POLITICÓN: Exfiscal de Coahuila entra a la contienda simbólica contra Ernestina Godoy por la FGR

I. ¿INGENUOS?

Aunque todo mundo tiene claro que la próxima fiscal General de la República será Ernestina Godoy Ramos –y más tras confirmarse que el exministro Arturo Zaldívar no se inscribió al proceso–, sorprende el número de personas que decidieron participar de la simulación... ¡perdón!, del proceso de selección que mañana vivirá un momento clave: la lista de 43 nombres difundida este lunes será reducida a sólo 10, para ser remitidos a la presidenta Claudia Sheinbaum, a fin de que ella los analice, con calma y serenidad, seleccione tres y, de entre ellos, el Senado decida quién se queda con el puesto.

II. DÍA ‘D’

Entre los que decidieron acudir a la convocatoria del Senado se encuentra el exfiscal de Coahuila, Gerardo Márquez Guevara. ¿Sabrá algo que nadie más? ¿Le pidieron que fuera a “hacer bulto” y que, en su momento, su “sacrificio” sería recompensado? ¿Alguien le habrá dicho que lo de Ernestina es sólo una pantalla y que el proceso sí va en serio? No tardaremos mucho en averiguarlo y, si hoy aparece en la lista de los 10, al menos logrará sembrar algunas dudas en su tierra...

III. PLURALIDAD

Será entre la segunda y la tercera semana de enero, casi con toda seguridad en un hotel del Paseo de la Reforma, en la CDMX, cuando el alcalde sarapero Javier Díaz González rinda protesta al frente de la Asociación de Ciudades Capitales de México, considerada la organización de alcaldes más plural del país, pues agrupa a priistas, panistas, morenistas, emecistas y verdes. Y aunque no están integradas en dicha organización las 32 capitales del país, sin duda tiene un peso específico muy importante, pues se trata –con algunas excepciones– de las ciudades más importantes de cada entidad.

IV. TERCERO AL BAT

Díaz será apenas el tercer alcalde del país en ocupar dicha posición, y el relevo que se registrará el año próximo también habla de pluralidad: el primer líder de la organización fue un panista, la segunda una morenista y ahora arribará a la posición un alcalde emanado del tricolor. Se trata, a no dudarlo, de un reconocimiento importante al munícipe sarapero, pues nadie podrá decir que lo impulsaron sus correligionarios, ya que el PRI sólo cuenta con cuatro integrantes en dicha organización.

V. ORGULLO

Este martes se celebra en la Ciudad de México la entrega de la Presea Manuel Acuña 2025, el máximo reconocimiento artístico y cultural que otorga el ayuntamiento de Saltillo. Este año, el galardón lo recibe Pedro Torres Castilla, creador que ha dejado huella en la industria audiovisual y que lleva con orgullo su origen saltillense. Su historia es ejemplo de talento, visión y constancia, pero también de pertenencia: a pesar de sus logros internacionales, nunca ha dejado de decir “soy de Saltillo”. La ciudad hoy le devuelve el orgullo con gratitud.

VI. CELEBRACIÓN

La ceremonia de entrega de la Presea Manuel Acuña no sólo será un acto protocolario: será una reunión entrañable en la que familiares, amigos y colegas acompañarán a Pedro Torres para celebrar su trayectoria. En un ambiente cercano y emotivo, quienes han sido parte de su camino podrán testimoniar este momento especial. Saltillo estará presente no sólo con el reconocimiento, sino con el afecto de su gente.

VII. ARRANCAN

Ayer se declaró formalmente iniciado el proceso electoral 2025 en Coahuila, en sesión solemne del IEC que preside provisionalmente Óscar Rodríguez. A diferencia de otros años, en esta ocasión estuvieron presentes la mayoría de las dirigencias estatales de los partidos políticos, lo que dio peso político al acto. En los posicionamientos, dos ideas fueron recurrentes: el llamado a participar, dado que al ser una elección intermedia suele disminuir la votación, y el respaldo a la institucionalidad del IEC. Por lo expresado en las intervenciones partidistas, todo indica que el PT y Morena buscarán una alianza total para competir en todos los distritos.

VIII. EL DEBUTANTE

También fue día de estrenos: dos partidos locales hicieron su debut formal en el escenario local: México Avante y Nuevas Ideas. De este último, por cierto, su dirigente Óscar Alberto Cano Jiménez leyó todo su discurso, con titubeos, errores y cero soltura. Nos dicen que era nerviosismo, pero los más filosos aseguran que no: lo que ocurre es que Cano –exPRI en CDMX y Sonora– apenas conoce Coahuila. Así que, más que un debut, fue un tropiezo del hijo del político priista sonorense Alberto Cano Vélez.

IX. AUTONOMÍA A PRUEBA

Como lo anticipamos, el Consejo del IEC suspendió los procedimientos de remoción de directivos durante el proceso electoral. La decisión confirma lo que dijimos: el intento del grupo “dominante” por reconfigurar la estructura se quedó en intento. Es un revés interno para las consejeras Layla Miranda y quien funge como su guía: Leticia Bravo, quienes impulsaron la idea. La autonomía electoral no sólo debe resistir las presiones externas de actores políticos; también las internas y las que llegan desde el INE. Y esto último, nos dicen, aún no termina de comprenderse entre algunas consejerías que empujaron la maniobra.