POLITICÓN: Elecciones judiciales en Coahuila bajo sospecha de pacto PRI-Morena

I. INVERSIÓN RESPONSABLE

El Congreso de Coahuila, que preside Luz Elena Morales, demostró responsabilidad institucional al aprobar con 19 votos a favor y 6 en contra −de los morenistas− el crédito de 150 millones de pesos para Aguas de Saltillo (Agsal). La decisión responde a planificación técnica seria: equipar pozos ya construidos con bombas, casetas de operación y sistemas de potabilización que conectarán nuevas fuentes hídricas a la red municipal. El financiamiento será autofinanciable por la paramunicipal, sin comprometer recursos municipales ni estatales. Esta inversión se suma a los más de 2 mil millones que Agsal ha destinado al fortalecimiento de la infraestructura hídrica.

II. OPOSICIÓN IRRACIONAL

Los seis votos en contra evidenciaron oposición carente de fundamentos técnicos. Morena rechazó una inversión autofinanciable que no compromete el erario público, ignorando evidencia científica sobre necesidades hídricas de Saltillo. Su postura ideológica antepuso sectarismo partidista a la solución de problemas reales. Mientras expertos avalan la viabilidad del proyecto, la bancada morenista ofreció consignas vacías. Irresponsabilidad legislativa que privilegia la confrontación.

TE PUEDE INTERESAR: POLITICÓN: PRI Coahuila muestra músculo a Morena de cara a las próximas elecciones

III. PACTO EN COAHUILA

El IEC, presidido por Óscar Rodríguez, reportó un 24 por ciento de participación en las elecciones judiciales locales, casi el doble del promedio nacional, que se situó entre 12 y 13 por ciento. Los votantes recibieron diez boletas, distribuidas en dos urnas: una para el instituto local y otra para el federal. Con este nivel de participación, lo lógico sería que los candidatos contrarios a la 4T ganaran, dada la tendencia priista en Coahuila. Sin embargo, algunos analistas anticipan resultados diferentes, lo que podría sugerir posibles acuerdos entre actores políticos. Este alto nivel de participación, afirman, es resultado de la movilización y el acarreo por parte de las estructuras partidistas.

IV. ACUERDO DE LA CÚPULA

Fuentes cercanas aseguran que los resultados federales en Coahuila podrían evidenciar un acuerdo cupular para respaldar candidaturas de la 4T. Con la participación que se presentó en un estado opositor al morenismo, los resultados deberían reflejar esa preferencia contraria a Morena. Si se confirman los triunfos de personas cercanas a la 4T en los puestos nacionales y actores cercanos al PRI en el ámbito local, eso sugeriría un pacto político en las altas esferas. Los números no mienten y los “acordeones” repartidos entre priistas tampoco.

V. APERTURA NECESARIA

El Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible de Saltillo lanzó una convocatoria pública para incorporar nuevos proveedores de taxímetros, rompiendo años de monopolio en el sector. La medida, instruida por el alcalde Javier Díaz González, ha sido bien recibida por concesionarios que durante años dependieron de un solo proveedor autorizado desde la implementación del sistema. Esta decisión demuestra voluntad política para generar competencia en un mercado que se había mantenido cerrado y beneficia tanto a operadores como usuarios del transporte público.

VI. EVALUACIÓN Y TRANSPARENCIA

Las empresas interesadas pueden presentar propuestas de dispositivos que incluyan bandera, impresora de tickets y medidor. Los modelos seleccionados serán sometidos a pruebas en vehículos para garantizar operatividad real. Víctor de la Rosa Molina subrayó que el objetivo es brindar más opciones a concesionarios. El proceso incluye evaluación técnica rigurosa para verificar especificaciones requeridas. Una muestra, nos dicen, del manejo transparente y apertura que sustituye esquemas restrictivos del pasado.

VII. RUPTURA

El alcalde de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez, protagonizó una ruptura tácita con su propio Cabildo al declarar que la Auditoría Superior del Estado es la instancia que debe fiscalizarlo, no los regidores que él mismo encabeza. Tras el rechazo de su cuenta pública, declaró: “Si me la quieren aprobar o no, es problema de ellos, no mío”. Su desprecio por el órgano colegiado, nos dicen, evidencia un desconocimiento grave del marco legal municipal, donde el Código Municipal establece claramente que los regidores están “encargados de gobernar y administrar como cuerpo colegiado al municipio”.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Batea’ el alcalde de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez, al Cabildo por rechazar sus cuentas

VIII. PERO NO COBRÓ...

Carlos Muñoz, el polémico conferencista que asegura que sus consejos te pueden convertir en millonario, impartió una charla sobre trabajo en equipo a los integrantes de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo. También estuvieron presentes estudiantes y empresarios locales. El comisario Miguel Ángel Garza destacó que este evento será de gran valor para su equipo. ¿Será este evento un verdadero aporte al equipo o simplemente otro ejercicio de imagen sin resultados concretos?

IX. PRIVILEGIOS CLIMATIZADOS

Hay inconformidad en la Secretaría de Cultura por las condiciones laborales en su nueva sede del centro de la ciudad. Con el cambio de edificio, a inicios del año, la propia secretaria Esther Quintana definió los espacios que ocuparía cada quien, reservando los mejores lugares para su equipo cercano, con aire acondicionado incluido. Mientras tanto, “la raza” −quienes realmente hacen el trabajo− quedó ubicada en el patio central donde las altas temperaturas son insoportables debido a que el techo de material genera un efecto invernadero. La política de asignación evidencia jerarquías internas y poco aprecio por condiciones laborales del personal operativo. Pero tranquilos: la secretaria está cómoda...