Vocero de la FGR, Ulises Lara, renuncia por motivos personales

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    Vocero de la FGR, Ulises Lara, renuncia por motivos personales
    Ulises Lara López renuncia a su puesto en la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes Cuarto oscuro

Hasta el momento no se ha compartido quién será su sustituto como titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes

El 14 de julio se reportó que el vocero y titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes, Ulises Lara López, ha decidido dejar su mando.

Fuentes de la Fiscalía General de la República informaron que Ulises Lara dejará su puesto por cuestiones personales, las cuales no han sido compartidas por el ahora exfuncionario de la agencia de seguridad.

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Hasta el momento, no se ha comunicado quién será su sustituto. El exfuncionario permaneció menos de un año en el cargo. Se le fue otorgado por Ernestina Godoy Ramos, después de asumir el cargo de la titularidad de la FGR.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/fgr-desmantela-una-de-las-mayores-redes-de-huachicol-en-mexico-tras-decomiso-millonario-en-tamaulipas-EK20193304

Ulises Lara, licenciado en sociología por la UNAM y con estudios de licenciatura de Derecho por el Centro Universitario Cúspide de México, fungió como titular de la FGR en Morelos, encargado de despacho en la FGJ de la Ciudad de México, al igual que fue vocero de la FGR. Se le destacó por participar en comunicar, junto con Omar García Harfuch, una de las desarticulaciones más grandes de huachicol en México.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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