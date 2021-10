POLITICÓN: COMPARATIVA

I. COMPARATIVA

Ramiro Pérez es para Parras lo que fue en su tiempo Ramón Oceguera para Ramos Arizpe. Sólo se sirvieron del encargo. Como castigo, Ramón sólo fue exhibido como trofeo al ingresar a indiciados del penal de Saltillo, y luego salió tan campante, para ponerse a las órdenes. Pero Ramiro quizás tenga una suerte diferente, porque es de Morena. Además de la denuncia penal y muchas otras civiles y electorales que tiene en su contra, ahora se suman reclamos de pagos de proveedores. Llama la atención que entre esos proveedores está la Comisión de los Derechos Humanos de Hugo Valdés, que impartió un curso a los policías y sólo les pagaron una parte.

II. CON LUPA

También la Auditoría Superior de Armando Plata está revisando bien las cuentas de Juan Salas, todavía alcalde de General Cepeda. Salas le heredó el encargo a su hermano Pablo y, por lógica, la entrega recepción es tersa, pero no cuentan con que la Auditoría documenta de distinta manera. Si Pablo será omiso con las cuentas de su hermano, tenga la seguridad que en la Auditoría no será así.

III. MADRUGAR

El que parece estar convencido de la necesidad de madrugar para obtener el favor divino es Alberto Hurtado, quien desde la posición que hoy ocupa, como hombre fuerte en el equipo del senador coahuilense Armando Guadiana, ha comenzado a proyectarse como aspirante a un asiento en el Palacio Legislativo de Coss. Claro que falta mucho, pero no hay día que no se llegue. Habrá que seguirle la huella porque, aun cuando falta mucho para que arranquen las hostilidades electorales, no es gratuito que la sabiduría popular recomienda madrugar. Su hermano se separó de Reyes Flores y logró entrar de regidor, aquí está la clave.

IV. DE TRISTE HISTORIA

Revivió la Comisión Estatal de Vivienda como organismo público descentralizado, pero sectorizada a la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Territorial de Enrique Martínez y Morales. El antecedente de esta comisión es de una historia muy triste. Nomás imagínese, hace años era el Instituto de la Vivienda Popular, desde donde se hicieron tantas triquiñuelas y arbitrariedades.

V. BATEADOR EMERGENTE

Ahora que se sabe que José Antonio Lazcano sí dejará la dirigencia de la Cámara de la Industria de la Transformación (Canacintra) a finales de este año, muy probablemente para incorporarse al primer equipo del alcalde electo de Saltillo, José María Fraustro, desde afuera, los industriales están evaluando a su posible sucesor. Las miradas apuntan hacia alguien con basta experiencia y con labor comprobada en otras organizaciones similares: Antonio Domínguez Lara, ejecutivo de Grupo DeAcero. No hay más para dónde voltear si se trata de meter bateador emergente con potencia. Lazcano tenía opción de continuar un período más, pero le pondrá pausa a su relación con la Cámara.

VI. ROTACIÓN

Que Sonia Villarreal y su gente ya tomaron la decisión de que ningún mando de los municipios haga huesos viejos. Es más, que cada alcalde electo tiene el nombre de su próximo mando de la corporación de seguridad. La rotación de gente es una estrategia anticorrupción. A ver si le resulta a Sonia y las cosas siguen tan calmadas como hasta ahora.

VII. ASÍ NO PASA

El que se animó a decir esta boca es mía respecto a la reforma eléctrica que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador es el diputado federal por Torreón, José Antonio Gutiérrez Jardón. Su bajo perfil ya lo hizo perder la Perla de La Laguna, de tal manera que ahora, sin importar los intereses personales o de partido, debe defender los intereses de la gente. Dice que tal y como AMLO mandó la iniciativa, así no pasará. Eso de desaparecer la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión de Hidrocarburos y también restringir la participación privada, nomás no cuadra. Es importante la opinión de Gutiérrez porque es parte de la Comisión de Energía.

VIII. ATENTOS

Muy atentos deben estar en la Fiscalía General de Gerardo Márquez, porque a nivel nacional, y Coahuila no es la excepción, se estarán generando grandes estafas de supuestas sociedades financieras, pero que operan ahora a través de aplicaciones que primero se anuncian en redes sociales, después logran convencer a la víctima y la estafan o la enrolan en préstamos impagables.

IX. UN PASO ADELANTE

Otra vez Coahuila da un paso adelante en la planeación del futuro, esta vez de la mano de ONU Hábitat con la Estrategia Integral de la Vivienda Adecuada y Urbanización Sostenible, documento que entregó ayer Sofía Viguri Gómez al gobernador Miguel Riquelme. Es el documento que contiene las directrices para crecer de manera ordenada y sustentable. Llama la atención el decálogo, porque coincide con la visión de urbanistas locales: el primero punto es cero expansión urbana de las ciudades, ninguna vivienda abandonada es otro punto, y sistemas de transporte y movilidad centrado en las personas. Esto traducido es buscar una mejor calidad de vida en las metrópolis y en las ciudades en desarrollo.