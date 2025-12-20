POLITICÓN: Progreso le puede quitar a Arteaga lo que lo hace especial

I. NUEVOS RICOS

A propósito del informe -que se realiza hoy- de Ana Karen Sánchez, nos dicen que si algo podría darle rumbo a su gobierno sería poner el ojo en los nuevos ricos de Arteaga, principalmente en el centro del pueblo mágico. Esos que lo quieren “transformar” en una especie de fraccionamiento de lujo, con vialidades exclusivas y jardines de catálogo. El problema no es solo estético: implica una gran inversión municipal para dotar de agua, luz y drenaje zonas donde hoy se disfrutan montañas y senderos. Y ahí es donde muchos ven el riesgo: que lo que hace especial a Arteaga se sacrifique en nombre del “progreso”.

II. SOSPECHAS

El murmullo crece: operaciones en efectivo, terrenos vendidos a precio de ganga, subdivisiones exprés y escrituras con aroma a transa. Por eso, nos dicen, urge fortalecer la dirección de Catastro municipal y garantizar que los procesos sean transparentes. Porque mientras unos compran hectáreas como si fueran manzanas, otros se preguntan si no estaremos viendo el nacimiento de una burbuja inmobiliaria... con padrinos -ex funcionarios y políticos- incluidos.

III. SIETE AÑOS DESPUÉS

El próximo 22 de diciembre iniciará el juicio oral contra Florencio Siller Linaje, exalcalde de Frontera, acusado del delito de amenazas contra la periodista Mayra Cisneros. La denuncia fue presentada en 2018 ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) y judicializada hasta finales de 2019. Sin embargo, el caso estuvo a punto de aplazarse hasta septiembre de 2026, de no ser por el amparo promovido por la organización civil Propuesta Cívica, que logró revertir el calendario de la impunidad.

IV. EL JUEZ Y EL RETO

La audiencia será presidida por el juez Daniel Olvera López, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Torreón, electo recientemente en los comicios del Poder Judicial. El caso es simbólico: una periodista desplazada desde hace siete años y un exalcalde -recordado por su autoritarismo y presuntos actos de corrupción- que sigue libre. El proceso ha sido duramente criticado por su lentitud. Ahora, el juez tiene la oportunidad de enviar un mensaje: en México, la justicia no siempre llega tarde... o al menos no tanto.

V. LISTA CERRADA

En relación al proceso para ocupar la vacante en el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción, finalmente se registraron 13 aspirantes. La convocatoria, exclusiva para hombres, trajo consigo varios nombres ya conocidos, de esos que suelen aparecer en cada postulación. Está Alberto Campos Olivo, eterno aspirante a todo; Cuauhtémoc Hernández Castilla, quien ya había participado antes; y Rodrigo Arroyo Peart, de quien se comenta que su principal -y tal vez única- carta son los apellidos. Como era de esperarse, Saltillo vuelve a dominar la contienda, al menos en la residencia de los inscritos.

VI. A FALTA DE NÓMINA...

También figura Juan Carlos Cisneros Ruiz, quien recién concluyó su periodo como consejero electoral. Nos dicen que debe ser complicado enfrentar la vida sin estar en la nómina pública. Completan la lista nombres como Pablo Jesús Rodríguez Ramos, José Ignacio Carrillo Aguirre, Juan Antonio González del Bosque, Juan Manuel Pérez Cuéllar, Melchor David Elizondo Sandoval, José Bernardo Morales Rivera, Ramón Antonio Sepúlveda Zárate, Jaime Iván Rodríguez Lozano y Guillermo Ernesto Garza De La Fuente.

VII. BAJO LA MIRA

La presidenta Claudia Sheinbaum volvió a la carga: los OPLE sobran y duplican funciones con el INE. Dijo que no hay aún una propuesta definitiva, pero insistió en que no se requiere tanta burocracia para organizar elecciones. Desde su perspectiva, los institutos electorales locales ya no tienen funciones relevantes tras la reforma que dio al INE el control de fiscalización. Por eso, llamó a revisar su utilidad real y a esperar una propuesta general que surja de los foros organizados por la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, encabezada por Pablo Gómez, en la cual se analizarán todas las posturas. ¿Usted lo cree?

VIII. SIN DEFENSORES

Lo que llama la atención, comentan los críticos electores, no es solo la insistencia presidencial, sino el silencio institucional. A diferencia de otros momentos, cuando desde el INE se articulaban argumentos para frenar los embates contra el sistema electoral, hoy se percibe una presidencia del INE totalmente adaptada -y quizá hasta subordinada- al ritmo del morenismo. Guadalupe Taddei ha dicho que los OPLE atienden contextos locales, pero su voz no se distingue. Parece que en esta partida el árbitro ya escogió equipo.

IX. ¿FUEGO AMIGO?

Hace unos días circuló que el diputado morenista Alberto Hurtado habría solicitado -vía transparencia- al Poder Judicial la agenda y los viáticos de la magistrada Isadora De Lourdes Rodríguez. Él lo negó tajante: no fue él, y si lo fuera, lo haría de frente, incluso mediante un exhorto en el Congreso. Pero el detalle es otro: usaron su nombre para hacer la solicitud. Eso huele a maniobra. Nos dicen que fue alguien desde el propio aparato estatal, con información interna y un propósito muy concreto. Fuego amigo, puro y directo. ¿Será que hay interés en exhibir las giras de la magistrada bajo la bandera del activismo jurídico?