POLITICÓN: Congreso de Coahuila busca tipificar como delito los deepfakes con contenido íntimo

I. DISUASOR

Interesante, sin duda, la iniciativa que llevó a la tribuna parlamentaria la panista Blanca Rubí Lamas Hernández, para que se considere delito el uso de herramientas informáticas, entre ellas la inteligencia artificial, para alterar, editar o modificar imágenes o videos, que luego se distribuyan a través de medios digitales y tengan el propósito de mostrar a cualquier persona “en situaciones íntimas o sexuales para causarle descrédito público, vergüenza, o afectación a su honor y reputación”. Y es que sin duda la irrupción de la IA en nuestras vidas ha implicado muchos cambios para bien... pero también para mal.

II. INSUFICIENTE

Habrá que advertir, sin embargo, que elevar una conducta a la categoría de delito no implica que la realidad se transformará en automático. Por ello, convendría que, además de impulsar cambios legislativos, nuestros representantes populares también se ocuparan de asegurar que estos tengan efectividad, es decir, que se conviertan –como en este caso– en disuasores eficaces de conductas indeseables. Habrá que ver si le entran a ese toro.

III. MISTERIO

Curioso caso el de la recién designada consejera del Instituto Electoral de Coahuila (IEC), Layla Karina Miranda Girón, de quien resulta muy difícil encontrar referencias en Torreón, donde ha desarrollado toda su trayectoria profesional. Y es que aun cuando en su currículum figura el haber presidido uno de los comités distritales electorales locales, con sede en aquella ciudad, nadie parece recordar su paso por la institución. En su favor habrá que decir que, aunque nadie la recuerda para bien, tampoco lo hacen para mal, así que al menos puede apelar a la vieja confiable del “beneficio de la duda”.

IV. HABRÁ QUE VER...

Quienes le entienden bien a la fórmula que el INE de Guadalupe Taddei ha seguido en los últimos años para designar consejerías, nos dicen que perfiles como el de la lagunera “son bien vistos” porque se cree que, al carecer de trayectoria pública, pueden desempeñarse con mayor imparcialidad. Sin duda se trata de una hipótesis plausible, pero está sujeta a demostración. Y los primeros pasos institucionales de Miranda, nos dicen, no han abonado para considerarla probada.

V. RELEVO

Con la salida de José Luis Vázquez López de la Vocalía Ejecutiva del INE en Coahuila –debido a que se jubiló–, la institución que preside a nivel nacional Guadalupe Taddei designó como encargado del despacho a Miguel Castillo, quien se desempeñaba como Vocal de Organización Electoral. Sin embargo, al tratarse de una plaza del Servicio Profesional Electoral, deberá abrirse un proceso de concurso, lo cual no ocurrirá de inmediato debido al inminente arranque del proceso local. Ello implica que los comicios en los cuales se elegirá a los nuevos integrantes del Congreso Estatal se dará sin que la Vocalía del INE cuente con un titular en toda forma.

VI. INTERINOS

Así, tanto el INE como el IEC desahogarán el proceso comicial con presidencias interinas. Y es que en el caso del Instituto Estatal, debido a que el INE decidió declarar “desierto” el concurso por la Presidencia, Óscar Rodríguez continúa provisionalmente a cargo. Aunque la situación genera inquietud, nos dicen quienes conocen el engranaje electoral que no debe afectar la organización: ambos organismos cuentan con estructuras sólidas, operadores experimentados y personal técnico capaz.

VII. SIN CONTROL

El repunte de enfermedades de transmisión sexual no sólo implica un problema de salud pública y educativo –como advertimos ayer–, sino también una falla grave en el control epidemiológico. Y es que, además de los contagios de sífilis en adultos, la estadística oficial muestra un incremento grave en los casos de sífilis congénita: de los 12 casos reportados en recién nacidos, entre enero y octubre de 2024, pasamos a 22 en el mismo periodo de este 2025, es decir, casi el doble. Esta infección debería detectarse y tratarse en el control prenatal. Si eso no ocurre, el problema se agrava. Eliud Aguirre, secretario de Salud, debe actuar como cabeza de sector.

VIII. RELAJAMIENTO PELIGROSO

Nos dicen los especialistas que la clave es el seguimiento. Todas las instituciones de salud, como el IMSS, el ISSSTE o los hospitales privados –que atienden a la mayor parte de la población–, deben reforzar sus protocolos, pero también recibir presión de la Secretaría de Salud estatal. Si se duplican los casos de un padecimiento tratable con penicilina, es porque hay un relajamiento en el sistema de vigilancia. La no detección oportuna podría incluso constituir una negligencia que merecería investigación.

IX. CAMPAÑA

En este contexto, el DIF Saltillo anunció una Campaña de Salud Sexual a realizarse el próximo domingo 30 de noviembre en la Ruta Recreativa. Luly López Naranjo, presidenta honoraria del organismo, informó que se ofrecerán pruebas rápidas de VIH y sífilis, además de orientación sobre prevención de enfermedades de transmisión sexual, entre otras acciones. La Secretaría de Salud estatal respaldará la jornada. Aunque valiosa la iniciativa municipal, los expertos advierten que estas campañas deben formar parte de una estrategia institucional más amplia, que abarque todo el Estado y no quedarse como un esfuerzo aislado.