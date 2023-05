POLITICÓN: ¿Habrá repercusiones para corcholatas?

I. APOYOS SIN RECATO

La decisión de las “corcholatas” de AMLO de venir a Coahuila a darle su apoyo a Armando Guadiana implica riesgos. El primero de ellos es que el INE de Guadalupe Taddei tome medidas posteriores sobre su promoción, esto si es que alguien documenta e interpone algún tipo de queja, de lo contrario todo quedaría en el olvido. El segundo de los riesgos es que -como ya se dice en el seno del partido- la imagen que tratan de construir en este estado sea negativa. Guadiana les ha mostrado su respaldo a todos, desde Monreal hasta Sheinbaum, sin recato. Falta ver cómo se comporta con el canciller Marcelo Ebrard, quien se aparece en Saltillo. Para todos los demás esta sería su primera campaña simulada rumbo a la silla grande, para Ebrard es la segunda.

II. NO AGUANTARON

En donde no aguantaron la presión fue en la Conagua de Germán Martínez. En el pasado Foro “Derecho a la gratuidad en el servicio hídrico”, que se utilizó para imagen de la diputada Lizbeth Ogazón porque anda en busca de un segundo período, la funcionaria de la Comisión, Paola González, directora en la Cuenca Río Bravo, le echó la culpa de todo lo que pasa y pueda pasar en corrupción a la CEAS de Antonio Nerio. Fácil y rápido.

III. IMAGEN NO, 4T SÍ

Dicen que al buen entendedor, pocas palabras. Andrés Manuel López Obrador dijo en la “Mañanera” que no quería que Ricardo Mejía utilizara su imagen. Enseguida Mejía le respondió que no la utilizaba en la campaña, y reconoció que sí lo hizo en otras etapas del proceso. ¿Quién no recuerda los espectaculares y la difusión que presumía de Cero Impunidad? En fin. El caso es que AMLO nunca habló de la imagen de su gobierno, de la 4T. El candidato del PT se sigue promoviendo como el aspirante del cambio y utiliza precisamente la estrategia de la 4T en su publicidad oficial. Al Presidente le faltó puntualizar este tema, aunque muchos dicen que ya es demasiado tarde, y el arroz para la alianza, ya se coció.

IV. ENTRE VILLANOS Y CULPABLES

¿Ricardo Mejía se convertirá en el villano de Morena al final de la jornada electoral? Esa es la pregunta que se hacen quienes están dentro del partido del Presidente. Aunque habría que repartir la culpa, reflexionan: entre Diego del Bosque, y los líderes estatales del PT, Valeria Flores y del PVEM, Pepe Cuco Sandoval, que nomás no llegaron a ningún acuerdo. También habría que analizar la actuación a destiempo de Mario Delgado.

V. VALOR NUMÉRICO

Pocos entienden el interés tanto del presidente AMLO como de Mario Delgado, presidente de Morena, en buscar con mayor insistencia el triunfo en el Estado de México, que en Coahuila, y no es que uno sea más importante que otro en cuestión mediática, pero sí en votos. El número de personas en capacidad de votar el próximo domingo 4 de junio en estas dos entidades es de 15.1 millones de personas, pero de ahí 12.7 son del Edomex y 2.3 millones de esta entidad. La estrategia -porque se les agotó el tiempo- en Morena es a como dé lugar ganar el Edomex, porque representa más votos para la elección presidencial. No obstante, el eventual triunfo de la alianza en este estado, revitalizará los ánimos, también rumbo al 2024.

VI. OTRA VEZ

Que en Ramos Arizpe se empezó a hablar del regreso de Raúl Xavier González. ¿Lo recuerda? Fue candidato del PAN cuando tronó con el PRI, que lo llevó a una diputación local. Parece que anda regresando al redil, porque con quienes tenía pleito los hicieron a un lado en el tricolor. Eso es lo que aparenta, pero no descarte que haya regresado para buscar otra vez, y por otro partido, la alcaldía.

VII. DESENCAJADO

Quienes estuvieron cerca del presidente del Consejo General del IEC, Rodrigo Paredes, cuentan que se veía mal. No era para menos. Después de una jornada negra, en la cual se tuvo primero un incendio en el Comité de Monclova, luego el trago amargo de las críticas y las sospechas, y después tener que tomar el toro por los cuernos y sesionar a media noche, terminando en la madrugada de cambiar las boletas electorales de sitio, fue agotador. Lo anterior demuestra que no obstante lo planeado, algo puede salir mal. Las previsiones que tomó el IEC garantizan que la elección del estado, para Gobernador y Diputados, se llevará a cabo sin contratiempos en cuanto a boletas. Ahora hay que estar atentos a las travesuras, porque las habrá, eso téngalo por seguro.

VIII. EN AMARILLO

En el sector empresarial -hablamos de muy arriba- dicen que están encendidas las luces amarillas porque miran para todos lados y la alianza PRI, PAN y PRD tiene una caballada muy flaca. Nomás imagínese, el más alto es Santiago Creel, un político que va de salida, y Lilly Téllez; la mejor posicionada por el tricolor es Beatriz Paredes. Enrique de la Madrid, que empezó campaña hace más de un año, ni sus luces.

IX. TAMBIÉN BLINDARSE

Ha extrañado entre el personal del Registro Público de la Propiedad de Mónika Zertuche y Sergio Mier el despido de una persona previo a la falla del sistema. No se trata de alguien que haya manipulado de manera posterior, sino más bien, que tenía bien amarrados los controles, y su salida hizo que no hubiera gente capacitada para poder sortear una eventual crisis. Sin embargo, las aguas volvieron a su cauce desde el miércoles por la tarde y para el jueves el sistema estaba funcionando, lo mismo que los trámites en ventanilla. Ahora lo que espera el sector inmobiliario es que no suceda algo similar en algún otro momento. El razonamiento que utilizan quienes están en el negocio de los bienes raíces es que si el RPP genera el segundo mejor ingreso del estado, entonces hay que cuidarlo, protegerlo y blindar.