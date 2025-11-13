POLITICÓN: El show de Samuel con la inversión ‘de’ NVIDIA que no es de NVIDIA, pero usa su tecnología

I. REVIRE

Más tardó el emecista Samuel García en publicar sus stories, para presumir la llegada de NVIDIA a su feudo, que la firma californiana en salir a desmentirlo. Porque como al “compadre” de Elon Musk solo le interesan los likes y los corazones que pueda cosechar en redes sociales, se lanza a decir todo aquello que logre atraérselos. Además, debido a la cancelación, de último momento, de la participación de Marcelo Ebrard en la mesa inaugural del evento IA+ México, pues se quedó con todos los reflectores para él solo. ¡Ni modo de no aprovecharlos! Pero no contaba con que la empresa que dirige Jensen Huang no se quedaría callada.

II. DESLENGUADO

“NVIDIA no tiene planes de inversión financiera en Nuevo León”, dijo contundente la empresa, a través de un comunicado, minutos después de que García Sepúlveda difundiera que aquella invertiría “un billón de dólares” en su Estado. Y la empresa dice la verdad: aunque en el corazón de la “fábrica de inteligencia artificial” se encuentran los chips que produce NVIDIA, dicha empresa no invierte un centavo en el proyecto... ni va “a poner su fábrica”, como dijo el emecista. Pero bueno: es Samuel... siendo Samuel.

III. INTERÉS Y ACTIVISMO

Tras las comparecencias -ante el Senado- de quienes quieren ocupar la vacante que existe en el Tribunal Electoral de Coahuila, en los círculos políticos se comenta el activismo de la magistrada Gabriela Valencia, quien -nos dicen- ha aprovechado su posición para operar -no muy discretamente- en favor de una de las aspirantes. Lo hace con quien puede y está a su alcance, pese a que la norma le obliga a mantenerse al margen del proceso. La línea entre el acompañamiento y la intervención parece haberse borrado. Y en un órgano que exige neutralidad, el activismo disfrazado de cortesía institucional no deja de levantar sospechas.

IV. CURRICULUM QUE PESA

Otro caso que hizo ruido fue el de Alejandro Santos Contreras, quien busca colarse entre los elegidos pese a su historial. En su paso por el Tribunal Electoral Federal acumuló señalamientos por ausentismo, abuso de poder y conductas indebidas hacia mujeres subordinadas, lo que precipitó su salida. Luego fue “rescatado” desde el “tribunalito” local, donde, según nos cuentan, se presentó un caso similar que nunca llegó a denuncia formal por temor de la víctima. ¿Alguien se atreverá a revisar ese expediente incómodo?

V. COLA LARGA

Y ya entrados en los temas electorales, vuelve a aparecer el nombre de Rodrigo Paredes. Aunque la Sala Superior ya cerró la vía para exigir una liquidación, en Coahuila los expedientes siguen activos. Nos cuentan que aquí se analizan actuaciones realizadas durante su gestión que no quedaron del todo claras. Lo relevante es que el asunto no solo lo alcanza a él: también aparece Elías Villalobos, su colaborador más cercano y exfuncionario del INE, quien había pasado inadvertido hasta ahora. Las revisiones apuntan a determinar si ambos podrían enfrentar responsabilidades que ya no serían solamente administrativas...

VI. LO QUE SIGUE

Fuera del reflector mediático, lo que llama la atención es el avance de los procesos que evalúan decisiones y movimientos que en su momento nadie cuestionó. En esas indagatorias también figura Elías Villalobos, señalado por su rol operativo y de “negociador” en la etapa más polémica de Paredes. Aquí ya no se discute si hubo o no derecho a liquidación; es si existen elementos para un procedimiento mayor. Quienes conocen el expediente dicen que éste podría dar un giro que ni Paredes ni Villalobos esperaban.

VII. ALERTA EN SALTILLO

Mientras Hacienda bloquea cuentas de 13 casinos en el país, por presunto lavado de dinero -movimientos millonarios, flujos internacionales y plataformas digitales irregulares-, en Saltillo se cocina algo que debería prender focos rojos. Nos cuentan que un grupo de empresarios ligados a giros negros, encabezados por Marco Tulio Chapa y otros personajes, anda promoviendo la apertura de un “club de juegos”, disfraz que suele usarse para burlar las restricciones federales. Aseguran que ya cuentan con autorizaciones y solo afinan detalles para iniciar operaciones. Como está el contexto nacional preguntar resulta obligado: ¿estarán las autoridades locales atentas?

VIII. ENTRE LAGUNAS Y PERMISOS

La tendencia nacional es clara: el Gobierno federal está cerrando el paso a casinos que operan en zonas grises o con prácticas riesgosas. Y justo por eso sorprende que en Saltillo haya quienes intenten aprovechar vacíos legales para instalar un negocio de “entretenimiento” que, en realidad, sería un casino encubierto. Chapa y compañía insisten en que la figura jurídica los protege, pero la historia dice otra cosa: estos giros empiezan con juegos de mesa y terminan con apuestas formales y crimen organizado.

IX. NOTORIEDAD

Quien se ha convertido en una autoridad reconocida a nivel nacional, en el análisis del fenómeno de seguridad que sigue azotando el país es el investigador y secretario General de la UAdeC, Víctor Sánchez Valdés. El también columnista de VANGUARDIA ha venido ganando atención a partir de análisis que no se concentran en reiterar el escándalo del momento, o en hacer revelaciones escandalosas sobre detalles “que nadie más conoce” sobre la conducta de las figuras relevantes de los cárteles, sino en explicar, de forma sencilla y accesible, la complejidad del fenómeno criminal. Uno de los valiosos activos de la máxima casa de estudios de Coahuila, sin duda.