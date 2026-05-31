POLITICÓN: ¿Estrategia o delito electoral? Se intensifica la guerra sucia en Coahuila a días de las elecciones

I. DEL DICHO AL HECHO A una semana de la jornada electoral en la que se elegirá a quienes integrarán el Congreso del Estado, comienzan a multiplicarse los señalamientos entre partidos sobre presuntos actos que podrían constituir delitos electorales. Las acusaciones abundan en redes sociales, entrevistas y conferencias de prensa. Sin embargo, queda por saber cuántas de ellas terminarán convertidas en denuncias formales ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de Coahuila, que encabeza Beatriz Eugenia Rodríguez Villanueva, y cuántas quedarán únicamente como parte de la estrategia y el ruido propio de las campañas. II. LA DESESPERACIÓN Quien deberá estar atento a lo que ocurre en Coahuila es Facundo Santillán Julián, titular de la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales de la FGR. Nos comentan que durante los últimos días aparecieron en cientos de domicilios supuestas notificaciones atribuidas a autoridades federales, lo que generó inquietud entre quienes las recibieron. Para muchos observadores, el episodio forma parte de la guerra sucia que suele intensificarse en la recta final de las campañas, con el propósito de sembrar miedo, incertidumbre y desincentivar la participación ciudadana en las urnas.

III. GUERRA SUCIA Según trascendió, buena parte de estas notificaciones apócrifas fueron colocadas en domicilios vinculados con la estructura territorial del PRI que encabeza Carlos Robles. Nos dicen que el objetivo habría sido generar presión entre simpatizantes y operadores políticos a pocos días de la elección. Sin embargo, el asunto podría terminar tomando otro rumbo. Y es que, más allá de cualquier implicación electoral, no se descarta que en los próximos días se presenten denuncias por presunta usurpación de funciones. De ser así, el caso dejaría el terreno político para entrar de lleno al ámbito penal. IV. SEGURIDAD Y VOTO Quienes siguen de cerca la dinámica electoral nos comentan que, en este proceso, la seguridad terminó ocupando un lugar más importante del que muchos esperaban. Casos como el de Rubén Rocha Moya en Sinaloa y los episodios de violencia registrados en distintas regiones del país ayudaron a instalar una preocupación real entre los ciudadanos. Nos dicen que ese factor podría influir en la decisión de los electores y que los escándalos nacionales de Morena terminaron afectando a sus candidatos locales. Al tiempo.

V. ESPECULACIÓN Y REGRESO Sobre las versiones que han circulado en torno a la salud del alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda González, nos comentan que buena parte de las especulaciones han sido alimentadas por quienes buscan generar incertidumbre en vísperas de la jornada electoral. Lo cierto, dicen, es que el edil se encuentra en proceso de recuperación tras un cuadro de neumonía y que esta misma semana estaría retomando gradualmente sus actividades públicas. Al final, la mejor respuesta a los rumores es la presencia pública. VI. EL FRANCÉS Una noticia que pasó relativamente inadvertida, pero que puede tener efectos importantes, es el acuerdo impulsado por el gobernador Manolo Jiménez y la embajadora de Francia en México, Delphine Borione, para llevar la enseñanza del francés a las Escuelas Normales de Coahuila. Nos comentan que el valor del proyecto va más allá de aprender un nuevo idioma. En un estado cada vez más vinculado con empresas de Europa, Asia y Norteamérica, formar docentes y estudiantes con herramientas internacionales parece una apuesta lógica.

VII. ¿Y EL INGLÉS? Sin restar mérito al acuerdo impulsado, agudos observadores de lo público señalan que sería más relevante que el secretario de Educación, Emanuel Garza Fishburn, también atendiera otro dato menos alentador. Diversos estudios colocan a Coahuila entre los estados con peor dominio del idioma inglés en el país e incluso los más recientes nos ubican en el último lugar. Por eso, hay quienes consideran que, además de expandir la enseñanza de otros idiomas, debería atenderse el rezago existente en inglés, particularmente por la estrecha relación económica que mantiene la entidad con Estados Unidos.

VIII. OPERACIÓN PACIENCIA Este domingo la carrera 21K volverá a reunir a miles de participantes en las calles de Saltillo, por lo que el Instituto Municipal de Movilidad, que dirige Víctor de la Rosa, implementará ajustes temporales en diversas rutas de transporte público. Dicen que las modificaciones buscan facilitar el desarrollo seguro del evento y minimizar afectaciones en la movilidad de la ciudad. La recomendación para quienes utilizarán el transporte público es tomar previsiones y... tener paciencia. Porque mientras unos estarán compitiendo contra el cronómetro, otros lo harán contra los cierres viales.