‘Primero los trabajadores’: Sheinbaum exige justicia y reactivación de AHMSA en Monclova (Video)

MONCLOVA, COAH.- En su visita a Monclova, ciudad conocida durante décadas como la Capital del Acero, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, exigió que el proceso de subasta de Altos Hornos de México (AHMSA) garantice justicia para miles de extrabajadores y siente las bases para la reactivación productiva de la empresa.

De cara a la subasta judicial programada para el 27 de febrero, como parte del concurso mercantil en curso, la mandataria federal afirmó que su gobierno solicitó formalmente a la jueza del caso y al síndico de quiebra que el procedimiento priorice los derechos laborales por encima de intereses estrictamente financieros.

“La primera es justicia para los trabajadores, que si se va a liquidar, se liquide conforme a la ley y que tengan todos sus recursos; nada de primero pagarle a los acreedores y luego a los trabajadores, no: primero van los trabajadores de AHMSA”, declaró.

EVITAR EL DESMANTELAMIENTO Y RESCATAR LA PRODUCCIÓN

Sheinbaum subrayó que la segunda condición del Gobierno Federal es impedir que la subasta derive en el desmantelamiento de la planta.