POLITICÓN: Le late el corazoncito por la silla en la UAdeC

I. PUESTO CLAVE

Si bien es cierto que el consejero presidente del Instituto Electoral de Coahuila (IEC), Rodrigo Paredes, como aquí lo hemos comentado, hace malabares para deshacerse de la herencia de Gabriela de León en la Secretaría Ejecutiva, entiéndase Jorge de la Peña. Los motivos son muy variados, pero el principal es que Paredes quiere a gente de su entera confianza en este puesto clave en la operación del Instituto. Sin embargo, ya va tarde. El caso es que para librar en cierta manera el inconveniente de tener a De la Peña en la Secretaría Ejecutiva y que los asuntos netamente jurídicos no dieran la nota mala, Paredes se hizo de los servicios de Elías Villalobos Alvarado, conocedor de todos los procesos federales y locales, después de fungir por varios años como titular de las juntas distritales en Saltillo. Hay quienes aseguran que Paredes no quita el dedo del renglón para que Elías llegue a un puesto en el que pueda maniobrar sin tener que dar explicaciones.

II. BAJO SOSPECHA

Además de las críticas y sospechas contra el nuevo delegado del PRI en Coahuila, Paco Cienfuegos, exalcalde de Guadalupe, Nuevo León, hay también quienes lo visualizan como un refuerzo que vino por si se ofrece meterle mano al asunto del pleito jurídico en el área electoral; pues dicen que Paco logró la alcaldía de Guadalupe en la mesa, y no en las urnas, por eso es que Alejandro Moreno lo haya traído al estado. El único detalle es que apenas asomó la cabeza y le empezaron a sacar los trapitos al sol por presunta corrupción.

III. PARIDAD Y REGLAS CLARAS

Que en la UAdeC de Salvador Hernández Vélez la reforma al Estatuto Universitario, para garantizar la paridad de género en puestos de elección y en cargos operativos y administrativos, sí se dará en este mismo año. La propuesta la tienen sobre el escritorio muchos en la UAdeC y fue presentada por Eva Kerena Hernández Martínez, actual directora de la Facultad de Enfermería, pero quien en realidad estaría aprovechando al máximo la reforma, en caso de aprobarse por los integrantes del Consejo Universitario, sería la coordinadora de la región Laguna, Sandra López Chavarría, al menos al postularse. De cualquier forma, Hernández Vélez lo que busca es dejar como legado un estatuto más actualizado a los tiempos, y que la universidad transite con reglas claras. Como todo cambio, hay voces a favor y en contra, pero deberán imponerse las que tengan la razón.

IV. CORAZÓN LATIENDO

Entre las personas que no ven necesaria, por lo pronto, la paridad de género en la vida universitaria en la UAdeC está el director de la Facultad de Jurisprudencia, Alfonso Yáñez. Y todo tiene una lógica: a “Poncho” le late el corazoncito −y fuerte− por hacerse de la silla principal de la oficina de la calle González Lobo. Lo que no han entendido ni Yáñez ni la “familia feliz” de los Montalvo-Cervantes es que no pueden brincarse las trancas así como así, por eso sucede que los paran en seco y lo que habían avanzado lo avientan al caño con sus actitudes.

V. OPORTUNIDAD

En Chiapas también empezó a cobrar fuerza la sucesión gubernamental, elección a realizarse en el 2024 junto con la elección federal en la cual se renovará el Congreso de la Unión y la Presidencia de la República. El mejor posicionado, según las encuestas relevadas hasta ahora, es el director del IMSS, Zoé Robledo, y el segundo lugar en preferencias es Eduardo Ramírez. ¿Y a Coahuila qué con eso? Que esta podría ser la oportunidad dorada para Javier Guerrero, lagunero que desde hace varios años también abandonó el PRI y se lanzó como candidato independiente a la gubernatura, luego encontró cobijo en la 4T y ahí se ha mantenido disciplinado, últimamente en el Seguro Social como titular de las delegaciones federales del IMSS en todo el país. De llegar Javier a la Dirección General −no obstante que hay muchos más tiradores−, le quedaría muy poco tiempo, recordemos que el próximo año se renueva el Gobierno Federal.

VI. FIN DE LA PANDEMIA

Más tardó la Organización Mundial de la Salud (OMS) en declarar el fin de emergencia por la pandemia de COVID-19 que Hugo López-Gatell en hacer lo mismo en México. Eso tiene implicaciones, positivas y negativas. Para el sector turismo representa oxígeno puro, sin embargo, para la población en general sigue el riesgo. No se ha dicho nada en concreto de las vacunas y el plan para este año. Aunque la vacuna Patria esté lista, el plan no debe ser esperarla, sino iniciar la estrategia de prevención, algo que Gatell todavía no sabe desarrollar.

VII. TROMPO A LA UÑA

Que Guadalupe Taddei, la nueva consejera presidenta del INE, tiene listos a los integrantes de la Comisión Temporal de Presupuesto, a la cual le tocará definir el dinero que le van a pedir al Congreso de la Unión a partir de septiembre de este año, y que conlleva toda la logística de organizar las elecciones presidenciales y precisamente la misma renovación de las legislaturas en la Cámara de Diputados y Senadores. El pleito de la 4T con Lorenzo Córdova era el gasto excesivo −aunque esto era sólo una simulación−, por sueldos y contratos. Sin embargo, ahora que no está Córdova al frente y que Taddei tiene el compromiso de sacar adelante el proceso electoral más importante para todos los mexicanos, veremos cómo van a ahorrar garantizando un proceso transparente. La presidencia de la Comisión está a cargo de Carla Humphrey, quien también tiene vínculos con la 4T a través de su marido, Santiago Nieto.

VIII. NI DORMIDO, NI FINANCIADO

Ni estaba dormido, ni le pagan gobiernos extranjeros, eso le dice fray Raúl Vera López, Obispo Emérito de la Diócesis de Saltillo al presidente Andrés Manuel López Obrador. El origen de la discusión pública surge por la defensa que está haciendo fray Raúl de los pueblos mayas y la naturaleza afectada por la construcción del Tren Maya. Vera le pide a AMLO que lo reciba para entregarle personalmente una resolución de un Tribunal de Derechos de la Naturaleza, en la cual le van a decir las verdades sobre lo que está causando la construcción del tren.

IX. SIGUE LA MATA DANDO

En el tema de los despojos de tierras, sigue la mata dando. Aunque en redes sociales aparecen videos de una mujer del ejido San José de los Nuncios denunciando invasión de sus tierras y agresiones físicas y verbales, incluso amenazas de muerte, no hay quien detenga a los profesionales de los fraudes. Antes de iniciar la sesión en el Congreso del Estado, la legisladora local Lizbeth Ogazón le puso el cascabel al gato, entiéndase la Fiscalía General, de Gerardo Márquez, y otras autoridades, que deben garantizar el estado de derecho cuando alguien denuncia invasión de sus predios. El antecedente, de acuerdo con la diputada, es que una sola familia mueve a otras familias necesitadas de un lugar donde vivir e invaden tierras, todo consta en denuncias ante la FGE. El caso es que esta familia de presuntos invasores se está cobijando en el partido rojillo, de donde antes los había corrido el exdirigente Virgilio Maltos.