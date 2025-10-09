POLITICÓN: Elogio de Harfuch a Coahuila llega como caricia política a gobierno de Manolo

I. ¿QUIÉN POMPÓ?

Ahora que el rijoso senador Gerardo Fernández Noroña se ha colocado nuevamente en el ojo del huracán, debido a su vocación por el lujo y el derroche, los que siempre prestan atención a los detalles señalan que el acento debe ponerse en un aspecto puntual: el nombre de quien pagó el vuelo privado de lujo que trajo a Coahuila al neomorenista, el pasado fin de semana, para informar “a ras de tierra” a sus simpatizantes. Y es que, desde luego, nadie le va a creer que los 280 mil pesos que, se calcula, costó el pequeño lujo del legislador, salieron de su bolsa.

II. CONEXIÓN

En ese sentido, llama la atención que las figuras destacadas del morenismo comarcano, prestas siempre a criticar –sin miramientos ni concesiones– a sus rivales políticos, hayan decidido “callar como momias” frente al nuevo escándalo de una de sus figuras conspicuas. Y es que a lo mejor, dicen los peor pensados, el “patrocinio” tuvo origen por estas tierras... ya ven que por acá se acostumbra el uso de vuelos privados “por lo cargado de la agenda”.

TE PUEDE INTERESAR: Calla Morena en Coahuila sobre uso de jet de lujo de Noroña para visita

III. INTERESANTE...

¿Hace cuánto que no escucha usted hablar de “crisis en la frontera”?, es decir, ¿hace cuánto que no escucha noticias relativas a la presencia de miles y miles de personas intentando ingresar ilegalmente a los Estados Unidos a través del Río Bravo? La respuesta la sabemos todos: desde que Donald Trump nos obligó a detener el flujo de migrantes ilegales hacia el norte. El dato curioso, sin embargo, es que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Migración, el ingreso de migrantes provenientes de Centro y Sur América, sobre todo, no se ha detenido en la frontera sur, nada más que ahora, a diferencia de lo que ocurría en el sexenio pasado, ya no llegan a la frontera norte.

IV. DUDAS

Cualquiera con un mínimo de sentido común se preguntará qué está haciendo el Gobierno de la República –porque ni modo que lo estén haciendo los marines gringos– para evitar que los miles de migrantes ilegales atraviesen el país como antes. El cuestionamiento anterior, por cierto, obliga a otro igualmente importante: ¿por qué eso que se hace ahora no se hacía antes, sino que se permitía que la presencia de migrantes “hiciera crisis” en el río Bravo?

V. RUMBO REACTIVADO

El sector empresarial de la Región Centro, nos cuentan, ve con optimismo el futuro. Aunque los últimos meses han sido complejos por las políticas arancelarias impulsadas por Donald Trump y el cierre de AHMSA, la estrategia económica que la autoridad estatal, en coordinación con el Ayuntamiento de Monclova –que encabeza Carlos Villarreal– diseñó para la región ya comenzó a activarse. Entre octubre y enero se esperan anuncios de inversiones por más de 100 millones de dólares. En una primera etapa podrían generar entre mil 500 y 2 mil empleos, con posibilidad de crecer hasta tres mil 500. Proyectos que habían estado en pausa hoy toman rumbo.

VI. APUESTA PRIVADA

El sector privado también se mueve. Empresas del ramo automotriz ya instaladas en la ciudad están por completar 750 contrataciones nuevas durante este mes de octubre. Además, vienen proyectos clave: construcción de dos parques industriales, anuncios del Polo de Desarrollo en conjunto con los tres niveles de gobierno y, nos dicen, mayor interés de empresas por instalarse en Monclova. Aún hay retos, como la falta de infraestructura industrial, pero ya se trabaja en un plan que otorgue dirección. En el papel se ve bien... veremos.

VII. BUENA NOTA

En el equipo de seguridad de Coahuila hay entusiasmo. Nos dicen que el fiscal Federico Fernández anda con sonrisa de oreja a oreja tras los comentarios del secretario federal Omar García Harfuch, quien en entrevista con medios de la capital del País puso de ejemplo a la entidad por su estrategia en seguridad. No se trató de un elogio genérico: dijo claramente que en Coahuila se ha invertido en profesionalizar a la policía estatal y que eso se refleja en los resultados. El mensaje cayó como caricia política para el gobierno de Manolo Jiménez... y no es para menos.

TE PUEDE INTERESAR: Con Manolo Jiménez tenemos muy buena coordinación: Harfuch

VIII. CON CLARIDAD

Harfuch no se anduvo con rodeos: donde los estados hacen bien su trabajo en seguridad, se nota, dijo. El guiño no pasó inadvertido. En un país marcado por la inseguridad y por estrategias fallidas, este espaldarazo desde el centro fortalece el discurso de continuidad en Coahuila. Para Manolo y su equipo –y para quienes andan buscando proyección– el respaldo viene como anillo al dedo. En política, dicen, los reconocimientos no son gratuitos... ni inocentes.

IX. INCÓMODA DESIGNACIÓN

Como ya lo habíamos adelantado, el arribo de Laura Estela Valdés a la dirigencia municipal del PRI en Arteaga no sorprendió... pero sí incomodó. En sesión solemne y en ejercicio de la disciplina priista, le tomaron protesta como presidenta del tricolor local, aunque nos dicen que su influencia ya era evidente desde antes: como regidora, su intervención en el Ayuntamiento manzanero va mucho más allá del Cabildo. En los pasillos se comenta que se entromete en temas de la Tesorería, decisiones administrativas y hasta en la nómina. De hecho, hay quienes la responsabilizan de la parálisis operativa del gobierno municipal.