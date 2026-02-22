Reportan bloqueos carreteros con vehículos y quema de negocios en Jalisco, Tamaulipas, Michoacán y Guanajuato

Durante la mañana de este domingo se reportan bloqueos carreteros, colocación de ponchallantas y quemas de vehículos en varios municipios de Michoacán, Tamaulipas y Jalisco. JALISCO EN CÓDIGO ROJO De acuerdo con los primeros reportes, los bloqueos iniciaron tras un operativo en el municipio de Tapalpa, Jalisco, y se extendieron a la zona metropolitana de Guadalajara. Hasta el momento, las carreteras bloqueadas han sido reportadas en la Zona Metropolitana de Guadalajara, los alrededores de Autlán, la autopista Guadalajara-Colima, Cihuatlán y Puerto Vallarta. TE PUEDEN INTERESAR: Alertan en carreteras de México engaño por ‘llanta ponchada’ y te quitan hasta 50 mil pesos El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, indicó que el operativo en el municipio jalisciense ha derivado en enfrentamientos armados en la zona, confirmando que hay quema de vehículos en la zona con el fin de “inhibir la acción de las autoridades”. Entre los automóviles afectados se encuentran autobuses, tráilers, camionetas y automóviles particulares; además, reportan la quema de una gasolinera.

El Gobierno de Tapalpa, a cargo de 'Toño' Morales, confirmó el operativo, haciendo un llamado a los ciudadanos a mantener la calma y señalando que esperan información de dependencias federales para conocer el alcance de los hechos violentos.

El secretario de Gobierno de Jalisco, Salvador Zamora, indicó que ante las condiciones de violencia se determinó activar el código rojo, lo que afecta al transporte público; la Secretaría de Transporte de Jalisco confirmó esta situación, por lo que informó que se suspenderán operaciones de transporte público. "A raíz del operativo federal ocurrido esta mañana en Tapalpa y como parte de las medidas activadas por el código rojo, el Gobierno de Jalisco ha ordenado suspender el transporte público por algunas horas", informó Zamora.

Posteriormente, Lemus Navarro puntualizó que se encuentran en Mesa de Seguridad para llevar a cabo tareas de seguridad en coordinación con fuerzas federales. Así como recomendó mantenerse en sus hogares hasta que la situación este bajo control. El Gabinete de Seguridad informó hace unos minutos que se encuentra llevando a cabo operativos coordinados en Jalisco: "Las acciones se realizan para proteger a la ciudadanía y atender de manera puntual los bloqueos registrados", escribieron en X.

MICHOACÁN También se reportó la quema de camiones en carreteras de los municipios de Michoacán de Buenavista, Apatzingán, Aguililla, Salvador Escalante, Ecuandureo y Panindícuaro. Sujetos armados extendieron los bloqueos a carreteras de Zamora-La Piedad, Zamora-Jacona y Zamora-Tangancícuaro al occidente michoacano, como enfrentamientos en el municipio Santiago Tangamandapio, de acuerdo con medios de comunicación. Por otro lado, en el municipio de Jiquilpan se reportó el bloqueo con quema de unidades en la glorieta a la altura de Liconsa. Mientras que en localidades como Churintzio, hombres armados obligaron a bajar a un transportista de su unidad a punta de disparos, para quemar su vehículo y cerrar la carretera que lleva al municipio de Ecuandureo. El Gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, afirmó que se ha instalado una mesa de seguridad con autoridades estatales y federales, tras los bloqueos registrados en distintos puntos del estado como reacción de operativo.

"Las fuerzas estatales y federales mantienen despliegue coordinado para restablecer el orden, liberar vialidades y proteger a la población. Actuamos con firmeza y responsabilidad para garantizar la tranquilidad de las y los ciudadanos", escribió en X. TAMAULIPAS INFORMA SDR Mientras que en Tamaulipas, habitantes de Reynosa también comenzaron a reportar la presencia de bloqueos y ponchallantas en algunas de las principales avenidas, como en carreteras de la ciudad. Usuarios en redes sociales comenzaron a compartir fotografías que dejan ver la situación, lo que provocó que comenzaran a compartir las zonas con bloqueos en Situación de Riesgo (SDR), para que la ciudadanía extreme precauciones.

Por otra parte, la Vocería de Seguridad Tamaulipas informó que elementos de seguridad ya atienden el reporte de bloqueos de vialidad en distintas zonas de Reynosa, precisó que estos bloqueos se localizan en Libramiento Reynosa–Monterrey, a la altura de la colonia Cumbres; Carretera Matamoros–Reynosa, sector Las Urracas; Colonia Anzaldúas. Blvd. Miguel Hidalgo y Costilla, a la altura de Oriente Dos, Valle Alto y Vista Hermosa; y Carretera a Río Bravo, a la altura de colonia Aeropuerto. Recomendando precaución y en medida de lo posible tomar vías alternas. GUANAJUATO La Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato reportó que la mañana del domingo se han extendido los actos violentos a varias zonas de la entidad, derivado del operativo federal en Jalisco. Autoridades del estado señalan que sujetos han quemado farmacias y tiendas de conveniencia en Guanajuato, Moroleón, Irapuato, Silao, León y Purísima del Rincón. Por lo que ha reiterado el llamado a la población para reportar de manera anónima cualquier actividad sospechosa al número 089, así como mantenerse informados por canales oficiales.