POLITICÓN: Saltillo entra a la cancha del Mundial 2026; firman mañana convenio como subsede

I. ANOTHER ONE BITES THE DUST

Muy temprano comenzó a correr ayer la versión de que las autoridades de los Estados Unidos le habrían revocado la visa al hijo del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño. Uno de los primeros en difundir la especie fue el columnista Darío Celis. Luego le siguieron medios de Estados Unidos citando fuentes del Departamento de Estado y, conforme pasaron las horas sin que apareciera un desmentido o al menos un posicionamiento de parte del afectado, la noticia fue retomada prácticamente por todos los medios. Hasta anoche, ni el mandatario morenista ni su hijo, Alfonso Durazo Chávez, habían dicho nada.

II. HASTA EL FONDO

El punto fino del asunto está en las razones que se mencionan como causa para el retiro de la visa: Durazo Chávez estaría vinculado a la red de huachicol fiscal de la cual participaba el contraalmirante de la Marina, hoy prófugo de la justicia, Fernando Farías Laguna, quien, por cierto, no se presentó a la audiencia en un penal del Estado de México, razón por la cual se solicitó una nueva orden de aprehensión en su contra. Cero y ya van... muchos morenistas que fallan en eso de “robar, pero poquito...”. ¿O cómo era?

III. ATRAPADA EN EL TIEMPO

De acuerdo con un comunicado difundido por el área de prensa de la Universidad Autónoma de Coahuila, el rector de la máxima casa de estudios de la entidad le tomó protesta a Francisco Javier García Rincón como nuevo director de la Facultad de Ciencias de la Administración, Unidad Saltillo, el 10 de septiembre de 2024, es decir, hace más de un año. Peeeeeero, si usted ingresa al sitio web de la institución, se encontrará con que en éste sigue apareciendo como “directora” Yazmín Guadalupe Cervantes Ávila, quien actualmente ocupa el cargo de secretaria Administrativa, luego de dejar la Dirección del plantel.

IV. LA JEFA

Quienes integran la comunidad de la FCA nos dicen que a nadie debe extrañarle la “desactualización” del sitio electrónico, pues aunque García es formalmente el director, la dupla formada por Yazmín Cervantes y su esposo, Jesús Alberto Montalvo Morales, a la sazón director de Planeación en la Casa de los Lobos, sigue siendo la que toma las decisiones. Y que Cervantes es quien manda, nos dicen, se nota sobre todo en la nómina.

V. ¿QUÉ ES ESTOOOOO?

Así como reseñamos lo irrelevante en el trabajo del histriónico diputado lagunero Antonio Attolini, también vale la pena destacar sus observaciones pertinentes. Como la que realizó a propósito de un dictamen que tenía como finalidad “alentar” que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, así como la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca diseñen un programa de apoyo y fomento ¡a la actividad pesquera! Y aunque en Coahuila se realizan diversas actividades de pesca deportiva y al menos existe un ejido con vocación piscícola –en el municipio de Acuña–, lo cierto es que la pesca no es una actividad relevante en la entidad.

VI. NI CÓMO AYUDAR

La diputada Beatriz Fraustro y el lagunero Gerardo Aguado trataron de enderezar el asunto señalando que se realizan siembras de peces en las presas de Coahuila, pero el tiro les salió por la culata, pues Attolini les reviró señalando que ni una letra de lo que dijeron en tribuna está en el dictamen... lo cual es cierto. Total, que no es solamente el morenista quien se dedica a rellenar la orden del día de asuntos insulsos.

VII. ¿INFONAVIT O BIENESTAR?

El Ayuntamiento de Saltillo sigue esperando que el Infonavit apruebe la incorporación de los policías al sistema de créditos para vivienda. De no concretarse, ya preparan el plan B: el programa federal Vivienda para el Bienestar. Francisco Saracho, secretario del Ayuntamiento, confirmó que han identificado terrenos que podrían donarse si el esquema federal avanza. La intención es garantizar a los elementos el derecho a una casa. Y es que históricamente, los policías han sido relegados del acceso a crédito, por los riesgos del oficio o la falta de voluntad institucional.

VIII. ERROR Y OPACIDAD

Lo que llama la atención es que en esta discusión no aparezca el Instituto Municipal de la Vivienda, creado en la administración pasada de Chema Fraustro con el supuesto propósito de atender justo este problema. Se dijo que gestionaría financiamientos y proyectos para trabajadores del Ayuntamiento, pero hoy ni se le menciona. Si fue un error crear ese organismo, convendría admitirlo. Y si sigue existiendo, ¿qué está haciendo? Porque entre la omisión y el olvido, lo que se esfuma es el derecho a saber.

IX. RUMBO AL 2026

Mañana viernes se firmará el convenio para que Saltillo sea subsede del Mundial 2026, en un acuerdo conjunto entre el Gobierno de Coahuila, el Municipio de Saltillo encabezado por el alcalde Javier Díaz y el comité organizador del Mundial en Monterrey. Nos cuentan que el proyecto contempla Fan Fest, música, actividades turísticas y experiencias para que visitantes nacionales y extranjeros incluyan a Saltillo en su ruta mundialista. La derrama económica y la proyección de la ciudad serán oportunidades valiosas para consolidar su vocación turística y cultural.