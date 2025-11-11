POLITICÓN: Desnuda documento de la UAdeC crisis de recursos en el Hospital Universitario

I. FIESTAS Y RIESGOS

La secretaria de las Mujeres, Mayra Valdés, advirtió algo que cada año se repite: cuando llegan las posadas y aumenta el consumo de alcohol y drogas, también suben las denuncias por violencia contra las mujeres. Los Centros Libre y los Centros de Justicia registran más casos justo en estas semanas. Coahuila cerrará el año con más de 500 Puntos Violeta, 19 centros de atención y seis centros de justicia, además de la Línea 075, a través de la cual cualquier mujer o familiar puede pedir ayuda inmediata. La red de apoyo existe y funciona, pero el dato que preocupa es otro: la violencia crece al ritmo del consumo.

II. ¿Y LAS CAUSAS?

Si la violencia sube con el consumo, entonces falta hablar del punto incómodo: ¿de dónde sale tanta droga y por qué se consume tanto alcohol? Todos atienden consecuencias, pero nadie se mete con las causas. Y ahí la responsabilidad recae en el secretario de Seguridad, Hugo Gutiérrez, pues el problema no se resolverá solo con reforzar líneas de atención. Mientras el mercado de sustancias siga corriendo sin freno. La pregunta es obligada: ¿cuándo se revisará el origen y no solo los efectos?

III. SONRISA ESTRATÉGICA

En Monclova volvió a sonar la versión de un roce entre el alcalde Carlos Villarreal y el fiscal General Federico Fernández, luego de aquel episodio en que el equipo del fiscal “olvidó” contemplar al munícipe en un evento con empresarios. Pese a los rumores, una foto publicada ayer parece decir otra cosa: ambos posan relajados y, se dice, conversaban de los proyectos 2025-2026 y el modelo de seguridad que impulsa el gobierno de Manolo Jiménez. Nos cuentan que, más allá de rumores y agendas paralelas, la prioridad para ambos es la seguridad de la Región Centro-Desierto. Y cuando el objetivo es ese, pues no debiera quedar espacio para egos.

IV. RUMORES APAGADOS

La imagen también evidencia que a quienes andaban soplándole al fuego no les funcionó. Nos cuentan que hubo quienes intentaron provocar deslices y alimentar la versión de un distanciamiento, pero terminó ganando el profesionalismo. Tanto el Alcalde como el Fiscal entienden que el proyecto de seguridad que impulsa el gobernador necesita rumbo firme y coordinación plena. Y con esa idea cualquier intento por dividir es infructuoso. A veces, una foto bien puesta basta para zanjar controversias artificiales.

V. EMERGENCIA SILENCIADA

En el Hospital Universitario de la UAdeC las cosas no solo no mejoraron después de las protestas internas, sino que empeoraron. Y ahora ha trascendido algo mucho más grave: personal de Pediatría documentó -por escrito- que la falta de equipo, el uso simultáneo de un solo set de intubación, tomas de aspiración descompuestas, ausencia de cunas de traslado y un ventilador que no funcionaba, retrasaron la atención de dos recién nacidos en septiembre pasado. Según nos cuentan, uno de ellos murió. El oficio enviado al director, Lauro Cortés, lo detalla con precisión quirúrgica. La Universidad lo sabe. Y aun así, el silencio es total.

VI. RIESGOS EVITABLES

El reporte describe que el personal tuvo que improvisar entre quirófanos por falta de equipo básico, trasladar tomas de oxígeno entre bebés y esperar casi una hora a que se lograra habilitar un ventilador para recibir al recién nacido más crítico. A eso súmele la falta de personal suficiente en cuidados intensivos y quirófano. Todo está asentado. No es una versión de pasillo, es un documento institucional que exhibe una operación en condiciones de riesgo. Y pese a ello, ni Rectoría ni la administración han dado una explicación pública.

VII. DOS ADMINISTRACIONES...

Dentro de la UAdeC, de Octavio Pimentel, nos cuentan, la crisis financiera del Hospital Universitario tiene aspectos importantes. La administración municipal anterior fue la que incurrió en la falta más grave: no pagó 27 millones de pesos por servicios médicos y, peor aún, no dejó registro contable del adeudo. Eso implica funcionarios que deben responder por omisión o negligencia. La administración actual, al revisar y no encontrar documentación que respalde el pago, decidió dejar de usar el servicio médico del hospital. La Universidad, que sí debería tener comprobantes, tendría que emprender acciones legales. Pero hasta ahora, nada se mueve.

VIII. RECTORÍA EN SILENCIO

El rector Octavio Pimentel sigue sin fijar postura sobre la muerte del menor, la precariedad del hospital y el adeudo municipal. No es la primera vez que ocurre: ya antes, en el caso del evidente conflicto de interés en licitaciones, Rectoría también optó por mirar hacia otro lado. Ahora tiene en sus manos expedientes, reportes médicos y facturas que permitirían proceder contra quienes solicitaron servicios y no pagaron. La pregunta es inevitable: ¿en este caso también harán como que no pasa nada?

IX. PÉRDIDA

El activismo y la defensa de los Derechos Humanos sin duda ha sufrido una pérdida importante, no solamente en Coahuila sino en el país, con el fallecimiento de Blanca Isabel Martínez Bustos, una de las voces más relevantes de los últimos tres lustros en la lucha por el reconocimiento y la búsqueda de las personas desaparecidas. Fundadora de las organizaciones civiles Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (FUUNDEC) y el Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, Blanca fue no solamente una luchadora social de talla excepcional, sino una inspiración para muchos que seguramente habrán de mantener su legado. Descanse en paz.