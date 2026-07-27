Secretaría Anticorrupción sanciona a 13 servidores públicos de nueve dependencias federales

La Secretaría informó que las investigaciones fueron desarrolladas en Petróleos Mexicanos ( Pemex ), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), la Administración del Sistema Portuario Nacional Manzanillo (ASIPONA Manzanillo) y la Secretaría de Salud.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que sancionó a 13 personas servidoras públicas adscritas a nueve dependencias y entidades federales por la comisión de faltas administrativas no graves, con medidas que incluyen amonestaciones, suspensiones e inhabilitaciones de hasta tres meses.

A través de un comunicado emitido el 26 de julio, la dependencia señaló que las sanciones fueron resultado de investigaciones realizadas por las Unidades de Responsabilidades y los Órganos Internos de Control, conforme a las atribuciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Las resoluciones fueron emitidas por las instancias responsables de cada dependencia conforme a las investigaciones administrativas correspondientes.

PEMEX SANCIONA A DOS TRABAJADORAS POR TRÁMITE DE PRESTACIONES

En Petróleos Mexicanos fueron suspendidas por 30 días Marlyn C. y María F., adscritas al Departamento de Personal Salina Cruz Marina-Pacífico.

De acuerdo con la Secretaría, ambas omitieron atender y dar seguimiento al trámite para el pago de prestaciones laborales post mortem de un trabajador entre 2022 y 2025.

CFE IMPONE SUSPENSIÓN POR REGISTRO DE SOLICITUDES

En la Comisión Federal de Electricidad fue suspendido durante 15 días Josué S., adscrito a la División Oriente.

La resolución señala que el servidor público registró solicitudes para contratación del suministro de energía eléctrica sin contar con las facultades correspondientes durante 2024.

IMSS aplica inhabilitación de tres meses

La sanción de mayor duración correspondió al Instituto Mexicano del Seguro Social.

Víctor C., adscrito al Hospital General Regional No. 1 de Querétaro, fue inhabilitado por tres meses por omitir examinar, diagnosticar e implementar un tratamiento médico-quirúrgico a un paciente en 2022, situación que, de acuerdo con la resolución, ocasionó un deterioro en su estado de salud hasta su fallecimiento.

DEFENSA Y SNDIF RECIBEN SANCIONES

En la Secretaría de la Defensa Nacional se impuso una amonestación privada a Luis C., adscrito al 98 Batallón de Infantería en Oaxaca, por no integrar un expediente clínico conforme a las Normas Oficiales Mexicanas durante 2023.

En el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia fue suspendida por 15 días Ornela G., del Centro de Asistencia Social para la Segunda Infancia de la Ciudad de México, por maltrato en contra de un menor de edad durante 2025.