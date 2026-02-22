Servicio Secreto de EU abate a hombre que intentaba entrar a residencia de Trump en Mar-a-Lago

El Servicio Secreto de Estados Unidos abatió esta madrugada a un hombre armado que entró de manera “ilegal” al perímetro de seguridad de la residencia del presidente Donald Trump en Florida. El individuo falleció al momento, según informaron este domingo las autoridades locales del Palm Beach en una rueda de prensa. El presidente no estuvo en Mar-A-Lago durante el incidente, ya que pasó el fin de semana en Washington. El director del Servicio Secreto, Anthony Gugliemi, en su cuenta de la plataforma X, también confirmó que el individuo falleció al momento. En su comunicado precisó que los agentes actuaron hacia la 1:30 de la madrugada hora local, tras una entrada no autorizada en la residencia del líder republicano en Mar-a-Lago. En el momento de los hechos, no había persona bajo la protección de los Servicios Secretos, es decir, el mandatario no se encontraba en el lugar. TE PUEDE INTERESAR: Así cayó Maduro: la operación secreta que Trump observó desde Mar-a-Lago

¿QUÉ OCURRIÓ EN MAR-A-LAGO? De acuerdo con el alguacil de Palm Beach, dos agentes del Servicio Secreto detectaron que una persona había entrado al perímetro de seguridad de la residencia sobre la 1:30 a.m. (hora local). La nota difundida en redes sociales precisa que el hombre fue localizado en la puerta norte de Mar-a-Lago con lo que parecía ser un arma y un bidón de combustible. Cuando fueron a investigar, encontraron a un hombre que llevaba una escopeta y un bidón de gasolina. Los agentes le pidieron que soltara los objetos, según relató el sheriff Ric Bradshaw; sin embargo, el hombre "levantó el arma" y los agentes decidieron disparar.

Las autoridades no aclararon si la escopeta que llevaba el sospechoso estaba cargada e indicaron que la investigación sobre el suceso sigue en curso, liderada por el FBI. Ante la reacción, los agentes del Servicio Secreto y de la Oficina del Sheriff de Palm Beach se enfrentaron al joven y en ese intercambio hubo disparos. Ningún agente de las fuerzas armadas resultó herido. El hombre, que tenía poco más de 20 años y era de Carolina del Norte, fue reportado como desaparecido hace unos días por su familia, según informaron medios locales.