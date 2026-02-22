Reportan que fuerzas federales abaten a ‘El Mencho’, líder del CJNG, en Jalisco

México
/ 22 febrero 2026
    Reportan que fuerzas federales abaten a ‘El Mencho’, líder del CJNG, en Jalisco
    Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, fundador y líder máximo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue abatido por fuerzas federales. ARCHIVO

El hombre más buscado del mundo fue abatido en Jalisco durante un operativo encabezado por el Ejército

Medios de comunicación nacional y periodistas afirman que Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, fundador y líder máximo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue abatido por fuerzas federales este domingo 22 de febrero, como parte de los operativos llevados a cabo en Jalisco que desataron una ola de violencia en el mismo y otros estados.

El hombre más buscado del mundo, de acuerdo con fuentes federales al medios de comunicación Milenio, fue abatido en Jalisco durante un operativo encabezado por el Ejército mexicano.

TE PUEDE INTERESAR: Omar Harfuch confirma entrega de 37 reos a EU: Hermano de ‘El Mencho’, ‘El Ricky’ y ‘El Señor de la Silla’ estarían en la lista

El Gabinete de Seguridad confirmó que se llevaron operativos durante este domingo en el estado de Jalisco, de los cuales derivaron bloqueos carreteros en Tamaulipas, Michoacán, Guanajuato, Aguascalientes y Colima, situaciones que estaban siendo atendidas.

“El Gabinete de Seguridad informa que se están atendiendo los bloqueos que se registran en algunas zonas de Jalisco producto de operativos realizados por instituciones federales”, escribieron en X.

Cabe destacar que esta información solo ha circulado por medios de comunicación y analistas de seguridad; sin embargo, ninguna autoridad ha confirmado el hecho.

TE PUEDE INTERESAR: Reportan bloqueos carreteros con vehículos quemados en Jalisco, Tamaulipas y Michoacán

¿QUIÉN ES ‘EL MENCHO’

Nacido el 17 de julio de 1966 en la comunidad de Naranjo de Chila, en el municipio de Aguililla, Michoacán, Nemesio Oseguera Cervantes ‘El Mencho’, era considerado como unos de los capos más poderosos de México, tras la captura de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) y del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Oseguera Cervantes enfrenta cargos federales por narcotráfico y delincuencia organizada. Así como lo acusan de conspiración para distribuir cocaína y metanfetamina, además de participar en actos de violencia extrema para consolidar estructura criminal.

El Departamento de Estado de EU ofrece una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que lleve a su arresto.

Karla Velázquez

Karla Velázquez

Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

Fact Checker de información política, social, científica y fake news que circulan en redes sociales.

Certificada en Periodismo de soluciones por el Centro Knight.

Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

