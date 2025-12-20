POLITICÓN: Lo expulsan del Sistema Anticorrupción de Coahuila por violento... ¡y se apunta para regresar!

I. CON PLANTILLA

¿Ya notaron que todos los informes municipales del partido en el poder suenan igual? Mismos programas, mismas frases, mismos aplausos. Parecen escritos con plantilla del gobernador en turno. El de Arteaga no fue la excepción. Ana Karen Sánchez rindió su primer informe y, salvo por señalar que es la primera mujer en gobernar el municipio -lo cual, sin duda, es relevante-, el resto fue una copia al carbón: seguridad, salud, turismo... y muchas cámaras de vigilancia.

II. ¿DESAIRE O PRISA?

Más allá del guion repetido, el informe celebrado en Ciudad Universitaria de Arteaga dejó una escena curiosa. Justo al concluir el mensaje de la presidenta municipal, la diputada priista Edna Dávalos se levantó y se fue, sin esperar la intervención de Chema Morales -ramosarizpense como ella-, quien acudió en representación del gobernador. ¿Desaire entre priistas o prisa por otro evento -para muchos- más importante? El momento no pasó inadvertido. Cada gesto, dicen los que saben, también se informa.

III. BUENAS CARAS

Ayer también se celebró la posada del PRI Coahuila, encabezada -como todos saben- por quien coordina, dirige y manda en el tricolor: Carlos Robles. El evento contó con la presencia del gobernador y fue una de esas reuniones en la cual, al menos en apariencia, todo es armonía, buenos deseos y sonrisas estratégicas. Nos dicen que varios prefirieron ausentarse del informe en Arteaga porque andaban más ocupados ensayando la cordialidad para la posada. Es diciembre, temporada alta de afectos...aunque sean simulados.

IV. DE LA MANO

Desde el norte del estado nos confirman lo que ya habíamos adelantado: en Unidad Democrática de Coahuila ya tomaron una decisión. Optaron por el camino más fácil: no ir con Morena. Lo que estaba en duda era si se lanzaban solos o en alianza con el PRI... y ya hay respuesta. Nos dicen que Lenin Pérez Rivera, líder moral, siempre calculador y pragmático, ya prepara todo para ir de la mano con el tricolor. Al final, los principios son negociables... todo por tratar de salvar el registro como partido político local.

V. CHALECOS Y SENSIBILIDADES

Llamó la atención la declaración del titular de Mejora Coahuila, Gabriel Elizondo, quien pidió no desconfiar de los del chaleco verde. Señaló que hay quienes “grillan” y acusan a sus brigadistas de operar con fines políticos. También dijo desconocer si esto se trata de un golpeteo rumbo a los comicios del 2026. Pero lo tiene claro. Su postura ya se conoce: evitar la confrontación, sacarle la vuelta y cuidarse. Los reclamos, además, suelen venir de la oposición. Tal vez, para algunos, se cuida de forma extrema e innecesaria.

VI. FLECHAS EN DOBLE SENTIDO

Al morenista Antonio Attolini lo alientan, dicen, para mantener la crítica contra el gobierno municipal de Torreón. A él le acomoda: le da reflector para lo que sigue. Algunos en el ámbito estatal ya lo comentan con insistencia pero en voz baja -por aquello de los micrófonos-: en seguridad, los dardos que lanza también alcanzan al gobernador. Hoy la estrategia es estatal, y atacar al municipio en ese tema, ya tiene otro efecto. ¿O será que eso no preocupa porque quien lo alienta se sienta en la mesa chica del poder?

VII. ¿Y LA MEMORIA?

Aclaración necesaria: al cierre del registro, fueron 19 los aspirantes al Comité de Participación Ciudadana del SEA. Nosotros reportamos 13 porque, como suele ocurrir, seis se inscribieron de última hora. Pero lo que realmente sorprendió fue un nombre en particular: Mauricio Contreras Montoya, quien salió del propio Sistema tras denuncias por acoso laboral y violencia. Hoy busca volver como si nada. Una provocación directa para el mismo sistema que lo expulsó. La Comisión de Selección debe revisar su expediente.

VIII. PRIORIDADES

Un millón de pesos para una pista de hielo en Sabinas. Esa fue la prioridad del alcalde José Feliciano Díaz Iribarren, mientras los problemas de bacheo, drenaje y recolección de basura siguen sin resolverse. En vez de atender lo básico, el gobierno municipal optó por la felicidad efímera: la foto patinando, no el bienestar sostenible. Esa lógica frívola es la que define a muchos gobiernos: espectáculo por encima de servicios, marketing por encima de bienestar. ¿Quién les enseñó que gobernar era adornar?