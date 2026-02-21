Saltillo: Dan banderazo a Hospital de Especialidades del IMSS; es el primero de gran escala en más de cuatro décadas

Saltillo: Dan banderazo a Hospital de Especialidades del IMSS; es el primero de gran escala en más de cuatro décadas

+ Seguir en Seguir en Google
Lucía Pérez Paz
por Lucía Pérez Paz

Este nosocomio tendrá 560 camas, nueve quirófanos y atenderá 49 especialidades médicas; beneficiará a 2.5 millones de derechohabientes

Saltillo
/ 21 febrero 2026
COMPARTIR

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó el banderazo de inicio de obra del Hospital Regional de Especialidades de Saltillo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), un proyecto considerado entre los más grandes del país; este es el primer gran nosocomio para Coahuila en más de cuatro décadas.

Durante el acto oficial, la mandataria destacó que el nuevo nosocomio tendrá 260 camas de hospitalización y 300 destinadas a servicios especializados como urgencias, unidades de cuidados intensivos, atención a recién nacidos, pediatría y adultos. Además, dispondrá de nueve quirófanos y ofrecerá 49 especialidades médicas.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum anuncia inversión de 40 mmdp para Coahuila en viviendas; ya comenzó la entrega de beneficios en Monclova

Va a ser un Hospital de Especialidades, subrayó Sheinbaum, al detallar que contará con 18 sillones de hemodiálisis, 10 para diálisis ambulatoria y seis para quimioterapia, así como una sala de hemodinamia para la atención de infartos. También incluirá clínica de heridas y estomas, unidad especializada en pie diabético y clínica del dolor. Estos servicios médicos beneficiarán a 2.5 millones de derechohabientes en la región.

$!Autoridades federales y estatales destacaron que este nuevo nosocomio dará atención a más de 2.5 millones de derechohabientes.
Autoridades federales y estatales destacaron que este nuevo nosocomio dará atención a más de 2.5 millones de derechohabientes. Héctor García

En materia de equipamiento, el hospital estará dotado de tecnología de última generación: tomógrafos, mastógrafos, resonancia magnética, rayos X y ultrasonidos. Operará con una plantilla de 2 mil 063 trabajadores, entre médicos, enfermeras, paramédicos y personal administrativo, todos adscritos al IMSS.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Primero los trabajadores’: Sheinbaum exige justicia y reactivación de AHMSA en Monclova (Video)

La Mandataria reconoció al IMSS como una de las instituciones más importantes del país, al atender a más del 50 por ciento de la población mexicana. Recordó que el organismo nació durante el gobierno del general Lázaro Cárdenas y se puso en marcha formalmente bajo la administración del presidente Manuel Ávila Camacho.

La presidenta contextualizó el proyecto dentro de la historia de crecimiento del Seguro Social. Señaló que desde su creación y hasta 1982 se construyeron más de 37 mil camas hospitalarias; sin embargo, entre 1983 y 2018 —periodo que calificó como neoliberal— solo se añadieron cuatro mil camas nuevas.

En el caso de Coahuila, entre 1983 y 2018 solo se construyó un hospital en Parras de la Fuente con 19 camas.

$!Desde hace más de 40 años, Coahuila no tenía una obra pública hospitalaria de esta magnitud.
Desde hace más de 40 años, Coahuila no tenía una obra pública hospitalaria de esta magnitud. Especial

En contraste, afirmó que a partir de 2018 se retomó la expansión de la infraestructura hospitalaria y que, al concluir su administración en 2030, se habrán incorporado 12 mil nuevas camas en todo el país.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum visitará Saltillo para arrancar hospital regional de 560 camas

La obra en Saltillo estará a cargo de ingenieros de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a quienes la presidenta reconoció por su capacidad técnica y experiencia en la ejecución de proyectos estratégicos.

$!La presidenta y el gobernador atendieron a los ciudadanos que acudieron al evento.
La presidenta y el gobernador atendieron a los ciudadanos que acudieron al evento. Héctor García

Por su parte, Zoé Robledo, director general del IMSS, anunció que esta instancia también avanza en la conclusión de dos Unidades de Medicina Familiar (UMF) de 15 consultorios en la zona de Cortijo y Santa Bárbara, así como la transformación de los hospitales de San Buenaventura y Matamoros, que dejan de ser unidades Coplamar para integrarse al Seguro Social, junto con su personal.

Mientras que el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, destacó que este nosocomio es una demanda que existe desde que él era presidente municipal de Saltillo y que hoy es una realidad gracias a la Presidenta de México.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Estamos listos para avanzar’: Manolo Jiménez respalda ante Sheinbaum el proyecto Gas Coahuila

Asimismo, el Mandatario estatal resaltó el impacto que tendrá la obra, ya que Coahuila es la entidad con más derechohabientes del IMSS en el país, con el 70 por ciento de la población afiliada.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.
TEMAS
Presidencia
Salud
A20
Localizaciones
Saltillo
Personajes
Manolo Jiménez Salinas
Claudia Sheinbaum
Zoé Robledo Aburto
Organizaciones
IMSS
Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El fiscal general, Federico Fernández Montañez, afirma que Coahuila participa en la estrategia nacional de seguridad impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Suman más de 25 detenidos ligados a células del crimen organizado en Coahuila durante 2026: Fiscal General
Autoridades sanitarias aplican el refuerzo de la vacunación con horarios ampliados y brigadas en campo.

Coahuila bajo vigilancia: pasa de 48 a 59 casos sospechosos de sarampión
Los medicamentos para bajar de peso han transformado el tratamiento de la obesidad en pocos años.

¿Demasiado efectivos? El nuevo dilema de los fármacos para adelgazar
El español Álvaro Fidalgo se naturalizó mexicano con la mira en la Selección, rumbo al Mundial 2026.

Álvaro Fidalgo ‘ya es mexicano’; el llamado del ‘Vasco’ Aguirre es casi seguro para integrar la Selección Nacional
Conflictos en Morena

Conflictos en Morena
true

Ganando el debate, Colosio pierde
true

Simulacro Crítico
Comisión del INE resuelve en sesión dictar medidas cautelares al considerar una posible vulneración a los principios de independencia e imparcialidad en el Proceso Electoral Local de Coahuila.

Detecta INE afiliaciones indebidas rumbo a proceso electoral de Coahuila; prevén medidas cautelares