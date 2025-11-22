POLITICÓN: Critican al interior de Morena informe de Attolini en ring de lucha libre

I. A FALTA DE TRABAJO...

El “informe” del diputado morenista Antonio Attolini causó revuelo en redes y se convirtió en tendencia. En su realidad -distorsionada-, dirá que fue un éxito: hubo tres peleas de lucha libre, una estelar, rifas de electrodomésticos -el mayor atractivo para asegurar asistencia- y hasta un salto suyo desde la tercera cuerda. Dicen que las fotos le alcanzan para presumir, pero las críticas fueron muchas. En redes abundaron burlas y comentarios negativos. Incluso compañeros de bancada nos comentan que el espectáculo les provocó pena ajena. Aunque claro, en corto le aplauden. Attolini tiene razón: es mitotero y argüendero... pero nada más.

II. LA OTRA ARENA

Más que un informe, lo de Attolini fue el arranque informal de su campaña por la reelección. Esta vez irá por la de mayoría en el distrito 9, mismo en el que el PRI se frota las manos: dicen que lo mejor que les puede pasar es tenerlo enfrente. Lo ven como garantía de ventaja, ya sea con alianza, sin ella y con cualquier nombre en la boleta. En Morena algunos lo saben, pero nadie se lo dice. Y él, convencido de su popularidad, ya se trepó al ring en una arena en la que los golpes son reales...

III. DETALLITOS...

Todo mundo habla hoy de la “lista de candidaturas” de la cuatroté en Coahuila. Y con razón, pues eso de los “coordinadores de la defensa de bla, bla, bla...” es sólo un eufemismo usado por el partido que encabeza Luisa María Alcalde para permitirle a sus candidatos realizar campaña de forma anticipada, es decir, para que violen la legislación electoral con impunidad. El detalle fino en este caso es que, de acuerdo con algunas voces, el oficialismo estaría cometiendo un error que puede salirle caro. Y es que las encuestas mediante las cuales -supuestamente, desde luego- fueron seleccionados los “coordinadores” ¡le atinaron hasta a la forma como se distribuirán las candidaturas entre Morena y el PT!

IV. ¿MISTERIO? NO LO CREO

El asunto es que el convenio de coalición no ha sido presentado aún ante el IEC, pues ello, de acuerdo con los tiempos de la legislación local, ocurrirá hasta los primeros días de diciembre. Entonces, ¿cómo es que ya se repartieron las candidaturas y resulta que hasta están definidos los nombres de quienes, en cinco distritos, competirán bajo las siglas del PT? Se trata, dicen los entendidos, de un error garrafal que, llegado el momento y de ser necesario, será aprovechado por el priismo comarcano.

V. INCERTIDUMBRE

Y de alianzas hablando, mientras todo mundo se adelanta y avanza en el proceso de selección de candidaturas, el panismo comarcano sigue prendiendo veladoras para que la dirigencia nacional de Jorge Romero Herrera “haga una excepción” en Coahuila y permita la alianza con el PRI, pese a que en más de una ocasión ha dicho que, desde el relanzamiento del albiazul, en octubre pasado, su intención es acudir solos a las elecciones. La gran pregunta que se hacen los observadores es si la dirigencia local, que encabeza Elisa Maldonado, tiene un “plan B” para sacar de su chistera 16 candidaturas y competir en los comicios del año próximo.

VI. DE TERROR

¿Cuántos votos podría cosechar en Coahuila el PAN si, al final, su dirigencia nacional dice no a la alianza con el tricolor? Incluso los más optimistas aseguran que muy pocos, dado que se trata de un proceso que poco entusiasma al electorado. Y si además se toma en cuenta que, históricamente, la votación del albiazul se desploma en las elecciones intermedias locales, el escenario está para provocarle un infarto al más templado...

VII. MOVIMIENTO... CONTROLADO

A punto de iniciar el proceso electoral para renovar el Congreso local, nos dicen que en Movimiento Ciudadano ya se mueven las piezas. Además de la reaparición de Jaime Martínez Veloz -quien opera con línea directa desde la dirigencia nacional-, hay otro actor en ascenso: Eduardo Gaona Domínguez, diputado federal por Nuevo León, pero nacido en Coahuila y egresado de la UAdeC. Cercano a Samuel García, Gaona se ha colado en la esfera de influencia y estaría operando en territorio coahuilense con una encomienda: fortalecer el control nacional y marcar distancia con las decisiones locales.

VIII. FRENO A DANAO

Nos comentan que la misión central es contener a Poncho Danao, identificado como subordinado del bloque tricolor que preside Carlos Robles y dirige Diego Rodríguez. Por eso la estrategia nacional incluye reforzar el equipo con operadores externos y limitar las alianzas locales incómodas. Dicen que el Comité Nacional ya no quiere simulaciones ni acuerdos con los de siempre. Si el plan avanza, no sorprendería que a Danao le recorten cancha...

IX. NADA DE REGALOS

Hoy es cumpleaños de la senadora morenista Cecilia Guadiana, “La infanta”, y quienes están invitados al festejo nos comentan de un detalle que llamó la atención: pidió no llevarle regalos, sino juguetes para donar en las fiestas decembrinas. El gesto sorprendió a algunos, que esperaban otro tipo de celebración. La idea, dicen, fue bien recibida entre los suyos, aunque hay quienes opinan que con tanta desigualdad, no se trata de recolectar juguetes, sino de generar oportunidades para el desarrollo y en eso desde el Poder Legislativo también hay mucho por hacer... Pero bueno, cada quien celebra como puede o como quiere ser visto... por lo pronto es un buen gesto de la senadora.