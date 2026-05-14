Nuevas rutas alimentadoras mejoran la movilidad en Saltillo; en próximos días arrancará otra

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    Nuevas rutas alimentadoras mejoran la movilidad en Saltillo; en próximos días arrancará otra
    El Municipio anunció que próximamente entrará en operación una nueva ruta alimentadora que se sumará a las RS-714 y RS-716. CORTESÍA

El alcalde Javier Díaz González destacó la buena respuesta de la ciudadanía

Las nuevas rutas alimentadoras RS-714 y RS-716 han permitido mejorar de manera significativa la movilidad al interior de las colonias de Saltillo, informó el alcalde Javier Díaz González, quien destacó que ambos recorridos han registrado una importante respuesta por parte de la ciudadanía desde su entrada en operación.

El presidente municipal señaló que estas rutas forman parte de la estrategia para ampliar la cobertura del transporte público y facilitar el traslado de usuarios entre distintos sectores de la ciudad, especialmente en zonas donde anteriormente existían limitaciones de conectividad.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-con-unidades-nuevas-y-rediseno-alcanza-transporte-23-rutas-proyectan-una-mas-KE20606509

“Esto ayudará a incrementar las rutas donde actualmente la ciudadanía no tiene acceso al transporte público”, expresó el edil.

Díaz González adelantó además que en los próximos días entrará en funcionamiento una nueva ruta alimentadora con recorrido de sur a norte y viceversa, distinta al trayecto que actualmente cubre el programa “Aquí Vamos Gratis”.

De acuerdo con la información proporcionada por el Ayuntamiento, la ruta RS-714 registra diariamente entre mil 800 y mil 900 usuarios, conectando sectores del oriente y poniente de Saltillo y facilitando el traslado de miles de personas hacia distintos puntos de la ciudad.

Mientras tanto, la ruta RS-716, que también enlaza el oriente con el poniente y atraviesa áreas de alta movilidad como la zona hospitalaria y el primer cuadro de la ciudad, reportó más de mil 800 usuarios tan solo durante su primer día de operaciones.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/nuevas-rutas-alimentadoras-en-saltillo-registran-hasta-2-mil-pasajes-diarios-FF20617031

Las autoridades municipales destacaron que ambas rutas han contribuido a mejorar la conectividad y reducir tiempos de traslado para usuarios que diariamente utilizan el transporte público para acudir a sus centros de trabajo, escuelas o realizar actividades cotidianas.

El horario de operación de las rutas alimentadoras es de lunes a viernes de 5:30 de la mañana a 9:30 de la noche; sábados de 6:30 de la mañana a 9:30 de la noche; y domingos y días inhábiles de 7:30 de la mañana a 8:30 de la noche.

$!Las nuevas rutas buscan ampliar el acceso al transporte público en zonas con poca cobertura.
Las nuevas rutas buscan ampliar el acceso al transporte público en zonas con poca cobertura. CORTESÍA

Asimismo, se mantienen las tarifas vigentes del sistema de transporte: 15 pesos la tarifa general sin tarjeta y, para usuarios con la tarjeta “Aquí Vamos”, 13 pesos tarifa general, 8 pesos para estudiantes, 6 pesos para adultos mayores y acceso gratuito para personas con discapacidad.

El Gobierno Municipal reiteró que continuará impulsando acciones orientadas a fortalecer la movilidad urbana y ampliar las opciones de transporte público en distintos sectores de Saltillo, con el objetivo de ofrecer un servicio más accesible y eficiente para la población.

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Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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