POLITICÓN: Denuncia Morena intento de feminicidio contra candidata; acusado es militante... de Morena

I. MENSAJES Y SOSPECHAS El ataque a balazos contra una casa vinculada a Rubén Rocha Moya en Culiacán terminó por elevar todavía más la tensión política alrededor del gobernador sinaloense. Y es que aunque la vivienda estaba deshabitada desde hace años y no hubo personas lesionadas, el hecho comenzó a leerse como algo más que una simple agresión. Nos dicen que, tras las acusaciones hechas desde Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico, muchos interpretan la balacera como un mensaje político-criminal en medio de la presión que enfrenta el morenista. II. ACUSACIÓN La candidata de Morena por el distrito 4 en San Pedro y actual diputada local, Delia Hernández, denunció haber sido víctima de una agresión mientras realizaba actividades de campaña junto a su equipo. A través de videos difundidos por el partido se observa un enfrentamiento verbal y físico entre simpatizantes guinda y un grupo de hombres. Morena calificó los hechos como una tentativa de feminicidio y señaló directamente a presuntos integrantes de la alianza PRI-UDC, además de exigir investigación y medidas de protección para la candidata.

III. OTRA VERSIÓN Pero desde el bando aliancista la respuesta fue inmediata. Aseguran que el señalado como agresor, Édgar Sánchez, no forma parte del PRI ni de la UDC y que, por el contrario, fue candidato de Morena-PT en procesos anteriores. Bajo esa lógica, sostienen que lo ocurrido no tendría origen en una agresión política externa, sino en conflictos internos entre grupos morenistas que desde hace tiempo mantienen diferencias en la región. Así que ahora la disputa no solo está en los hechos... sino también en la narrativa. IV. OTROS DATOS Y cuando parecía que el pleito ya tenía responsables definidos, apareció otro dato que cambió la conversación. Resulta que en el padrón de afiliados del INE, que preside Guadalupe Taddei, Édgar Gerardo Sánchez Garza -el señalado por Morena como agresor ligado al PRI-UDC- aparece registrado como militante de Morena desde 2023. Así que hasta ahora los datos oficiales disponibles parecen darle fuerza a la versión de la alianza: que el conflicto en San Pedro tendría más de pleito interno guinda que de otra cosa. V. IRRESPONSABLE El partido guinda que preside Diego del Bosque, y la propia Delia Hernández decidieron hablar de una “tentativa de feminicidio” pese a que en los videos difundidos no se observa que la legisladora haya sido siquiera agredida físicamente. Por el contrario, aparece encarando, gritando y retando a quienes estaban en el lugar. Utilizar una figura tan delicada y dolorosa para miles de mujeres como herramienta política no solo es irresponsable, también termina banalizando un problema real que debería tratarse con mucha más seriedad. VI. EXPECTATIVA Desde Canacintra Monclova vuelven a hablar de crecimiento para la Región Centro. Jorge Mtanous Falco aseguró que durante este 2026 podrían generarse más de 5 mil nuevos empleos, cifra que incluso aumentaría si avanzan favorablemente los acuerdos comerciales entre México y Estados Unidos. Nos dicen que el dato comienza a generar optimismo en una región que todavía intenta recuperarse del golpe económico provocado por AHMSA. Por ahora, la apuesta está puesta en nuevas inversiones y en reforzar el perfil industrial de la región.

VII. ALERTA GANADERA Nos dicen que en distintas regiones de Coahuila ha comenzado a crecer la preocupación por el incremento en casos relacionados con abigeato y traslado irregular de ganado. En ese contexto, desde la Secretaría de Desarrollo Rural, encabezada por Jesús María “Chuma” Montemayor, se reforzaron operativos y mecanismos de supervisión para detectar anomalías en la movilización de animales. Las acciones ya derivaron en sanciones cercanas al millón de pesos y en mayor coordinación con productores y uniones ganaderas del estado. VIII. COORDINACIÓN Y VIGILANCIA La Fiscalía General del Estado también ha intensificado el trabajo con el sector ganadero. Federico Fernández sostuvo reuniones con uniones ganaderas para fortalecer la coordinación en la lucha contra el abigeato. Nos comentan que ya cuentan con 21 ministerios públicos y alrededor de 250 policías capacitados para atender este tipo de delitos. Además, hace unos días, durante un encuentro con la Unión Ganadera en Saltillo, también se habló de la intención de modificar la norma para endurecer las sanciones contra quienes participen en este delito.