Servicio Secreto de EU abate a hombre que intentaba entrar a residencia de Trump en Mar-a-Lago

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/ 22 febrero 2026
    Servicio Secreto de EU abate a hombre que intentaba entrar a residencia de Trump en Mar-a-Lago
    El Servicio Secreto de Estados Unidos abatió esta madrugada a un hombre armado que entró de manera “ilegal” al perímetro de seguridad de la residencia del presidente Donald Trump en Florida. STEVE HELBER | AP / YURI GRIPAS | EFE
EFE
por EFE
Karla Velázquez
por Karla Velázquez

COMPARTIR

TEMAS


homicidios
Presidentes

Localizaciones


Estados Unidos
Florida

Personajes


Donald Trump

Organizaciones


FBI

En el momento, no había persona bajo la protección de los Servicios Secretos, es decir, el mandatario no se encontraba

El Servicio Secreto de Estados Unidos abatió esta madrugada a un hombre armado que entró de manera “ilegal” al perímetro de seguridad de la residencia del presidente Donald Trump en Florida.

El individuo falleció al momento, según informaron este domingo las autoridades locales del Palm Beach en una rueda de prensa. El presidente no estuvo en Mar-A-Lago durante el incidente, ya que pasó el fin de semana en Washington.

El director del Servicio Secreto, Anthony Gugliemi, en su cuenta de la plataforma X, también confirmó que el individuo falleció al momento. En su comunicado precisó que los agentes actuaron hacia la 1:30 de la madrugada hora local, tras una entrada no autorizada en la residencia del líder republicano en Mar-a-Lago.

En el momento de los hechos, no había persona bajo la protección de los Servicios Secretos, es decir, el mandatario no se encontraba en el lugar.

TE PUEDE INTERESAR: Así cayó Maduro: la operación secreta que Trump observó desde Mar-a-Lago

¿QUÉ OCURRIÓ EN MAR-A-LAGO?

De acuerdo con el alguacil de Palm Beach, dos agentes del Servicio Secreto detectaron que una persona había entrado al perímetro de seguridad de la residencia sobre la 1:30 a.m. (hora local).

La nota difundida en redes sociales precisa que el hombre fue localizado en la puerta norte de Mar-a-Lago con lo que parecía ser un arma y un bidón de combustible.

Cuando fueron a investigar, encontraron a un hombre que llevaba una escopeta y un bidón de gasolina. Los agentes le pidieron que soltara los objetos, según relató el sheriff Ric Bradshaw; sin embargo, el hombre “levantó el arma” y los agentes decidieron disparar.

TE PUEDE INTERESAR: Concluye investigación del FBI que Epstein no dirigía una red de tráfico sexual para hombres poderosos

Las autoridades no aclararon si la escopeta que llevaba el sospechoso estaba cargada e indicaron que la investigación sobre el suceso sigue en curso, liderada por el FBI.

Ante la reacción, los agentes del Servicio Secreto y de la Oficina del Sheriff de Palm Beach se enfrentaron al joven y en ese intercambio hubo disparos. Ningún agente de las fuerzas armadas resultó herido.

El hombre, que tenía poco más de 20 años y era de Carolina del Norte, fue reportado como desaparecido hace unos días por su familia, según informaron medios locales.

TE PUEDE INTERESAR: Trump celebra el 2026 en Mar-a-Lago con una subasta de una pintura de Jesús por 2.75 mdd

Por estos hechos, se realiza una investigación y los agentes implicados estarán de baja administrativa a la espera de las conclusiones de las pesquisas.

Es la segunda vez que una persona armada entra en las propiedades de Trump en Florida. En 2024, durante la campaña electoral, un hombre fue acusado de intentar asesinar a Trump mientras el presidente estaba en su club de golf en West Palm Beach.

(Con información de EFE)

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


homicidios
Presidentes

Localizaciones


Estados Unidos
Florida

Personajes


Donald Trump

Organizaciones


FBI

EFE

EFE

Agencia de noticias internacional fundada en Burgos, España el 3 de enero de 1939. Encuentra noticias en español sobre los acontecimientos más relevantes en el mundo en formato texto, fotografía, video y multimedia.

Karla Velázquez

Karla Velázquez

Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

Fact Checker de información política, social, científica y fake news que circulan en redes sociales.

Certificada en Periodismo de soluciones por el Centro Knight.

Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Selección de los editores
El objetivo del encuentro fue fortalecer la coordinación en seguridad y procuración de justicia.

Ernestina Godoy, titular de la FGR, llega a Coahuila por visita de Sheinbaum; investigación por Pasta de Conchos ‘sigue abierta’
La Fiscalía para las Mujeres y la Niñez aplica un protocolo de actuación inmediata para proteger a víctimas y judicializar los casos

Fiscalía reporta 20 carpetas por violación contra niñas en lo que va de 2026 en Coahuila
Internet y TikTok están de luto, luego que se confirmó el fallecimiento de la adulta mayor que se convirtió en todo un fenómeno, al ser reconocida por el popular meme de “Apaga la vela”.

Se apagó la vela: muere abuelita del video viral de TikTok a los 108 años
Autoridades sanitarias aplican el refuerzo de la vacunación con horarios ampliados y brigadas en campo.

Coahuila bajo vigilancia: pasa de 48 a 59 casos sospechosos de sarampión
Ni venganza, ni perdón, ni vergüenza

Ni venganza, ni perdón, ni vergüenza
Economía anticipa un análisis de alcance antes de fijar postura sobre posibles efectos en el intercambio bilateral.

México evaluará impacto de arancel general de 10% anunciado por Trump, dice Marcelo Ebrard
El Tecate Emblema anunció su lineup oficial para su festival de este 2026.

Tecate Emblema 2026: Desde los Jonas Brothers hasta Cazzu y Kenia Os... este es el line up oficial
Presidenta realiza ‘six-seven’, la expresión viral del momento durante evento en Guanajuato.

Claudia Sheinbaum hace ‘six-seven’ durante inauguración de bachiller en Guanajuato, ¿qué significa y por qué es viral?