I. DESASTRES

Los municipios del país no pueden seguir desprotegidos en caso de desastres naturales como inundaciones, tornados, sequías severas, terremotos y otras calamidades. En Múzquiz, de Tania Flores, ocurrió una inundación que afectó a más de 22 mil personas. En Piedras Negras también se han presentado inundaciones, y en Acuña tornados. Por eso Emilio de Hoyos, alcalde de esta última ciudad, pide que regrese el Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden), el cual fue eliminado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. La realidad es que en los presupuestos municipales no existe la obligatoriedad de que los ayuntamientos hagan un guardadito para estas eventualidades, y quedan a expensas de lo que envíe el Gobierno Federal, más que por obligación, por compasión.

II. MILITARIZACIÓN

Que la senadora lagunera y ex presidenta del PRI en Coahuila, Verónica Martínez, cumplió lo que había anticipado. Votó en contra de que la Guardia Nacional sea parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). En cambio, en la misma votación, otros dos coahuilenses, Armando Guadiana y Eva Galaz se alinearon a lo que les dictaron desde Morena y dieron su voto a favor. En realidad ni ellos mismos saben la consecuencia, pero hay que seguir la carroza aunque no sepan quién es el muerto.

III. DESCONCERTADOS

En el PAN, de Elisa Maldonado, no andan muy bien que digamos las consultas a las bases y otros sectores. Los militantes, sólo algunos, están acudiendo porque traen ganas de expresar su sentir, y porque piensan que es un buen ejercicio para externar lo que antes ni siquiera se les preguntaba. Sin embargo, no todos los convocados acuden. Han extendido invitaciones a la iniciativa privada y no acuden. Se ha vuelto más una consulta interior que a la sociedad. Aunque el tema de la Alianza Va por México en Coahuila está incluido, la realidad es que todos andan desconcertados, ya no saben si opinar o no, porque ni siquiera el dirigente nacional Marko Cortés está definido en si van o no van con el PRI y el PRD.

IV. ENSERES

Parecía que esto no iba a suceder, pero ayer circularon las fotografías de Tania Flores y Manolo Jiménez entregando enseres a la gente de Múzquiz que perdió, en algunos casos, casi todo por la inundación. Antes que el aspecto político, porque ese es el futuro, está la población, y cada uno de los aludidos tiene una función como servidor público. Otros funcionarios municipales y estatales también hicieron el recorrido en donde entregaron estufas, colchones y refrigeradores, entre otros muebles.

V. SALUD A LA BAJA

En el gasto federal del 2023 el rubro más afectado es salud. En el Paquete Económico 2023, presentado por la Secretaría de Hacienda, de Rogelio Ramírez de la O, no consideraron, o recibieron la orden de no hacerlo, que la pandemia de COVID-19 –aún vigente– genera una atención y un gasto extraordinario en el sistema de salud, por las secuelas, principalmente. La vacunación tiene un recorte de 224 millones de pesos, no obstante, los dichos de vacunación universal, están acabando el Fondo de Salud, que en el 2019 tenía 105 mil millones de pesos, y ahora sólo tiene 37 mil millones. Además se entierra –como lo anticipamos– al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), de Juan Ferrer, que deberá transferir recursos al IMSS Bienestar, de Zoé Robledo. ¿Adivine a dónde va a parar la mayoría del dinero? ¡Exacto! A las obras faraónicas.

VI. PRESUPUESTO

¿Sí sabrán los diputados federales del PRI que cero es igual a cero? Anuncian que van a votar en contra del Presupuesto 2023. Sin embargo, con la mayoría de Morena y sus aliados no pueden solos, pero Alejandro Moreno sigue obstinado en salvar el pellejo y continúa sin hacer nada para que la Alianza Va por México siga, al menos en el Poder Legislativo. Está visto que si no van unidos, Morena los hará añicos.

VII. LA PAJA

Desde el 2019, al menos públicamente, Reyes Flores, delegado federal de la Secretaría del Bienestar, ha hablado en contra de la Autopista Premier Sabinas-Allende. Tiene razón: cobran como si fuera de primer mundo, pero está llena de baches, su carpeta asfáltica y trazo es de muy mala calidad, pero además tardan años en darle mantenimiento, y eso pone en peligro a los viajeros. Pero ahora Reyes dice que van a iniciar un procedimiento para cancelarle la concesión. Eso también es bueno, lo que no se vale es que no vea la paja en el ojo ajeno. La entidad lleva tres años sin mantenimiento de carreteras federales, y sin inversión para ampliarlas o mejorarlas, mucho menos para nuevas. Y de Capufe mejor ni hablamos, están para llorar.

VIII. SUELA Y SALIVA

El que anda ahora gastando suela y saliva es Luis Fernando Salazar. Recorre municipio por municipio, hablando de persona a persona con los coahuilenses, porque: uno, ya gastó de más en su publicidad móvil y de redes sociales, y dos, porque sabe que el INE, de Lorenzo Córdova, lo puso en la mira por si en un remoto caso llega a convertirse en candidato de algún partido que le brinde una oportunidad, porque –dicen– está complicado que lo sea en Morena.

IX. MÁS BONITO

Hablando de la militarización –que militares en México se estén ocupando de la seguridad pública y anden por las calles sin pizca de conocimientos de proximidad social–, el que quedó más que exhibido fue el presidente de Morena, Mario Delgado. Resulta que el senador independiente –eso dice él–, Emilio Álvarez-Icaza, presentó en el Senado un video de Delgado, con fecha del 14 de diciembre de 2017, cuando también ocupaba un escaño, en donde se lanzaba con todo contra Enrique Peña y su intención –que también lo hizo y desde entonces los militares están en las calles–, de llevar a los soldados a hacer funciones de seguridad. Mario ahora calladito se ve más bonito.