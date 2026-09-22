Refuerza Coahuila alianza estratégica con Texas; buscan atraer inversiones en energía

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    Refuerza Coahuila alianza estratégica con Texas; buscan atraer inversiones en energía
    La delegación de Coahuila presentó los avances del estado en materia económica, turística y de seguridad. CORTESÍA

Ambos gobiernos trabajarán para atraer más empresas del sector energético interesadas en invertir

AUSTIN, TEXAS.- En gira de trabajo por Austin, Texas, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, sostuvo una reunión con Adriana Cruz, directora ejecutiva de Desarrollo Económico y Turismo de Texas, con el objetivo de fortalecer la colaboración entre ambas entidades y establecer una agenda conjunta.

Jiménez Salinas señaló que uno de los acuerdos será estructurar un plan económico para atraer de manera conjunta empresas del sector energético interesadas en invertir tanto en Coahuila como en Texas.

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“Excelente reunión con nuestra amiga Adriana Cruz, Secretaria de Economía y Turismo del Gobierno de Texas. Con quien vamos a estructurar un plan económico para atraer en conjunto más empresas de energía que están interesadas en invertir en Coahuila y Texas”, expresó.

Durante el encuentro, el mandatario también presentó los avances de Coahuila en materia de desarrollo económico, seguridad y turismo, además de destacar la coordinación con Texas en seguridad y control migratorio.

$!Rodeo Saltillo 2026 fue presentado ante medios de Texas como parte de la estrategia de promoción turística del estado.
Rodeo Saltillo 2026 fue presentado ante medios de Texas como parte de la estrategia de promoción turística del estado. CORTESÍA

Acompañado por Blas Flores González, jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos; Luis Olivares Martínez, secretario de Economía, y Sofía Delgadillo Díaz, directora de la Oficina de Promoción Económica y Turística Pro Coahuila, Jiménez destacó la relación de colaboración y confianza construida entre ambas entidades.

En el marco de la gira, el gobernador presentó ante medios de Austin el Rodeo Saltillo 2026, que se realizará los días 15, 16, 17 y 18 de octubre.

Jiménez Salinas señaló que el evento será promovido a nivel nacional e internacional con la intención de consolidarlo como un atractivo turístico y económico para Coahuila.

El Rodeo Saltillo contará con actividades deportivas, culturales, ganaderas, gastronómicas y recreativas. El gobernador destacó que su presentación en Austin fue posible mediante la colaboración entre los equipos de los gobiernos de Coahuila y Texas.

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“Estas cosas son el rodeo y nuestros vinos”, señaló Jiménez, al destacar los vínculos culturales y tradicionales entre ambas regiones.

Añadió que quienes visiten Saltillo podrán disfrutar del rodeo y de la oferta vitivinícola de Coahuila, con la expectativa de posicionar al estado como referente nacional e internacional en materia de rodeo.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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