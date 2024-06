POLITICÓN: Dan prórroga a Coahuila para definir si se adhiere a IMSS-Bienestar

I. SE ACABA EL TIEMPO...

Contrario a lo afirmado por el presidente López Obrador hace unos días, no será hasta el sexenio de Claudia Sheinbaum cuando los gobiernos de Coahuila y Durango deban decidir si se incorporan o no al esquema del IMSS-Bienestar. Voces enteradas de las negociaciones nos dicen que, de hecho, el plazo para decidir vencía originalmente mañana, pero luego del discurso de Pasta de Conchos se acordó una “última prórroga” que implica “darle chance” a las administraciones tricolores hasta el último día del actual sexenio para que se suban al tren de la transformación.

II. Y LAS OPCIONES

Las negociaciones, se afirma, están siendo conducidas personalmente por Zoé Robledo y el coahuilense Javier Guerrero García. Quienes han tenido oportunidad de escuchar detrás de las puertas aseguran que avanzan bien y difícilmente concluirán con una negativa por parte del gobierno local... aunque la aceptación no necesariamente se daría por convicción sino más bien por carencia de alternativas. ¿Será?

III. ¿Y LA REFORMA LOCAL?

Ayer arrancaron en la capital de los temblores los foros de discusión sobre la reforma al Poder Judicial propuesta por el Ejecutivo. El primero de nueve foros tuvo como escenario la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y fue una auténtica “pasarela política” que provocó una amplia cobertura mediática. Sin embargo, toda la discusión gira alrededor del Poder Judicial de la Federación y nadie dice una palabra sobre los poderes judiciales de los estados... que también están incluidos en la iniciativa y, en opinión de voces muy serias, como Ana Laura Magaloni, constituyen la parte que debiera discutirse de forma preferente.

IV. A HACER CAMPAÑA

¿Alguien va a proponer, en algún momento, que se organicen foros para discutir la transformación de los juzgados locales y la eventual reestructuración de los tribunales superiores de justicia de los estados? Porque tal como está redactada la propuesta de reformas en este momento, lo único que está claro es que jueces y magistrados tendrán que emerger de las urnas... pero nada más. Convendría comenzar a discutir el tema, ¿no creen?

V. AL QUE MADRUGA...

Y de la reforma judicial hablando, aunque todavía no hay reglas, ni convocatoria, ni fechas... ¡ni nada!, hay quienes decidieron no perder ni un segundo y “ya se activaron” rumbo a la futura -aunque incierta- contienda electoral para seleccionar por voto popular a los jueces de distrito, magistrados de circuito y ministros de la Corte. Y uno de los primeros en hacerlo ha sido el ex ombudsman local Hugo Morales Valdés, quien, en estricto sentido, ya inició campaña comunicando a colegas, amigos y familiares que está decidido a competir. A ver si luego no lo descalifican por “actos anticipados”...

VI. QUEDAN CINCO

¿Y hablando de campañas electorales? En el Instituto Electoral de Coahuila aseguran estar listos para vigilar las asambleas de las asociaciones que buscan formar un partido político local. Originalmente eran seis, pero en la última sesión del Consejo General del IEC, ¡sorpresa!, una se echó para atrás. Se trata de la asociación que pretendía constituir el Partido Democrático de la Mujer en Coahuila. Ahora quedan cinco. Veremos si cumplen con los apoyos necesarios...

VII. A DAR CUENTAS

Ayer comentamos los movimientos que sacuden la estructura del Ayuntamiento de Torreón. Pues siguen y no solo son bajas de funcionarios, sino que también están iniciando procedimientos de responsabilidad. Tal es el caso del exdirector del Instituto del Deporte, Héctor Gaytán McGregor, a quien la contraloría ya lo llamó para que explique irregularidades de su gestión. En SIMAS, sorprendió la salida de Raymundo Rodríguez, gerente técnico con más de 30 años ahí. No renunció, lo despidieron junto a otros seis funcionarios. Ahora, la contraloría también intervendrá. Parece que ordenar la casa va en serio.

VIII. REACOMODO

Los resultados del 2 de junio están agitando la política tricolor en La Laguna y repercutiendo en la administración municipal. ¿Quién está con quién? Ya no hay dudas. Desde los pasillos del ayuntamiento, fuentes cercanas al alcalde Román Alberto Cepeda aseguran que vienen más cambios, incluyendo en la Dirección de Inspección y Verificación, actualmente a cargo de Raúl Gerardo Rodríguez García. El reacomodo está en marcha, todo con miras al segundo periodo de Cepeda González. ¡Que no sorprenda a nadie!

IX. INFIERNITOS

Hay quienes en el afán de figurar y gozar de cinco segundos de fama, no dudan en recurrir a la estridencia o el engaño. Es el caso del regidor morenista local Raúl Yeverino García quien, fiel a su estilo de chivo en cristalería, intentó generar un escándalo alrededor de la sesión de Cabildo en la que ayer se aprobaron diversas acciones para modernizar el transporte público de la capital, pero ningún incremento a la tarifa. Los ediles de oposición, sin duda están ahí para generar contrapesos y evitar que se incurra en excesos. Pero tienen que ser serios en su conducta, y no como Yeverino, actuar con estridencia sólo para obtener reflectores momentáneos.