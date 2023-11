POLITICÓN: ¡Les valió! En Coahuila desacatan a Claudia; morenos como Attolini y Salazar andan fomentando la desunión

I. POR ENCUESTAS

Llueve truene o relampaguee, el próximo viernes 10 de noviembre se definirá cuáles fueron los perfiles de diputados federales y senadores aprobados por la Comisión Nacional de Elecciones, y que competirán en una encuesta por las candidaturas finales de Morena. En el caso de Coahuila, hasta ahora los mejores posicionados son Luis Fernando Salazar entre los hombres, y Lizbeth Ogazón, por las mujeres; a ella le siguen Claudia Garza del Toro y Cecilia Guadiana, junto con Tania Flores, y es donde estará más reñida la competencia. Las encuestas a aplicarse son de conocimiento, es decir, nomás que tenga referencia de la persona, basta para entrar a la primera fórmula, que será de hombre y mujer. Por eso el apuro de Tania y Cecilia de promoverse.

II. SIEMPRE NO

Hablando también de las senadurías en Morena, las cuales ocupan actualmente Armando Guadiana y Eva Galaz de Monclova, cuentan que finalmente Lenin Pérez no se registró. En donde sí lo hizo fue en el Distrito 01, que es realmente su territorio, para diputado federal. Ese distrito lo ganó Brígido Moreno por el PT, aunque realmente pertenece a la UDC.

III. CABILDEOS

A Salvador Hernández, rector de la UAdeC, le toca todavía definir el próximo Presupuesto 2024 para la universidad, aunque su salida está proyectada para el año próximo. Por eso aún realiza los cabildeos junto con la Asociación Nacional de Universidades, para que en el presupuesto federal les asignen al menos una bolsa general para obras y otra para la eterna petición, que son las pensiones y jubilaciones del personal. Sin embargo, el panorama como está no mejora con respecto a los últimos años. No obstante, se ha aclarado, la UAdeC tiene los recursos suficientes para su operación, pero lo que sigue pendiente son las inversiones en obras y mantenimientos pendientes, así como el tema de las pensiones. Veremos cómo les va en presupuesto estatal.

IV. ESPECULAN

La especulación anda a todo lo que da, en tanto aquí todo está tranquilo y sin que ni azules ni amarillos toquen el tema del Gobierno de Coalición. Entre lo más acertado de todo lo que se dice es que Eduardo Olmos llegaría al lugar de Fernando de las Fuentes, finalmente el segundo de abordo en Palacio sería lagunero. Otro también listo para continuar es Enrique Martínez y Morales, además de Federico Fernández.

V. DE PLEITO*

Que la comidilla entre los morenos no es quién llegará o no finalmente a las candidaturas del Senado y diputaciones, sino la desunión que están fomentando Antonio Attolini y Luis Fernando Salazar. Cuentan que Salazar bajó del estrado del evento de unidad a Yamille Mtanous, presidenta del Consejo de Morena, porque no está de acuerdo en que haya apoyado a Ricardo Mejía en la pasada campaña de gobernador y todavía siga de su lado. Ella −además de llamarlo misógino y “muchacho bueno para nada”− alegaba que no iba por Morena al evento de unidad, sino representante del PT. Además que Claudia Sheinbaum ha dicho que todos caben en el partido, incluso los petistas porque van en alianza. Pues les valió.

VI. CONCIERTO

Y si por algún motivo notó la ausencia de Lenin Pérez en ese pasado evento de unidad de Morena en Acuña, no porque no tuviera invitación, o porque haya corrido la misma suerte que Yamille Mtanous, más bien fue por su voluntad. Estaba en San Antonio, Texas, en un concierto, porque festejaba su aniversario de bodas. Parece que no era prioritario para él salir en la foto, y es que avísenle con tiempo.

VII. MÁS FAMILIA

La que también se inscribió a la competencia del Senado, según lo ha dicho a sus cercanos, es Claudia Garza del Toro, quien tiene su bastión en la Región Centro. Sin embargo, nadie sabe cómo le va a hacer si acaso resulta ganadora, tendrá que dejar el puesto de delegada de la Secretaría del Bienestar, y lo que está en riesgo no es su trabajo, porque andaría en la aventura electoral, pero su hermana, Alma Rosa, quien entró al relevo de Marcela Valdés Carbonell, la arteaguense que militaba en el PAN y le ofrecieron el puesto para mudarse de partido. El asunto se torna cada vez más difícil para Claudia si desea continuar en la selección de candidatas, porque ella apoyó abiertamente a Adán Augusto López, luego se fue con Claudia Sheinbaum y finalmente anda desubicada.

VIII. SE VA

Al que se ve ya no le está temblando la mano, porque luego se pasan de listos los funcionarios, es al alcalde de Monclova, Mario Dávila. Puso de patitas en la calle al director de Desarrollo Social por manejar una camioneta oficial y chocar en estado de ebriedad. Cero y van tres, los funcionarios que tienen que irse de la administración. No se puede tener congruencia tolerando a una persona así. Aunque falta ver su responsabilidad administrativa.

IX. TERRENO

Y sí, mientras los morenos ganan terreno, por lo menos en presencia del electorado, el Frente Amplio por México se concentra en definir las precampañas de los estados que renovarán gubernatura. ¿Les comerán el terreno en Coahuila y otras entidades? Eso está por verse, porque aquí en el estado el informe de Miguel Riquelme el próximo jueves 9 de noviembre prácticamente será el arranque de las contiendas internas, también rumbo al Senado y las diputaciones federales. Además eso le conviene al PRI de Carlos Robles si ha considerado que la fórmula sea precisamente Riquelme con Hilda Flores o Verónica Martínez, a quien desde antes del proceso se la prometieron para obtener su foto y dejar fuera a Miguel Osorio Chong de los asuntos del tricolor.