecido en un contrato de servicios de telefonía durante 2023.
ASIPONA MANZANILLO Y SALUD TAMBIÉN FUERON OBJETO DE RESOLUCIONES
En la Administración del Sistema Portuario Nacional Manzanillo se impusieron dos suspensiones, de 10 y 12 días, a Edmundo C., adscrito a la Gerencia de Ingeniería.
La resolución señala que el servidor público omitió gestionar adecuaciones presupuestarias relacionadas con las obras del Acueducto Armería-Manzanillo y de la vialidad norte para un segundo acceso al recinto portuario, ambas en 2023.
Por su parte, en la Secretaría de Salud se emitió una amonestación pública contra Ana G., del Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias “Ismael Cosío Villegas”, por proporcionar documentación con información confidencial durante 2023.
SECRETARÍA DESTACA DERECHO DE IMPUGNACIÓN
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que todas las sanciones fueron impuestas considerando los criterios de proporcionalidad y gravedad de las faltas administrativas.
Asimismo, precisó que las personas sancionadas cuentan con el derecho de impugnar las resoluciones conforme a los procedimientos legales correspondientes.
La dependencia señaló que, en caso de presentarse recursos legales, defenderá las resoluciones emitidas con base en la evidencia recabada y en el marco jurídico aplicable.
Finalmente, reiteró su compromiso de combatir la corrupción, promover la ética, la honestidad y la integridad en el servicio público, además de invitar a la ciudadanía a denunciar conductas contrarias a los principios de legalidad, respeto e integridad mediante la plataforma oficial de denuncias del Gobierno de México.