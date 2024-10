POLITICÓN: Lo bueno y las dudas en torno al equipo de Javier Díaz

I. RENOVACIÓN

El equipo del alcalde electo Javier Díaz, ya inmerso en la entrega-recepción con Chema Fraustro, refleja una mezcla de renovación y experiencia. Entre los nombres figuran Alberto Glyndwr Salinas, empresario restaurantero, quien suena para dirigir la economía municipal o el IMPLAN; Fernando García López, perfilado como secretario particular; y César Iván Moreno, con experiencia en administración pública, mencionado para la oficina del alcalde. Observadores locales destacan el equilibrio entre juventud y experiencia que Díaz busca para una administración moderna.

II. CRÍTICAS

Sin embargo, la inclusión de Antonio Nerio Maltos en el equipo de transición ha levantado críticas. Ex alcalde de San Juan de Sabinas y extitular de la Comisión Estatal de Aguas, su experiencia no está en duda, pero muchos se preguntan si no hay perfiles más cercanos a Saltillo para ocupar un cargo que, según se dice, podría ser la Dirección de Obras. Su nombramiento ha levantado cejas, y algunos se preguntan quién está detrás de su impulso.

III. ENTREVISTAS

Ayer comenzaron las entrevistas para elegir al titular de la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción. Hoy continúan las evaluaciones, y de los 12 inscritos, 11 pasaron a la etapa de entrevistas, incluyendo cuatro mujeres. La Comisión de Gobernación, presidida por Guadalupe Oyervides Valdez, será la encargada de acordar la propuesta que se someterá a votación en la próxima sesión del Congreso. Sin embargo, los que conocen la dinámica señalan que es poco probable que esta propuesta cambie en el pleno, por lo que hoy podría conocerse a la persona designada.

IV. LLEVA DELANTERA

En los pasillos del Congreso, se comenta que la Comisión ha decidido aplicar el principio de paridad de género. Dado que el anterior titular fue hombre, se espera que la próxima titular sea una mujer. Entre las cuatro aspirantes, Karla Samperio Flores, nos dicen, destaca por su experiencia en el sistema anticorrupción y ha sido bien evaluada en la revisión curricular. Así que habrá que estar atentos a la decisión de hoy en la Comisión del Congreso.

V. TECNOLOGÍA PROPIA

El Encuentro Nacional de Informática Electoral, organizado por el Instituto Electoral de Coahuila y liderado por la consejera Madeleyne Ivett Figueroa Gámez, ha concluido con una clara dirección hacia la autonomía tecnológica. La opinión generalizada de los expertos favoreció la elaboración “in-house” del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP). Esta postura no solo promete reducir la dependencia tecnológica externa, sino también generar ahorros significativos. El IEC parece haber tomado nota, augurando un cambio de rumbo para futuras elecciones.

VI. DECISIÓN FIRME

En el proyecto de presupuesto para 2025, la Secretaría Ejecutiva del IEC y los consejeros electorales han incluido una partida destinada a “recuperar” la experiencia perdida y dotar de los recursos necesarios para retomar el diseño y operación del PREP. La idea es que esté listo para las próximas elecciones, una decisión sin marcha atrás. Es una buena noticia para quienes han exigido que el IEC recupere su liderazgo en el uso de tecnologías electorales.

VII. TENSIONES

Alberto Hurtado lanzó una crítica mordaz contra Diego del Bosque, dirigente estatal de Morena, señalando el fracaso del partido en elecciones locales. Su llamado a una urgente reconfiguración en Coahuila coincide con la llegada de Américo Villarreal como delegado del Bienestar. Hurtado espera que esto catalice una estrategia para ganar terreno local. Sin embargo, sus palabras parecen un reconocimiento implícito del uso potencial de programas sociales con fines electorales. Esta postura muestra las tensiones internas del partido y también deja interrogantes éticas sobre la línea entre política social y estrategia electoral, aunque esto parece no importarles...

VIII. ¡EN LO LOCAL, PAPÁ!

La franqueza de Hurtado ha resonado positivamente en ciertos círculos guindas. Su insistencia en que Del Bosque debe enfocarse en victorias locales y no depender de triunfos federales marca un cambio de tono. Al abogar por conversaciones directas con los ciudadanos y romper tabúes políticos, Hurtado parece posicionarse como una voz de cambio dentro de Morena Coahuila. Esta narrativa abierta podría ganarle seguidores en la aparente pugna interna del partido. ¿Usted cree?

IX. NUEVO LIDERAZGO

Los integrantes del Sistema Anticorrupción de Coahuila sesionarán hoy para que el presidente del mismo, Miguel Crespo Alvarado, presente su informe anual marcando así el fin de su período como integrante del Consejo de Participación Ciudadana. En su lugar, Yolanda Montes Martínez asumirá la presidencia. Montes Martínez llegó al sistema hace cuatro años y durante los últimos 12 meses ha estado al frente de la Comisión Ejecutiva del Sistema, lo cual le ha permitido preparar un plan de trabajo para cuya concesión tendrá hasta octubre próximo. Habrá que estar pendientes de los resultados.