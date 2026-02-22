POLITICÓN: En gira presidencial, Sheinbaum marca agenda y Manolo muestra oficio político

I. PRESIDENTA EN TERRITORIO

La visita de Claudia Sheinbaum a Coahuila dejó dos planos claros. En el institucional, avanzó con anuncios concretos: vivienda para el bienestar en Monclova y el banderazo del Hospital General Regional del IMSS en Saltillo. Salud, infraestructura y programas sociales como ejes de su primer tramo de gobierno. El tono fue de coordinación con el estado, sin confrontaciones ni mensajes cruzados. Sheinbaum vino a marcar agenda y a consolidar presencia en una entidad donde los proyectos federales caminan con interlocución abierta.

II. OFICIO POLÍTICO

En ese contexto, Manolo Jiménez enfrentó los tradicionales abucheos que suelen aparecer en este tipo de eventos masivos con la presidenta. Lejos de engancharse o responder en el mismo tono, optó por reforzar el mensaje de coordinación y lanzar porras de “¡Presidenta, presidenta!”, subrayando que Coahuila es casa de la mandataria federal. Fue una reacción con oficio político: leer el ambiente, bajar la tensión y mantener el acto en carril institucional. En estos escenarios, no gana quien grita más, sino quien conserva el control.

III. RUIDO ORGANIZADO

Nos cuentan que los abucheos provinieron de un pequeño sector claramente identificado con las huestes de Morena que en el estado dirige Diego del Bosque. En términos generales, la ciudadanía mantuvo una postura respetuosa tanto hacia la presidenta como hacia el gobernador. El problema es que el ruido -aunque minoritario- suele amplificarse y dominar titulares y redes. Pero una cosa es la estridencia bien colocada y otra el ánimo real de la mayoría. Y nos dicen que el verdadero aplausómetro no está en el micrófono... sino en la urna de mitad de año.

IV. ALIADOS INCÓMODOS

Trascendió que el diálogo sobre la reforma electoral no se rompió con la oposición... sino dentro de casa. PVEM y PT se levantaron de la mesa ante la insistencia de Morena en reducir financiamiento y ajustar la representación proporcional. Mientras desde el Ejecutivo se delineaban los ejes para abaratar comicios y modificar las pluris, los aliados comenzaron a calcular el impacto en sus propias bancadas y presupuestos. Ricardo Monreal ya pidió respaldo total a la iniciativa. La unidad es sencilla cuando se reparten beneficios; se complica cuando se reparten recortes.

V. ARANCEL GLOBAL

Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, volvió a colocar sobre la mesa un arancel general del 10 por ciento a productos de diversos países, bajo el argumento de proteger la industria estadounidense. Aunque algunos aranceles previos fueron frenados en tribunales, la idea de un esquema generalizado regresó al centro del debate económico. De concretarse, alteraría la competencia entre exportadores que dependen del mercado norteamericano. Cuando Washington mueve tarifas, el comercio internacional reacomoda posiciones.

VI. OPTIMISMO MEXICANO

El secretario de Economía Marcelo Ebrard ofreció una lectura distinta: sostuvo que ese arancel podría favorecer a México. Su argumento es que el 85 por ciento de las exportaciones mexicanas ya no paga arancel bajo el T-MEC, mientras otros países sí enfrentarían el 10 por ciento. En esos términos, México quedaría mejor posicionado en el tablero internacional. Es una interpretación técnica con carga política: convertir presión externa en ventaja competitiva. El mercado dirá si el cálculo resulta tan directo como suena...

VII. GANADEROS A PRUEBA

Se llevó a cabo el cambio de presidencia en la Asociación Ganadera Local de Saltillo y Francisco Martínez Dávila tomó las riendas en un momento poco cómodo: frontera cerrada por el gusano barrenador y exportación en cero. El relevo no es simbólico; es operativo. El gremio depende hoy de controles sanitarios estrictos ante USDA y SENASICA y de apoyos que, dicen, han sido prometidos pero no siempre oportunos. Entre suplementos, aretes y padrones, la prioridad es resistir mientras la presión interna se multiplica.

VIII. CUELLO DE BOTELLA

Miguel Ángel Garza deberá voltear al norte de Saltillo. En el cruce a la altura del Seminario Mayor, cada mañana se forma una fila larga de vehículos que van de sur a norte. El problema, nos dicen, es la programación del semáforo: el flujo fuerte es en esa dirección, pero los tiempos no lo reflejan. De norte a sur casi no hay carga. Bastaría ajustar la sincronización o colocar un agente en horas pico. Porque no tiene sentido presumir vialidades rápidas -como la conexión del bulevar Los Pastores con el libramiento Flores Tapia- si un semáforo antes todo se atora.