POLITICÓN: Evidencias apuntan a Morena en operativo de citatorios apócrifos de la FGR

I. SOBERANÍA Claudia Sheinbaum aprovechó el acto por el segundo aniversario de su triunfo electoral para enviar un mensaje político de cierre de filas. La Presidenta centró buena parte de su discurso en la defensa de la soberanía nacional frente a las presiones provenientes de Estados Unidos, particularmente en temas relacionados con investigaciones y solicitudes de extradición. El problema, nos dicen, es que para muchos ciudadanos la discusión dejó una pregunta incómoda: ¿hasta dónde la defensa de la soberanía termina siendo una defensa de las instituciones y hasta dónde puede interpretarse como protección para personajes cuestionados, como el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya? II. EL TEMA AUSENTE Más allá de los aplausos y la movilización de simpatizantes, lo que más llamó la atención fue precisamente lo que no se dijo. Mientras el discurso se concentró en la soberanía, los programas sociales y los logros económicos, la seguridad quedó en segundo plano. Y es que para buena parte de la población, casos como el de Sinaloa, la violencia persistente en varias regiones del país y los señalamientos sobre presuntos vínculos entre política y crimen organizado siguen siendo preocupaciones prioritarias.

III. EL RASTRO La semana que inicia podría complicarse para el morenismo local que comanda Diego del Bosque. Nos comentan que el operativo mediante el cual se distribuyeron oficios y citatorios apócrifos atribuidos a la Fiscalía General de la República ya dejó de ser un simple rumor político. Según ha trascendido, existen videos, fotografías, audios e incluso detenciones en flagrancia de personas presuntamente involucradas en la entrega de estos documentos y que la evidencia los vincula con el partido guinda. Si las investigaciones avanzan, el caso podría escalar rápidamente del terreno electoral al ámbito penal, justo cuando Morena intenta cerrar filas rumbo a la jornada electoral. IV. LOS MENSAJES Pero algunos aseguran que el verdadero problema está en la información contenida en teléfonos celulares asegurados durante los hechos. Nos dicen que entre operadores políticos corre la versión de que existen conversaciones que vincularían directamente la operación con Morena y con estructuras de la Delegación del Bienestar que encabeza Américo Villarreal. Por ahora, son versiones que deberán acreditarse ante las autoridades competentes.

V. SIN ARRASTRE Si todo resulta como se planeó, hoy lunes se llevará a cabo una movilización magisterial en Saltillo para exigir cambios al sistema de pensiones y a la Ley del ISSSTE de 2007. Sin embargo, nos comentan que en Coahuila el movimiento no parece contar con el respaldo pleno de la dirigencia del SNTE, que encabeza el morenista Alfonso Cepeda. Por el contrario, los liderazgos de las secciones 5 y 38 han mantenido distancia respecto de las expresiones más radicales del movimiento nacional. Habrá que ver cuántos trabajadores deciden participar realmente y cuántos prefieren mantenerse al margen de una protesta cuyos resultados siguen siendo inciertos. VI. COSTO POLÍTICO A lo anterior se suma otro factor: las autoridades educativas han advertido que quienes participen en manifestaciones durante su horario laboral podrían enfrentar descuentos salariales. Nos comentan que eso ha generado dudas en parte del magisterio local. Además, en Saltillo existe poco ánimo hacia las protestas que afectan la movilidad y las actividades cotidianas. Por eso algunos se preguntan si la movilización logrará sumar apoyos o si terminará generando más molestias que simpatías. VII. AYAHUASCO Hace unos días apareció una lona colgada en un puente peatonal de Saltillo con un mensaje que rápidamente se volvió tema de conversación en grupos de WhatsApp. El texto hacía referencia a una persona identificada con el sobrenombre de “Ayahuasco”. Luego fue surgiendo información sobre el personaje mencionado: Enrique Emmanuel González Ortiz quien, de acuerdo con información pública, se desempeña como coordinador general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, que encabeza Marisol Martínez González. El mensaje da a entender que quien colocó la lona conoce al funcionario desde hace años. VIII. LA LONA Nos comentan que el asunto llamó la atención porque el contenido de la lona no parece provenir de una disputa reciente o de carácter político. Por el contrario, la redacción sugiere una referencia a conductas presuntamente reiteradas y a una relación previa entre quien acusa y quien aparece señalado. También se menciona una supuesta afición a la ayahuasca, elemento que terminó alimentando las especulaciones. Hay quienes afirman que el tema podría no quedarse únicamente en una lona colocada en un puente...

IX. LA PRUEBA FINAL El IEC realizó el último simulacro del Programa de Resultados Electorales Preliminares y, según informó la consejera Patricia Guadalupe González Mijares, el sistema volvió a superar la prueba. Nos comentan que, más allá de la tecnología, el verdadero objetivo es generar confianza en una jornada que será observada con lupa por partidos, candidatos y autoridades. Fallas de internet, cortes de energía y problemas en equipos fueron parte de los escenarios ensayados. Ahora viene la prueba que realmente cuenta: la del próximo domingo. Además, al tratarse de la única elección estatal que se celebrará en el país, Coahuila tendrá encima reflectores nacionales que estarán atentos a cada detalle del proceso.