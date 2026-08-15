POLITICÓN: Inicia Trump ‘cacería’ del turismo de parto desde la frontera con Coahuila

La advertencia pareciera indicar que la implementación de la orden ejecutiva emitida por la Casa Blanca, la semana pasada, implica la elaboración de una suerte de “lista negra” de quienes hayan intentado cruzar, a fin de dar seguimiento a cada caso particular, pues solamente de esta forma se podría documentar la “reincidencia”. Las repercusiones de la medida apenas comienzan a manifestarse y conforme pasen los días se verán sus peores manifestaciones.

Como se adelantó en este espacio, era solo cuestión de horas el que comenzara a aplicarse, en los cruces fronterizos entre Coahuila y Texas, la nueva obsesión del neoyorquino Donald Trump : atajar lo que él denomina “turismo de parto”. De acuerdo con reportes que nos llegan desde Acuña, los agentes de migración destacamentados en el puente de dicha población con Del Rio, Texas, han comenzado a impedir el ingreso a Estados Unidos de mujeres embarazadas. Pero no solo eso, sino que las devuelven a territorio mexicano con una advertencia clara: si intentan volver a cruzar les será retirada la visa.

III. INDIFERENCIA TOTAL

Y de visas hablando, mientras en México la noticia de que a Andy “no me digan Andy” López Beltrán, le cancelaron la visa estadounidense ha sido -y será por varios días- la comidilla en los cafés y el foco de atención de todas las batallas en las benditas redes sociales, en Estados Unidos el episodio no ha merecido que ningún medio importante se ocupe del tema, es decir, de la carta que “El Heredero” de ya saben quién, le “envió” a Donald Trump. Y si los medios estadounidenses no le dedican espacio al asunto, pues claramente el principal inquilino de la Casa Blanca, menos...

IV. A ESPERAR...

La observación es importante porque, como lo consignó en su misiva el precandidato morenista a una diputación federal por Tabasco, está en espera de la respuesta del Presidente de Estados Unidos, más que nada “para saber a qué atenerse”. Claramente deberá sentarse a esperar la respuesta, pues esta no va a llegar nunca... o al menos no la que él esperaría. Claro que puede llegar otra respuesta... pero seguro tampoco le va a gustar.

V. ¿QUIÉN AUTORIZÓ?

Cada vez es mayor el conflicto vial sobre el bulevar Nazario Ortiz Garza, frente al Tecnológico de Monterrey, por los vehículos que terminan estacionados sobre el acotamiento para acudir a una funeraria de la zona. El problema no es menor: se reduce el espacio de circulación justo bajo el puente con Mariano Abasolo y aumenta el riesgo para automovilistas y peatones. La pregunta apunta directamente a Desarrollo Urbano, a cargo de Nayeli Castro: ¿cómo se otorgó una licencia de funcionamiento a un establecimiento con varias capillas sin contar con estacionamiento suficiente? El caso merece una revisión... pero en serio.

VI. ANTES DEL ACCIDENTE

En ese tramo prácticamente no hay banquetas y, cuando el acotamiento está ocupado, quienes descienden de los vehículos terminan caminando junto a los carriles de circulación. La funeraria sigue operando, el congestionamiento se repite y el riesgo permanece. Desarrollo Urbano tendría que revisar si la licencia corresponde realmente a las condiciones del lugar. Porque esperar a que ocurra una tragedia para entonces corregirlo sería absurdo. Y tratándose de una funeraria, hasta la ironía resultaría de muy mal gusto... y trágica.

VII. PRÉSTAMO ETERNO

Un profesor de la Sección 38 asegura que un préstamo de 400 mil pesos con la DIPETRE terminará costándole alrededor de 1.1 millones. Según los documentos que mostró, a los 400 mil se suman más de 592 mil pesos de intereses y otros 173 mil por un llamado Fondo de Garantía. Osvaldo Aguilar, titular de la DIPETRE, tendría que revisar casos como éste, sobre todo si no son aislados. El maestro dice que no se niega a pagar, pero cuestiona que, de los descuentos quincenales que le hacen, apenas una pequeña parte vaya al capital. Si un crédito pensado como apoyo termina convertido en una condena financiera, algo no funciona.