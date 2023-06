POLITICÓN: Ni tan austeras las corcholatas

I. SUNTUOSOS

Pues austeras, austeras, lo que se dice austeras, no se ven las corcholatas morenistas en su no campaña para no conquistar la candidatura presidencial del partido de moda. O será que en la Región Laguna de Coahuila lo que les sobra a Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López son patrocinadores, porque todos los días se multiplican las bardas con la leyenda #EsClaudia y aparecen nuevos espectaculares con el rostro del ex secretario de Gobernación. Y como diría el jefe de ambos, ¿quién pompó, si Mario Delgado dijo que no había dinero para eso y que los cinco milloncejos que les entregaron eran nada más para viáticos?

II. PADRINO

Por lo que hace al patrocinio de las bardas que contienen la silueta de la ex jefa de Gobierno de la CDMX, dicen los enterados que el patrocinio corre a cargo del ex integrante del gabinete estatal, Gerardo Berlanga, quien no solamente intenta posicionarse en el ánimo de Sheinbaum pagando pintura y pintores, sino que también anda tratando de convencer a empresarios de La Laguna de que lo imiten y salten al barco morenista... aunque no está teniendo mucho éxito.

III. PIRATEO

Y con las corcholatas andando, parece que lo de la tan pregonada unidad tampoco avanza, pues a la menor provocación surgen señalamientos en el sentido contrario. En Coahuila, por ejemplo, la explicación de los allegados a Marcelo Ebrard para no adelantar a los medios la agenda del no precandidato es... ¡que se la piratean! Así como lo lee: es tanto el miedo que le tienen al otrora responsable de la política exterior del país, aseguran sus afines, que le traen marca personal para montarle eventos paralelos ahí donde planea presentarse. Pero si el circo arrancó apenas hace cinco días, diría cualquier observador distraído...

IV. MALA COMBINACIÓN

¿Por qué el tema del desabasto de agua en Matamoros “estalló” hasta ahora si, de acuerdo con habitantes del municipio, hace más de un mes que la situación se tornó crítica? Quienes han seguido el fenómeno desde el principio dicen que la razón es simple: hasta el día de las elecciones, la administración de Miguel Ángel Ramírez López se aplicó a paliar el problema distribuyendo agua con pipas. Pero una vez que la gente votó, él se relajó y el calor apretó...

V. NI GOTA...

La situación en La Laguna, en general, pero sobre todo en Matamoros, está que arde. Quienes conocen la operación del Simas matamorense aseguran que en este momento no existe un solo pozo que se encuentre operando de manera regular, por lo que la población entera -en la cabecera municipal y en los ejidos- depende casi exclusivamente de la distribución a través de pipas. Pero no es solo el Simas el que ha fallado, sino también la CEAS de Antonio Nerio, que tiene a su cargo un pozo en Matamoros, pero que en este momento no proporciona agua ni siquiera de forma intermitente, como sí lo hacen otros.

VI. PRETEXTOS... PUROS PRETEXTOS

Y como era de esperarse, ya comenzó la guerra de culpas: los operadores de los sistemas de agua le echan la culpa a los constantes apagones que la CFE de Manuel Bartlett receta un día sí y al otro también, y el presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que es “oooootra campaña” de “los neoliberales” porque todo funciona perfectamente. Ambas partes mienten, desde luego, porque en los dos lados lo que se ve es ineficiencia e incompetencia.

VII. SE ACABÓ

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, de Norma Piña, colocó ayer el último clavo al “Plan B” de la cuatroté en materia electoral y con ello dejó las cosas como al principio, es decir, las reglas con las cuales se desarrollará la sucesión presidencial serán exactamente las mismas con las que acudimos a votar en 2018. Eso, desde luego, no modifica las posibilidades de triunfo de nadie, sino que pone en el centro de la contienda que iniciará en septiembre, el tema sobre si la alianza electoral de López Obrador conseguirá o no la mayoría calificada que le permite modificar la Constitución antes de concluir su mandato, tal como lo ha anunciado.

VIII. TEMOR FUNDADO

Con un mazo y una pistola asaltaron ayer una sucursal bancaria en Saltillo dos ladrones que lograron darse a la fuga tras llevarse una cantidad indeterminada de efectivo. El hecho obliga a recordar que uno de los lugares donde más insegura se siente la gente, de acuerdo con la encuesta que sobre seguridad realiza el INEGI, son justamente los cajeros automáticos de los bancos. Cabría esperar que se haga algo al respecto, pues hechos como el de ayer tan solo documentan el pesimismo.

IX. INEFICACIA

Han transcurrido más de seis meses desde que estalló el escándalo del Colegio Americano de Saltillo, en el que un alumno habría sufrido una agresión sexual y es fecha que la Fiscalía de Gerardo Márquez no puede esclarecer los hechos, pese a que en su momento se dijo -extraoficialmente, pero basados en presuntas pruebas- que se contaba con todos los elementos para avanzar en la configuración de un caso que pudiera judicializarse y derivar en una condena. Más allá de quién haya perpetrado los hechos, lo relevante es que las investigaciones no se conduzcan con profesionalismo ni garanticen que se haga justicia.