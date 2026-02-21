Saltillo: Dan banderazo a Hospital de Especialidades del IMSS; es el primero de gran escala en más de cuatro décadas

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó el banderazo de inicio de obra del Hospital Regional de Especialidades de Saltillo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), un proyecto considerado entre los más grandes del país; este es el primer gran nosocomio para Coahuila en más de cuatro décadas. Durante el acto oficial, la mandataria destacó que el nuevo nosocomio tendrá 260 camas de hospitalización y 300 destinadas a servicios especializados como urgencias, unidades de cuidados intensivos, atención a recién nacidos, pediatría y adultos. Además, dispondrá de nueve quirófanos y ofrecerá 49 especialidades médicas. TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum anuncia inversión de 40 mmdp para Coahuila en viviendas; ya comenzó la entrega de beneficios en Monclova Va a ser un Hospital de Especialidades, subrayó Sheinbaum, al detallar que contará con 18 sillones de hemodiálisis, 10 para diálisis ambulatoria y seis para quimioterapia, así como una sala de hemodinamia para la atención de infartos. También incluirá clínica de heridas y estomas, unidad especializada en pie diabético y clínica del dolor. Estos servicios médicos beneficiarán a 2.5 millones de derechohabientes en la región.

En materia de equipamiento, el hospital estará dotado de tecnología de última generación: tomógrafos, mastógrafos, resonancia magnética, rayos X y ultrasonidos. Operará con una plantilla de 2 mil 063 trabajadores, entre médicos, enfermeras, paramédicos y personal administrativo, todos adscritos al IMSS. La Mandataria reconoció al IMSS como una de las instituciones más importantes del país, al atender a más del 50 por ciento de la población mexicana. Recordó que el organismo nació durante el gobierno del general Lázaro Cárdenas y se puso en marcha formalmente bajo la administración del presidente Manuel Ávila Camacho.

La presidenta contextualizó el proyecto dentro de la historia de crecimiento del Seguro Social. Señaló que desde su creación y hasta 1982 se construyeron más de 37 mil camas hospitalarias; sin embargo, entre 1983 y 2018 —periodo que calificó como neoliberal— solo se añadieron cuatro mil camas nuevas. En el caso de Coahuila, entre 1983 y 2018 solo se construyó un hospital en Parras de la Fuente con 19 camas.

En contraste, afirmó que a partir de 2018 se retomó la expansión de la infraestructura hospitalaria y que, al concluir su administración en 2030, se habrán incorporado 12 mil nuevas camas en todo el país. La obra en Saltillo estará a cargo de ingenieros de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a quienes la presidenta reconoció por su capacidad técnica y experiencia en la ejecución de proyectos estratégicos.