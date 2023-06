POLITICÓN: Deja MARS camino pavimentado a su sucesor

I. ACALORADO DEBATE

Estuvo movida la sesión de ayer en el feudo de Eduardo Olmos. Sobre todo porque la discusión sobre la reestructuración de la megadeuda encendió la tribuna, revivió uno de los temas que más se abordaron durante los debates en la pasada campaña y puso a prueba la solidez del acuerdo entre priistas y albiazules. Por lo pronto, anote que la panista Luz Natalia Virgil Orona votó en contra de la propuesta de reestructuración y su coordinadora de bancada, Mayra Valdés, pues no asistió. Por su parte el “independiente” morenista Rodolfo Walss aprovechó el viaje para fustigar a sus adversarios.

II. REPROCHES

Al final, la propuesta solamente acumuló siete votos en contra, porque el “ala verde” del Congreso, representada por Claudia Rodríguez, aunque ahora le jure amor eterno a Morena, queda claro que eso sólo aplica a nivel federal. La udecista Yolanda Elizondo, que también votó en contra, reprochó el “desaseo” legislativo pues, acusó, el dictamen se les circuló con apenas unas horas antes de que se propusiera en tribuna y se votara.

III. CAMINO ALFOMBRADO

Más allá del agarrón en la sede legislativa, lo que no puede dejar de anotarse es el compromiso de Miguel Ángel Riquelme por dejarle el camino totalmente pavimentado a su sucesor. Y es que renegociar la deuda implica un costo político que, pasada la jornada electoral, el actual titular del Ejecutivo no tenía necesidad de asumir pero, según se ve, el lagunero es de los que gustan entregar “the whole enchilada”. El nivel de compromiso deberá tener actos de correspondencia, sin duda. Habrá que estar atentos a la forma que adopten cuando sea momento de “devolver la copa”.

IV. ¡SALUD!

Y de copas hablando, los amantes de los vinos pronto podrán degustar los primeros vinos espumosos que están siendo desarrollados en tierras coahuiltecas. Las casas vinícolas que encabezan, por un lado, los hermanos Milmo y, por el otro, Arturo Mendel, están jugando literalmente una carrera por ser los primeros en salir al mercado y agregar el nuevo producto al amplio catálogo de opciones que ya se ofrece en la entidad. ¿A quién le apuesta?

V. CORTESÍAS

Parece que el cierre del sexenio se convirtió en provocación para los que les gustan las emociones fuertes y por ello no dudan en renunciar a sus cargos de forma “sorpresiva”... aunque la sorpresa sólo sea para el público, pues los que tuvieron la oportunidad de estar cerca del caldero donde se confinó el guiso conocen bien los ingredientes. Por ello, los que estuvieron cerca de Gerardo Berlanga Gotés en las últimas semanas dicen que su salida del equipo gubernamental de Coahuila estaba ya pactada desde hace varias semanas y fue una cuestión de cortesía política que se anunciara hasta ahora, es decir, hasta pasadas las elecciones.

VI. ¿SALTO AL VACÍO?

¿Y por qué la cortesía política? Pues porque pronto veremos “reaparecer” al hoy exservidor público en el recién arrancado “corcholatómetro” que sirve de pretexto para que Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López y Ricardo Monreal hagan campaña anticipada. ¿A qué equipo se integrará el lagunero? Los enterados no quieren soltar prenda, pero dicen que se trata de alguien que, durante los últimos años, desarrolló una buena relación política con Coahuila y que eso se va a notar...

VII. CONVOCATORIAS

Regresando al terreno legislativo, tal como se lo adelantamos aquí, ayer se expidió la convocatoria para designar al –o la– nuevo titular de la Comisión de Derechos Humanos de Coahuila, pero también ¡y por fin! se abrió el proceso para designar al quinto integrante del Consejo General del ICAI, que encabeza Luis González Briseño. Pero no se confunda: si acaso, el órgano de gobierno de la institución responsable de garantizar la transparencia podría tener cinco integrantes por unas cuantas horas, porque ayer también se recibió formalmente la iniciativa mediante la cual se reducirá de cinco a tres el número de integrantes del Consejo General.

VIII. MUJERES AL PODER

Dos cosas interesantes ocurrirán en el ICAI luego de los procesos arrancados ayer: la primera es que será la primera ocasión en la cual las mujeres sean mayoría en su Consejo General... porque, según se rumora en los pasillos legislativos, la designación que se procesa recaerá en una mujer. La segunda es que será el rebaño de Eduardo Olmos el que designe a quien presidirá el órgano, pues con la reforma en proceso se quitará esa potestad al grupo de comisionados.

IX. FEDATARIOS

En el pleito familiar que hoy ventilan públicamente los hermanos Carlos Alberto y Jorge Abdala Serna, dicen los que conocen los detalles del caso, lo relevante no son los dardos envenenados que se lanzan entre ellos, sino el papel que juegan en la trama denunciada destacados notarios –alguno de Saltillo– quienes se han prestado para “dar fe” de actos inexistentes, lo cual implica convertirse en cómplice de actos delictivos. Por ello, se afirma, habrá que estar pendientes de los cursos que tomen las investigaciones que deberá desarrollar la Fiscalía General de Coahuila, donde aún faltan por arribar algunas denuncias.