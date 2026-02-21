‘Primero los trabajadores’: Sheinbaum exige justicia y reactivación de AHMSA en Monclova (Video)
La Presidenta pidió que la subasta priorice el pago total a extrabajadores y evite el desmantelamiento de la siderúrgica que marcó la economía regional
MONCLOVA, COAH.- En su visita a Monclova, ciudad conocida durante décadas como la Capital del Acero, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, exigió que el proceso de subasta de Altos Hornos de México (AHMSA) garantice justicia para miles de extrabajadores y siente las bases para la reactivación productiva de la empresa.
De cara a la subasta judicial programada para el 27 de febrero, como parte del concurso mercantil en curso, la mandataria federal afirmó que su gobierno solicitó formalmente a la jueza del caso y al síndico de quiebra que el procedimiento priorice los derechos laborales por encima de intereses estrictamente financieros.
TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum anuncia inversión de 40 mmdp para Coahuila en viviendas; ya comenzó la entrega de beneficios en Monclova
“La primera es justicia para los trabajadores, que si se va a liquidar, se liquide conforme a la ley y que tengan todos sus recursos; nada de primero pagarle a los acreedores y luego a los trabajadores, no: primero van los trabajadores de AHMSA”, declaró.
EVITAR EL DESMANTELAMIENTO Y RESCATAR LA PRODUCCIÓN
Sheinbaum subrayó que la segunda condición del Gobierno Federal es impedir que la subasta derive en el desmantelamiento de la planta.
“Nada de que la subasta y después se vende todo como fierro viejo y se queda ahí; no queremos eso. Queremos la reactivación de toda la economía relacionada con lo que fue en su momento Altos Hornos de México”, afirmó ante asistentes.
La Presidenta recordó que AHMSA fue una de las empresas emblemáticas del país y atribuyó su quiebra a políticas de privatización y corrupción que afectaron a compañías estratégicas. Señaló directamente a su expropietario, Alonso Ancira Elizondo, como responsable de la debacle financiera.
“AHMSA era una empresa productiva que daba mucho al país, pero esta visión de privatizar todo, con mucha corrupción, llevó a la quiebra de varias empresas. En el caso de AHMSA, en realidad quebraron la empresa”, sostuvo.
UN PROCESO JUDICIAL EN ETAPA DECISIVA
El caso de AHMSA atraviesa la fase determinante del concurso mercantil, iniciado tras declararse en quiebra por adeudos millonarios con trabajadores, proveedores, instituciones financieras y el propio Gobierno Federal.
El procedimiento ha enfrentado retrasos, impugnaciones y la descalificación de grupos interesados, lo que ha prolongado la incertidumbre sobre el destino de la siderúrgica. Aunque la ley contempla la subasta de activos como mecanismo para cubrir pasivos, el Ejecutivo ha insistido en que el objetivo no debe limitarse a la liquidación, sino a rescatar la actividad productiva.
“Esto lleva un proceso jurídico que no solo depende de la Presidenta, sino de los jueces, pero vamos a estar muy de cerca, porque tiene que haber justicia en este caso”, puntualizó.
CRISIS REGIONAL Y EXPECTATIVA ECONÓMICA
A tres años del cierre de operaciones de la acerera, fundada hace más de ocho décadas en Monclova, la Región Centro y la Región Carbonífera de Coahuila enfrentan una severa crisis económica.
TE PUEDE INTERESAR: ‘Estamos listos para avanzar’: Manolo Jiménez respalda ante Sheinbaum el proyecto Gas Coahuila
Miles de trabajadores perdieron su empleo, decenas de empresas proveedoras cerraron y el comercio local registró una contracción histórica, sumiendo a la llamada Capital del Acero en uno de los momentos más complejos de su historia reciente.
La subasta prevista en los próximos días representa una de las últimas oportunidades para definir el futuro de AHMSA y, con ello, la posibilidad de reactivar la economía de una región cuya dinámica productiva ha estado íntimamente ligada al destino de la siderúrgica.