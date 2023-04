POLITICÓN: Oferta de promesas en campaña, no empobrece

I. INTERÉS POR LA ELECCIÓN

Es importante para cada uno de los búnkeres de campaña saber si en el corte de los primeros 15 días de ésta, casi coincidentes con el primer debate, los candidatos Manolo Jiménez, Armando Guadiana, Ricardo Mejía y Lenin Pérez crecieron o no en las encuestas de preferencia electoral. A grandes rasgos, la estadística, implacable cuando se realiza sin cortapisas, nos dice que no hay movimiento perceptiblemente alarmante en ninguno de los equipos. Pero donde sí deberían estar preocupados es en el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) de Rodrigo Paredes, porque el desinterés de la gente por el día de la jornada electoral es notorio. El principal factor es que la mayoría de los ciudadanos mayores de edad no saben a estas alturas del proceso qué día será la elección: domingo 4 de junio de 2023.

II. ‘SHOW’ LE GANA LAS PROPUESTAS

La ciudadanía se interesó más por el “show” del debate, el hecho de que Armando Guadiana mostrara un sombrero firmado por el exboxeador profesional, Julio César Chávez, y pidiera “chance” de ir al baño, por los escándalos de presuntas corrupciones en el lado que se arrojaron desde los atriles uno y otro, que por las propuestas de mejorar el estado. Eso también representa un reto para el IEC, sobre todo en la contratación de moderadores que dirijan a los candidatos hacia el debate de ideas.

III. LEGISLATURAS

En los ecos del debate de anoche, algunos de los asistentes se quedaron con la duda en cuanto a lo dicho por Ricardo Mejía sobre Manolo Jiménez y su participación como diputado local. Ante esto, dos exlegisladores locales recordaron que Jiménez estuvo en la 59 Legislatura, en donde se votó una reestructuración de la deuda estatal, es decir, en ese periodo no se ratificó la deuda, sino que solo se aprobó una de las tantas renegociaciones a los créditos contraídos. La ratificación de la deuda −cuando se aceptó la contratación de los pasivos con documentos falsos− se dio una legislatura antes, en la 58. Los exdiputados consultados dicen que en la legislatura donde estuvo Manolo “se hicieron las labores normales del Congreso”.

IV. DESAPARICIONES

La desaparición de migrantes en todo el país, durante su trayecto desde el sur hasta la frontera norte, es una realidad. En Coahuila, además del obispo emérito Raúl Vera, Alberto Xicoténcatl, de la Casa del Migrante en Saltillo, son las pocas voces que han señalado de manera reiterada los reportes de migrantes que dejaron de tener contacto con sus familias antes de cruzar a los Estados Unidos. El seguimiento al tema deja mucho que desear por parte de las autoridades federales, competentes en la migración.

V. INOPERANCIA

Al presidente Andrés Manuel López Obrador se le hizo tarde en su promesa de descentralizar −al menos físicamente− las dependencias y enviar sus oficinas a otras entidades del país. El tema, según se nota, ha quedado en el olvido, y quienes mejor lo han tomado son los burócratas federales, quienes ven el costo de vida, por ejemplo en la región norte y noreste de México, y se asustan, hacen cuentas y no les dan. Pero lejos de eso, la promesa está incumplida, no sólo en sacar de la capital del país a las secretarías de Estado, sino también en dejar sin operación alguna a las delegaciones en las entidades. Es fecha que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la de Economía, la de Relaciones Exteriores, y así podríamos irnos por cada instancia, no tienen una cara definida en Coahuila. Antes la única persona identificada era Reyes Hurtado, cuyo puesto tomó Claudia Garza, quien ahora también está no visible.

VI. DISTRACCIÓN

Con o sin intención, César Flores generó un elemento de distracción extraordinario en la región Centro de Coahuila; el tema del bombero “mataperros” que está ahora en el banquillo de los acusados. Pero se olvida el candidato a diputado local de lo esencial: la problemática económica de la mayor parte de la población que pretende le otorgue su voto. Quizás el olvido tiene que ver porque la presión de la 4T hacia Alonso Ancira es en gran medida responsable de la situación económica de cientos de familias.

VII. DESMANTELADO

Luego de que en la gestión de Gabriela de León se desmanteló el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) −así lo dio a conocer el mismo presidente del IEC, Rodrigo Paredes−, se realizó la primera prueba piloto. ¿Por qué la importancia del PREP en el caso de la elección de Coahuila? Porque ahí se van dando a conocer los resultados conforme se vayan capturando en los distritos electorales. En el caso de la elección de gobernador, el INE −de Guadalupe Taddei− tendrá el compromiso de entregar un resultado de salida rápida, que dará casi con precisión quién ganó la elección, pero para efectos de la conformación de la próxima legislatura del Congreso del Estado, resulta importante la evolución del PREP. Ya sólo falta que Paredes diga cuánto tuvo que invertir en los nuevos equipos de cómputo que desaparecieron en la anterior gestión.

VIII. EN OFERTA

Los candidatos, del color que quiera, andan en oferta. Dicen lo que la gente quiere escuchar. Eso del dicho de “prometer no empobrece” se aplica a la perfección. Sin embargo, se les escapa decir cómo cumplirán sus promesas, algunos señalan que con ahorros de la corrupción, lo mismo que se prometió a nivel nacional y nadie conoce a detalle el tema. Otros simplemente lanzan la oferta y omiten decir de dónde obtendrán mayor presupuesto. Así ni quién les crea, pero hay que elegir a uno. Juan Pueblo no debería dejarse llevar por el canto de las sirenas.

IX. ESTADO SEGURO

Hay que echarle un ojo a la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Inegi. Esas son las pruebas de que la estrategia del gobernador Miguel Riquelme está funcionando, no quitar el dedo del renglón; los beneficios de mantener la paz ya son conocidos: empleo e inversiones, principalmente. Piedras Negras y Saltillo, de Chema Fraustro, están en el Top 5 de las ciudades con menor percepción de inseguridad. Sin embargo, llama la atención La Laguna y en particular Torreón, de Román Alberto Cepeda, que ingresó a esta medición desde diciembre de 2022. De un trimestre a otro, Torreón avanzó tres lugares a nivel nacional en menos percepción de inseguridad. De manera puntual se puede decir que las acciones emprendidas, como los arcos de seguridad en las entradas y la nueva corporación municipal, están dando resultado.