POLITICÓN: Desde las colonias, la Fuerza Rosa busca captar el voto para Xóchitl en Coahuila

I. ROMPER

La alianza que traían Tania Flores y Luis Fernando Salazar se rompió por completo en la competencia interna de Morena rumbo al Senado. Sin embargo, la alcaldesa de Múzquiz −dicen− sabe que no es contra el ex Niño Azul con quien tiene que competir, sino con Claudia Garza, primero porque es la nueva aliada de Luis Fernando, Lizbeth Ogazón y Cecilia Guadiana, principalmente. Por eso anda proponiendo debatir, pero desconoce las reglas de elección de su partido, igual que todo lo demás. En el caso de Salazar, dice que la tiene segura, sin rival que le haga sombra y se le ha visto muy cercano a Claudia, exdelegada del Bienestar.

II. MANOS

Entre las muchas manos levantadas en el PRI, PAN y PRD habrá qué decirles que se espera sincronía entre la decisión que tomen los partidos para definir sus candidaturas y el Gabinete. No estarán todos los que son en la decisión final del gobernador electo Manolo Jiménez, pero para ellos habrá una diputación federal; también están las alcaldías, que en algunos casos tendrán forzosamente que renovarse como Ramos Arizpe, de Chema Morales, quien el próximo año cumple dos ciclos.

TE PUEDE INTERESAR: POLITICÓN: Partido Verde, ¿queda bien con el PRI Coahuila y con la 4T? Iría solo por las alcaldías

III. CARTILLA

Aunque Mario Dávila, alcalde de Monclova, diga que limpió la casa en Seguridad Pública Municipal, la realidad es que aún queda mucho espacio para meter la escoba. Nomás hay siete uniformados que están acusados de violencia de género. Estos asuntos los sigue la Comisión de Honor y Justicia y por lo pronto los van a suspender, más los que no han acreditado el control de confianza. El nuevo director, Fernando González, va a encontrar una fuerza mermada al hacer el pase de lista. Lo cierto es que lo primero que debe hacer es leerles la cartilla a todos, parejo, sean consentidos o protegidos, de lo contrario va a seguir dejando mal parado a Mario.

IV. ESTAR SEGURO

Habrá que preguntarle a Lenin Pérez si lo que firmó para la unión compromete a Morena a no acaparar votos, candidatos y prerrogativas. La última vez que Lenin fue con ellos en alianza le fue como en feria, pero ahí el único responsable fue el candidato a gobernador de la UDC, que en este caso fue el propio dirigente. Luego andará otra vez lamentándose para que le vuelvan a abrir las puertas en el PRI, eso dicen los malhoras del tricolor.

V. REELECCIÓN

Esto no les va a caer muy bien a quienes aspiran a ser candidatos a diputados y senadores “de nuevo ingreso”. Más del 46 por ciento de los diputados y el 34 por ciento de los senadores. Esto naturalmente disminuye espacios a todos. Ahora falta ver qué dicen los partidos, sobre todo después de los acuerdos que tienen como alianza el PRI de Alejandro Moreno, el PAN de Marko Cortés y el PRD de Chucho Zambrano. Por lo pronto, la mayoría manifestaron al INE que sí quieren reelegirse, previendo que sean llamados por sus partidos, aunque las cosas cambien conforme avance el proceso. Al menos de Morena en Coahuila, Armando Guadiana y Eva Galaz no han dicho esta boca es mía, y Vero Martínez está puesta.

TE PUEDE INTERESAR: Desoye Samuel García exhorto del INE y ataca a sus adversarias

VI. INDEPENDIENTES

Y mientras ya electos buscan seguir en el puesto, el INE, de Guadalupe Taddei, quedó otra vez en evidencia sobre cómo se ha cerrado el paso a los independientes. Sólo 4 de 44 han cumplido con las firmas. No hay coahuilenses. Sólo son cuatro hidalguenses, todos profes del SNTE de la misma sección. Raro, pero así es.

VII. FUERZA ROSA

La “chiquillada” sigue moviendo la patita. Por eso con más ánimo andan participando juntos, pero no revueltos, en la Fuerza Rosa que apoyará a Xóchitl Gálvez y seguro, como otros años, le hará el trabajo sucio a los partidos que la van a postular. El independiente Cristóbal Cervantes, Gustavo de la Rosa, Samuel Acevedo y Abundio Ramírez −nomás les faltaron los Puente, ¿o no los invitarían?− forman parte de ese grupo que buscará captar el voto para Xóchitl desde las colonias en las que los partidos no han podio o querido llegar. ¿Quién los está financiando? Eso que de su bolsa nadie les cree. ¿La UNTA, de José Luis López, tampoco está incluida, o no quiso?

TE PUEDE INTERESAR: Vinculan a proceso por nueva causa a exalcalde de Parras; acusan de presunto desvío de recursos

VIII. BRAZALETE

Que se acabaron los brazaletes para mantener monitoreados a quienes están en un proceso penal. Sería conveniente hacer una revisión de todos y cada uno de ellos, porque se han reportado casos de violación de los derechos humanos. Hay que recordar que no importa la condición de las personas, lo primero es respetarlos y que sus derechos estén totalmente a salvo.

IX. DESPEDIDA

Esta semana que comienza será prácticamente la despedida de Miguel Ángel Riquelme de todo Coahuila como gobernador del Estado. Empezará por Torreón, en donde han preparado agenda llena desde el lunes que va al Subcomité Técnico a dar su última evaluación. Además se pone la primera piedra de la tienda Costco, tan esperada en Torreón. Va con su Alma Mater, el Tecnológico de Laguna, a inaugurar una obra, lo mismo que la velaria del Centro de Convenciones. Por lo pronto, Verónica Martínez le realizó un desayuno de lealtad y tanto Román Cepeda como Xavier Herrera estuvieron presentes. La ausencia notoria fue de Eduardo Olmos.