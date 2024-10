POLITICÓN: El poder en manos de mujeres; vive México un evento histórico con Sheinbaum

I. HISTÓRICO

La toma de protesta de Claudia Sheinbaum , como presidenta de México, marca sin duda el inicio de una nueva eran en la vida pública del país porque, entre los diversos simbolismos que entraña, corona el proceso de ruptura del “techo de cristal”, esa barrera invisible que largamente ha frenado a las mujeres en su ascenso por la escalera del poder. Por ello, los sucesos de hoy ya han ganado, por sí solos, un lugar en la historia y el nombre de Claudia Sheinbaum se incorpora a una corta lista a la cual siempre se hará referencia: el de las primeras mujeres que conquistaron una cima largamente asediada.

II. LA MEJOR FOTO

Entre las muchas postales para la historia que nos regalará la jornada de hoy, acaso las más interesantes serán las de los momentos en los cuales coincidirán, en el presídium del Congreso de la Unión, la ministra Norma Piña −también primera en su tipo como titular del Poder Judicial− y la presidenta Sheinbaum. Por cierto: histórico será el hecho de que las titulares de los tres poderes serán, en este evento, mujeres, pues Ifigenia Martínez será la responsable de entregar la banda presidencial.

III. ¡ECHEN PAJA!

Con el mes de octubre comienza la cuenta regresiva para la todavía presidenta de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas ( CEAV ), Magdalena López Valdez −Maleny, para su círculo íntimo−, a quien, según nos reportan, no le renovarán la beca... ¡perdón!, no la ratificarán en el puesto pues, más allá de haber consumido con eficacia el presupuesto durante siete años, realmente no existe ningún resultado de su actuación digna de mención. Por eso mismo es que ya le preparan un aterrizaje suave en la Academia Interamericana de Derechos Humanos ( AIDH ) que formalmente encabeza Irene Spigno , pero que se dirige desde el Palacio de Justicia de Coss.

IV. A ESTRENAR

Y es que “El Fundador”, como pide que lo llamen el magistrado Luis Efrén Ríos Vega , ya giró órdenes para que la estructura de la AIDH sea reconfigurada a fin de crearle un “Centro” a Maleny para que pueda seguir cobrando... ¡perdón!, aportando a la construcción de la nueva cultura de Derechos Humanos que la Academia viene construyendo desde hace años... aunque nadie sea capaz de verla por ningún lado porque, simple y sencillamente, no incide en ningún ámbito de la vida social de Coahuila.

V. REACOMODO ESTRATÉGICO

Los pasillos de Morena en Coahuila hierven con rumores −y contrarumores− sobre la llegada de Américo Villarreal Santiago a la delegación estatal del Bienestar. Este movimiento, dicen los enterados, fortalecería la posición de la senadora Cecilia Guadiana , “La Infanta”, quien está próxima a casarse con el hijo del gobernador de Tamaulipas. El diputado Alberto Hurtado también saldría beneficiado, siendo parte del mismo equipo y contando con el respaldo de la pareja morenista de moda. Este reacomodo de fichas en el tablero morenista local no sólo refleja alianzas personales, sino también estrategias de posicionamiento para futuras candidaturas.

VI. CANDIDATURAS, EL OBJETIVO

La delegación del Bienestar , centro neurálgico de los programas sociales federales, se ha convertido en el codiciado botín de los grupos morenistas en Coahuila. No es sólo un puesto administrativo, sino una plataforma de lanzamiento para ambiciones personales. Quienes aún niegan la llegada de Américo, dicen los conocedores, en realidad intentan revertir una decisión ya tomada y que en las próximas horas será oficial. Por ahora, el “Team Infanta” parece haber tomado la delantera en la carrera por el control del partido...

VII. SEGURIDAD EN MARCHA

La política lagunera ha sido testigo de cómo los acuerdos se materializan en acciones concretas. Tras la reunión entre el gobernador Manolo Jiménez Salinas y el alcalde de Torreón en la Casa de Gobierno, se han puesto en marcha medidas para fortalecer la estrategia de seguridad acordada. Esta coordinación entre el gobierno estatal y el ayuntamiento de Torreón para robustecer el mando único demuestra que, cuando hay voluntad política, los consensos se traducen en resultados tangibles. La Laguna observa con expectativa cómo se desarrollan estas acciones conjuntas.

VIII. NUEVO MANDO

El viernes pasado, tras la reunión de seguridad encabezada por el gobernador Manolo Jiménez , el alcalde Román Alberto tomó una decisión significativa: nombró a Alfredo Flores, “El costeño”, como director Operativo de la Policía Municipal. Este nombramiento, nos aseguran, fue consensuado con Federico Fernández Montañez , secretario de Seguridad Pública. Con esta acción, parece que el orden y la coordinación se restauran en el ámbito de seguridad.

