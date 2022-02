POLITICÓN: DATO DE ALARMA

I. DATO DE ALARMA

Dato que debería alarmar es el que dio a conocer Ricardo Onofre, coordinador estatal de la Organización Nacional de Protección al Patrimonio Familiar (Onappafa): que en esta entidad hay más de 2 millones de autos ilegales. Cuando empezó el run run sobre la regularización, Javier Díaz, titular de la Administración Fiscal General, dijo que estimaban en 110 mil los vehículos de procedencia extranjera que circulaban en el estado. Lo cierto es que si usted, ciudadano saltillense, no los ve circulando, es porque la mayoría se concentran en municipios pequeños de las diferentes regiones.

II. SE CONSERVAN VICIOS

Será el sereno, pero en la Ley del Notariado de Coahuila, no obstante a tantos parches a conveniencia de diferentes partes, todavía conserva vicios muy rancios. Las patentes siguen pasándose, por ejemplo, entre hermanos, así sucedió entre Erika y José Eduardo de apellidos Sotomayor Hernández. El apellido Sotomayor es muy conocido en la Comarca Lagunera, sobre todo en Torreón, por el ex magistrado del Poder Judicial. En tiempos de Armando Prado como presidente del Colegio Notarios se tuvo la intención de hacer una reforma integral y quitar esos vicios, pero no se logró.

III. INSTITUTO DE DEPORTE

Allá en la región Norte, específicamente en Piedras Negras, los deportistas ven con buenos ojos que se les empezó a tomar en cuenta en la administración de Norma Treviño. Resulta que la alcaldesa envió al Congreso Estatal una iniciativa para que sea creado el Instituto Municipal del Deporte de Piedras Negras. Hay ventajas: que un instituto debe tener un presupuesto designado, existe un mayor control de los recursos y debe rendir mejores cuentas que una simple dirección o subdirección, como está establecido en otros municipios. Veremos si el Congreso le da para adelante.

IV. INCOMODIDAD

En donde se notó la incomodidad ayer fue en un restaurante de la ciudad. Y es que coincidieron los dos contendientes de la pasada elección de Canacintra. Por un lado, Tony Domínguez -quien llevará ante instancias federales su inconformidad con el proceso- compartía mesa con el secretario de Economía, Claudio Bres, con quien hablaba sobre futuras inversiones. Mientras que por otro, Eduardo “Guayo” Garza llegó acompañado de un familiar. Los que estaban en el sitio, dicen, que sí se percibió la incomodidad, y más con todo lo que se ha vivido tras la elección empresarial.

V. ESTRENA CAMIONETÓN

Sin querer queriendo, el que pronto va a estrenar camioneta -casi- nueva- es el alcalde de Ciudad Acuña, Emilio de Hoyos. Pocos ediles llegan y los reciben con camioneta de reciente modelo, porque regularmente los recursos empiezan a “chorrear” a partir del segundo o tercer trimestre del año. Pero este caso es diferente: resulta que el Simas de José Luis Salinas compró una camioneta Traverse 2021 para uso del gerente, pero no hubo una justificación plena de la compra. La camioneta costó poquito más del millón de pesos, y para no regarla más la pusieron a disposición del alcalde.

VI. ES UN JUEGO DE AZAR

Eso del Presupuesto Federal es como un juego de azar, lo mismo puedes ganar que perder. Al IMSS Coahuila, de Leopoldo Santillán, le tocó bailar con la más fea en el 2022. Durante 2021, se tuvieron que hacer remodelaciones de algunos espacios y construcción de otros, más a fuerza que con ganas. Incluso se proyectaron dos clínicas familiares más para Saltillo para desahogar la carga que tienen algunas unidades. Pero como el Presupuesto es a decisión y capricho de las necesidades presidenciales, esas dos clínicas para Saltillo no están contempladas para el 2022.

VII. PÉRDIDAS

En la Comisión Federal de Electricidad, que encabeza Manuel Bartlett, las finanzas van de mal en peor. En pleno sábado, la empresa productiva del Estado dio a conocer sus resultados financieros al cierre de 2021, en donde repitieron números rojos. Durante el año pasado, CFE tuvo pérdidas por 95 mil millones de pesos, es decir, una cifra casi 10 por ciento mayor que 2020, cuando este mismo indicador fue de 86 mil millones de pesos. Lo preocupantes es que apenas en 2019, CFE tenía ganancias por 26 mil millones de pesos. ¿Pues qué habrá hecho la 4T con una empresa que sí era productiva?

VIII. POR TODO EL ESTADO

Los que siguen dizque promoviendo por todo Coahuila los beneficios de la Reforma Eléctrica de la 4T son los líderes de Morena, el cual encabeza Diego del Bosque. De paso también hablan de AMLO y de la Revocación de Mandato, pero el INE, de Lorenzo Córdova, ni sus luces -¿siguen con miedo a que los desaparezcan?-, y mientras tanto siguen los acarreos de gente. Lo cierto es que están haciendo un gasto, y el INE debe empezar a fiscalizar bien, sin miedo, porque así anduvo Andrés Manuel López Obrador durante 18 años, viviendo y viajando, que según él le costaban a sus amigos.