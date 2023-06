Politicón: Pagan estados factura de los ‘proyectos insignia’

I. QUE SIEMPRE NO

Pues aunque lo dijeron muy en serio −nunca de manea oficial, pero sí por conductos informales que invitaban a tomarles en serio− al final los morenistas coahuilenses no impugnaron la elección de gobernador. Armando Guadiana sí hizo mucha faramalla en la CDMX con lo de la presunta solicitud de atracción de las denuncias que dicen haber interpuesto en Coahuila, pero nada más. Podría hasta felicitárseles por “rectificar” en el último minuto y evitar el ridículo que implicaba controvertir un resultado que representa una de las mayores palizas de la historia electoral del país, pero en realidad se trata de una muestra más de su falta de seriedad.

II. ¿CON QUÉ DERECHO?

Lo que sí se ve muy en serio en Morena es la pugna interna por las candidaturas a las alcaldías, diputaciones y senadurías del 24, pelea en la que el frustrado excoordinador de campaña, Luis Fernando Salazar, sí está muy interesado en intervenir, pero en la que el morenismo local parece muy decidido a hacerle lo que Mario Delgado a Yeidckol Polevnsky, es decir, cerrarle la puerta en las narices porque, al parecer, en esta izquierda lo que otorga más derechos es la acumulación de derrotas.

III. SE LLEVAN LA SILLA

Pocos servidores públicos pueden presumir lo que Luis González Briseño y el infausto José Manuel Jiménez y Meléndez, ambos aún comisionados del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información. ¿Y qué pueden presumir? Pues que la institución de la cual han formado parte por 14 largos años abrió y cerró un ciclo con ellos. Y es que justo para que ambos pudieran llegar al organismo se incrementó en 2009 el número de comisionados −de tres a cinco− y ahora que se van, el Congreso del Estado va a reducir el número de asientos del Consejo General para devolverlo a la cifra original.

IV. ¿SIN RAZÓN?

Valdrá la pena revisar con detenimiento las exposiciones de motivos de las iniciativas con las cuales se han justificado, tanto el aumento como la reducción del número de comisionados. O no había razón cuando se dijo que se requerían más comisionados, o no la hay ahora, cuando se le pide al rebaño de Eduardo Olmos que elimine dos de los asientos. También puede ser, desde luego, que la verdadera razón de los cambios, en ambos casos, no aparezca en dichos documentos...

V. ¿AVANZA LA IGNORANCIA?

Pregunta individual, tres kilómetros: ¿cuánto hemos gastado los saltillenses en energía eléctrica para que en el bulevar Venustiano Carranza, justo frente a Parque Centro, exista un semáforo que no sirve para nada, pero se mantiene conectado a la red y con sus luces ámbar en intermitencia perpetua? Porque hace más de un sexenio que, durante la administración de Isidro López Villarreal, se instaló el mentado dispositivo −que sólo duró en operación unos días, debido a las protestas de los automovilistas−, y es fecha que ni lo quitan ni lo echan a andar... ¡pero sigue gastando energía!

VI. SILENCIO

Donde no han gastado ni un gramo de energía para aclarar el panorama, o informar sobre el derrotero de la institución, es en la Comisión de Derechos Humanos del Estado. Hoy se hace efectiva la renuncia de Hugo Morales y pareciera que la intención es más bien que ni se hable del tema... como si no fuera importante. ¿Serán ciertos los rumores de que el silencio es para “cuidar” el tránsito del exombudsman hacia otras latitudes de la geografía gubernamental? Es pregunta, que conste.

VII. PÉRDIDAS

Con insana frecuencia se ha reportado, a lo largo de todo el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, sobre los recortes a las participaciones estatales que ha decretado un trimestre sí, y al otro también, la Secretaría de Hacienda. Y si usted se pregunta −como muchos− ¿por qué tanto recorte?, la respuesta no es, como suele argumentarse, que se han registrado “disminuciones en la recaudación tributaria”. Los enterados a detalle del tema aseguran que la razón es otra y está a la vista: el enorme boquete fiscal que significa Pemex, empresa que no ha parado de perder dinero en el sexenio.

VIII. FACTURA

Y si Pemex pierde dinero, ¿qué culpa tienen los estados?, se preguntará usted. Pues sí: cualquiera con dos dedos de frente llegaría fácilmente a esa conclusión, menos en el feudo de Rogelio Ramírez de la O, donde la consigna es mantener, a cualquier precio, el financiamiento de los “proyectos insignia” de la administración, así como del gasto social. Y si es “a cualquier precio”, pues que los estados de la República paguen la factura.

IX. MI REINO POR...

Como auténticos peregrinos, los saltillenses recorrían este fin de semana las tiendas de conveniencia en busca del más cotizado de los artículos en estos días: una bolsa de hielo. Y no: esta vez no fueron los conciudadanos del gobernador fosfo-fosfo, Samuel García, quienes se dejaron venir a tierras saltillenses para llevarse de regreso el agua embotellada y los hielos de todos los minisupers... fue el clima local que, como nunca antes, acosa el mercurio del termómetro y ha disparado el consumo de hielo por encima de la capacidad de quienes lo producen... la peor noticia es que, de acuerdo con los meteorólogos, esto aún no se acaba.