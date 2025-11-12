POLITICÓN: El efecto dominó que puede aprovechar Coahuila con la llegada de NVIDIA

I. ¿EL ORGULLO DE MI NEPOTISMO?

¿Para qué se llega a un cargo público relevante si no es para beneficiar a los familiares directos? Esa parece ser la lógica a la cual obedece, nos dicen, la flamante consejera Electoral Layla Miranda Girón -recién designada por el Consejo General del INE que encabeza Guadalupe Taddei-, quien cada vez que le comentan que existe una vacante en el Instituto Electoral de Coahuila, o le señalan que tiene la posibilidad de contratar asesores, solo es capaz de sugerir los nombres de familiares directos suyos... seguramente porque no es posible encontrar mejores perfiles para dichas posiciones.

II. OMISIÓN

El problema es que, al menos en teoría, para llegar a un cargo como el que hoy ostenta la lagunera, es necesario tener claro que la función electoral está regida por principios. Y uno de ellos es el de legalidad, que obliga a sujetar todas las decisiones de los servidores públicos a las reglas constitucionales y legales... entre las cuales se encuentra abstenerse de intervenir en decisiones que beneficien a familiares directos. Pero tal vez la Consejera no leyó esa parte de la Ley.

TE PUEDE INTERESAR: POLITICÓN: Desnuda documento de la UAdeC crisis de recursos en el Hospital Universitario

III. OTRA VERSIÓN

Respecto del comentario publicado ayer en este espacio, relativo al hecho de que un recién nacido habría fallecido en el Hospital Universitario que dirige Lauro Cortés, el titular del HUS ha señalado que no ocurrió tal, sino que “se mezclaron hechos”. De acuerdo con el galeno, en el caso de los gemelos sobre los cuales se comentó, aunque en efecto se registró una contingencia por la necesidad de compartir equipos e insumos, ambos recién nacidos superaron la contingencia y, en su momento, fueron dados de alta. Se trata, sin duda, de una buena noticia que, además, merece ser aclarada.

IV. GARANTÍAS

Por lo demás, los comités de Ética Médica, Bioética, Infecciones Nosocomiales y Morbimortalidad Perinatal, con los cuales cuenta el HUS, garantizan que los hechos sean documentados y, en caso de requerirse, porque así lo establece la Ley, se realicen las investigaciones pertinentes a fin de deslindar responsabilidades. Valdrá la pena en ese sentido, que la versión originalmente difundida sea aclarada por quienes la propalaron...

V. JUGAR CON VECINDAD

La llegada de NVIDIA a Nuevo León genera ruido y también abre una ventana que Coahuila no debería desaprovechar. Aunque el anuncio se hará hoy en la Ciudad de México, nos dicen que la instalación del gigante tecnológico puede traer un efecto dominó para la región. En educación, por ejemplo, tener tan cerca un centro de este nivel obliga a replantear perfiles, carreras y alianzas. Y en proveeduría, muchas empresas buscarán instalarse donde los costos sean razonables y haya estabilidad. Ahí es donde el secretario de Economía de Coahuila, Luis Olivares, debería poner el ojo: en lo que puede llegar.

VI. EL JUEGO REAL

Mientras Nuevo León presumirá el anuncio, acá la mirada debe ir a lo que sigue: la cadena de suministros, los proveedores y las empresas que orbitan alrededor de una firma como NVIDIA. Y muchas de ellas no necesariamente se quedarán en el mismo estado; buscan costos razonables, certeza y mano de obra calificada. Coahuila tiene esas condiciones. El reto, nos dicen, es adelantarse: modernizar programas educativos, identificar sectores clave y ofrecer una ruta clara a la inversión secundaria.

VII. CÁLCULOS NARANJAS

Falta poco para que arranque el proceso electoral 2026 y todos los partidos ya sacan la calculadora. En Unidad Democrática de Coahuila, el reto es doble: competir... y mantener el registro local. Por eso analizan si ir solos o en alianza, aunque en el norte nos dicen que la decisión ya está tomada: competir sin socios. Incluso tienen candidato definido para el Distrito I con cabecera en Acuña: Alberto de Luna Sánchez, secretario del Ayuntamiento de Emilio de Hoyos, quien pronto pedirá licencia para ser elegible. La duda entre los observadores es si repetir nombre es repetir resultado. Y para un partido que pelea por sobrevivir, el margen de error es mínimo.

TE PUEDE INTERESAR: POLITICÓN: Reiteran reclamo en Durango por ‘extorsión’ de la CATEM; piden no bajar la guardia en Coahuila

VIII. ¿APUESTA O RIESGO?

En la grilla del norte no todos ven clara la decisión. Señalan que Alberto de Luna ya perdió una elección y no está garantizado que ahora pueda revertir el marcador. Y se preguntan si esta jugada ayuda o complica el objetivo central, que es mantener el registro. Ir solos tiene mérito político, pero también puede tener costo. Y aunque en la dirigencia aseguran tener “las cuentas amarradas”, quienes conocen el terreno dudan que esta candidatura alcance para competir y para sobrevivir. Insistir puede ser estrategia... o necedad.

IX. INVERSIÓN ANUNCIADA

Tal como lo habíamos adelantado, el municipio de Monclova que preside Carlos Villarreal empieza a ver movimiento en el cierre del año. Ayer se concretó la llegada de Dual Borgstena, una inversión que municipio y estado venían gestionando desde hace meses. Serán cerca de mil empleos, un alivio para la Región Centro tras años complicados. El gobernador Manolo Jiménez destacó las condiciones que ofrece Coahuila para invertir, aunque quienes conocen la grilla económica señalan que el reto real será mantener el ritmo y evitar que estas buenas noticias se queden como casos aislados.