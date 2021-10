POLITICÓN: QUIEREN FINIQUITO

I. QUIEREN FINIQUITO

Como cada fin de administraciones municipales, la cosa se empieza a calentar para los alcaldes que no repiten en el encargo, y más para aquellos que van a ceder la silla a otro partido político. En Viesca por ejemplo hay rebelión de los trabajadores. Pero en Torreón, de Jorge Zermeño, el alcalde ya dio a conocer que no habrá bono de marcha, ni indemnización, así como tampoco finiquito; su sueldo, y se acabó, porque el aguinaldo lo recibirán antes. Los casos patéticos son en los municipios en los cuales empezaron a despedir personal. Otra vez el Tribunal de Conciliación y Arbitraje se va a saturar con demandas de burócratas municipales.

II. SIN BONO

La Ley no contempla ningún tipo de estímulo de retiro para los servidores públicos en los municipios. Desde hace dos administraciones estatales que cualquier bono está prohibido por la Ley, esto debido a que regidores, síndicos y hasta alcaldes y personal de confianza se querían servir con la cuchara grande. Hasta se hizo famoso el profesor Sergio Reséndiz (qepd), porque su segundo apellido es Boone y le decían Bono. Ya sabe por qué.

III. A LA BAJA

A Hugo López-Gatell ya nada más le falta echar las campanas al vuelo en eso de la pandemia -que él ya llama epidemia de COVID-19-, porque los números están a la baja, tanto en contagios como en fallecimientos. Si las cifras son reales y no maquilladas, entonces López-Gatell debería ser prudente y anexar a sus mensajes que de cualquier modo la ciudadanía debe seguir los protocolos de sana distancia. Según el Subsecretario de Salud van 11 semanas continúas con números a la baja en contagios. Además el número de camas ocupadas por pacientes graves ha bajado 81 por ciento, tomando en cuenta el pico más alto de toda la pandemia como referencia.

IV. POCOS ROBOS

El que también dice que van a la baja, pero en delitos es el alcalde de Torreón, Jorge Zermeño. Sin embargo, sus datos no concuerdan con los estudios del Consejo Cívico de las Instituciones de La Laguna. Uno de los delitos de más alta incidencia en la Comarca es el robo a casa habitación, y Zermeño dice que en su municipio va a la baja. ¿Será?

V. CARRETERA

Que este año no habrá tampoco licitación para ampliar la carretera a Zacatecas, sino hasta el 2022. Sin embargo, desde el Centro SCT Coahuila, de Juan Pablo Martín del Campo alegan que, no obstante al litigio que mantuvo la obra detenido desde el año pasado, van avanzando en la reanudación de obras inducidas. Lo que en buen cristiano quiere decir Martín del Campo es que las obras complementarias de las tuberías de agua, gas y hasta fibra óptica, que van por debajo, se reanudaron y no han parado. Sin embargo, siempre está el peligro latente de que la familia Cepeda, que se dice afectada en su predio, pueda otra vez, detener todo. Más vale un buen acuerdo a un mal pleito.

VI. LIMPIEZA

Donde andan haciendo limpia es en los grupos de seguridad del Ayuntamiento de Saltillo. La gente de Federico Fernández se está dando a la tarea de verificar que la persona de los grupos sea real y que además coincida con su sector. Nadie quiere infiltrados. Es importante mencionar que Saltillo es la sexta ciudad a nivel nacional con menor percepción de inseguridad en sus pobladores.

VII. LLAMADO

Quien ayer levantó la voz desde Saltillo fue Enoch Castellanos, para más señas presidente nacional de la Canacintra. El líder industrial hizo un llamado a defender la cultura del trabajo, y el desarrollo que la iniciativa privada ha generado sobre todo durante estos últimos tres años. Castellanos fue claro: “Hemos sido muy prudentes, y hemos guardado silencio, pero, el que calla otorga y durante tres años nos hemos recetado todo tipo de improperio por parte de cualquier lidercillo que tiene un micrófono”. ¿Tendrán eco las palabras del dirigente industrial en el resto de sus pares, sobre todo en medio de la discusión de reformas que se están planteando como es la eléctrica y la miscelánea fiscal? Veremos.

VIII. UNIÓ AL PAÍS

Buena la armó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Por fin pudo unir a todo el país, pero esta vez es en su contra. La Miscelánea Fiscal 2022 le pega al bolsillo de chairos y fifís, como clasifica él a los mexicanos pobres y ricos. Lo más grave es que a través del control de Hacienda y el SAT quiera acallar las voces ciudadanas, mermando a las organizaciones civiles, evitando que sean subsidiadas para continuar con sus acciones, todas sin excepción, en beneficio de la gente.

IX. LABORAL

Los Centros de Conciliación y los Tribunales Laborales, los cuales van a dar paso a la implementación de la Reforma Laboral, lo que se traduce en una mejor justicia para los trabajadores, es una realidad en Coahuila. Ayer el gobernador Miguel Riquelme y el presidente del Poder Judicial, Miguel Mery, pusieron la primera piedra del espacio de Conciliación y el Tribunal para la región Centro; estará ubicado en el municipio de Frontera. En realidad se van a invertir 28.4 millones de pesos, sólo en infraestructura, todavía falta el mobiliario y el personal para los tribunales. Tanto patrones como trabajadores podrán tener una justicia más rápida.