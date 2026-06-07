POLITICÓN: ¿Logrará Coahuila superar el 40% de participación ciudadana en elección ‘huérfana’?

I. LA DESPEDIDA La misa en memoria del alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda González, reunió ayer a familiares, amigos y a buena parte de la clase política y empresarial de Coahuila y de La Laguna. La ceremonia, celebrada en la Parroquia de la Virgen de la Medalla Milagrosa, fue el principal acto público para despedir a quien durante décadas participó en la vida política del Estado. Más allá de cargos y responsabilidades, el encuentro permitió recordar a una persona cuya presencia fue constante en la vida pública y social de Torreón durante varias décadas. II. LOS PRESENTES Entre los asistentes estuvieron el gobernador Manolo Jiménez Salinas, el senador Miguel Ángel Riquelme Solís, el fiscal Federico Fernández Montañez, el dirigente estatal del PRI, Carlos Robles, además de integrantes del gabinete estatal, autoridades municipales y representantes de distintos sectores empresariales y sociales. Nos comentan que la presencia de perfiles tan diversos reflejó las relaciones que Román Alberto Cepeda construyó a lo largo de su trayectoria pública y personal, en una despedida marcada por el respeto y el afecto hacia su memoria.

III. TODO LISTO Hoy Coahuila celebra la única elección ordinaria estatal del país y, según las autoridades electorales, todo se encuentra listo para la jornada. El presidente provisional del IEC, Óscar Daniel Rodríguez Fuentes, ha señalado que existen las condiciones para que cerca de 2.5 millones de coahuilenses acudan a las urnas. Se instalarán 4 mil 256 casillas que operarán de las ocho de la mañana a las seis de la tarde. A partir de hoy, las campañas quedan atrás y la decisión sobre la integración del próximo Congreso local queda en manos de los ciudadanos. IV. LA PARTICIPACIÓN Uno de los aspectos que más expectativa genera de la jornada de hoy es la participación ciudadana. En elecciones en las que únicamente se renueva el Congreso local, Coahuila ha registrado históricamente una afluencia cercana al 40 por ciento de la lista nominal. Mientras el secretario ejecutivo del IEC, Gerardo Blanco Guerra, coordina el despliegue operativo para que la elección transcurra sin contratiempos, el reto será superar ese promedio. Los especialistas consideran que no será sencillo, pues este tipo de comicios generan menor interés entre los ciudadanos. V. LOS OJOS PUESTOS Por ser la única elección del país, Coahuila también atrajo la atención de especialistas y observadores electorales. Nos comentan que, como parte de las actividades del IEC, los visitantes conocieron el funcionamiento de la urna electrónica y las medidas de seguridad de la documentación electoral. La consejera Patricia Guadalupe González Mijares encabezó el recorrido por la Bodega Central y explicó el resguardo y la cancelación de boletas sobrantes. Una oportunidad para mostrar el trabajo técnico que respalda la jornada electoral a quienes participan la misión nacional de observación electoral. VI. ¿Y COAHUILA? Mientras en Coahuila se desarrolla la elección, llama la atención que la dirigencia nacional de Morena parece estar ocupada en otros asuntos. Nos comentan que durante los últimos días, el partido concentró su agenda en las llamadas Asambleas Informativas, dejando en segundo plano la contienda coahuilense. Algunos consideran que eso también es una señal política, pues cuando se esperan buenos resultados, los liderazgos nacionales suelen acompañar a sus candidatos. El dirigente estatal, Diego del Bosque, tendrá hoy la tarea de interpretar lo que digan las urnas.

VII. EL REINO DEL EFECTIVO Aunque cada vez es más común pagar con tarjeta o celular, el efectivo sigue siendo el rey en México. Estudios recientes indican que alrededor del 40 por ciento del dinero que se gasta en tiendas y negocios todavía se paga en billetes y monedas. Esto representa -según los especialistas- un reto para el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, pues una economía que depende tanto del efectivo facilita la informalidad y dificulta la recaudación de impuestos. El desafío será modernizar los medios de pago sin complicarle la vida a millones de mexicanos que siguen usando el dinero de siempre. VIII. LA OTRA CARA Con el arranque de la cuenta regresiva para la Copa Mundial de Futbol 2026, también han cobrado fuerza algunas polémicas en Monterrey, una de las sedes del torneo. La administración del gobernador Samuel García enfrenta críticas por los problemas de movilidad, las obras inconclusas y la instalación de muros y lonas para ocultar zonas marginadas del paso de los visitantes. Parece que hay quienes consideran que resulta más fácil construir bardas para esconder la realidad que impulsar políticas públicas para transformarla.