Vocero de la FGR, Ulises Lara, renuncia por motivos personales
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Hasta el momento no se ha compartido quién será su sustituto como titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes
El 14 de julio se reportó que el vocero y titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes, Ulises Lara López, ha decidido dejar su mando.
Fuentes de la Fiscalía General de la República informaron que Ulises Lara dejará su puesto por cuestiones personales, las cuales no han sido compartidas por el ahora exfuncionario de la agencia de seguridad.
Hasta el momento, no se ha comunicado quién será su sustituto. El exfuncionario permaneció menos de un año en el cargo. Se le fue otorgado por Ernestina Godoy Ramos, después de asumir el cargo de la titularidad de la FGR.
Ulises Lara, licenciado en sociología por la UNAM y con estudios de licenciatura de Derecho por el Centro Universitario Cúspide de México, fungió como titular de la FGR en Morelos, encargado de despacho en la FGJ de la Ciudad de México, al igual que fue vocero de la FGR. Se le destacó por participar en comunicar, junto con Omar García Harfuch, una de las desarticulaciones más grandes de huachicol en México.