POLITICÓN: Attolini pretende hacer del Congreso de Coahuila su casa de gestión particular

I. ¡LA INVESTIDURAAAAA!

Como era de esperarse, la escena del acoso sufrido por la presidenta Claudia Sheinbaum se ha convertido –para bien y para mal– en la comidilla del día y uno de los temas de conversación más importantes en las “benditas redes sociales”. Sin embargo –o “haiga sido como haiga sido”, diría un clásico–, no logró desplazar de los primeros lugares de las tendencias al tema que ocupa, literalmente, al mundo entero desde el pasado fin de semana: el asesinato del alcalde michoacano Carlos Manzo. Y por la forma como evolucionaba ayer la conversación digital, todo apuntaba a que la situación no mejoraría para el Gobierno de la República.

II. INAUDITO

Más allá del repudio que genera el video difundido, en el cual un hombre toca de forma indebida a la Presidenta, la escena evidenciaría otra cuestión igualmente grave: la ausencia de un dispositivo de seguridad eficaz alrededor de la titular del Ejecutivo Federal. No es posible que cualquier individuo pueda aproximarse hasta la Presidenta como lo hizo el que aparece en el video y, sobre todo, que a pesar de los muchos segundos transcurridos, no aparezca en escena ningún elemento de seguridad.

III. MÁS BARATO POR DOCENA

Si no fuera trágico, sería cómico. Así puede resumirse el “despliegue” realizado ayer por el morenista Antonio Attolini Murra durante la sesión del pleno del Congreso de Coahuila, en la cual presentó ¡11 proposiciones con punto de acuerdo! Es probable que al lagunero le parezca una buena idea hacer de la tribuna su casa de gestión particular y, a partir de esa lógica, convertir cada petición que le entregan los vecinos del distrito por el cual quiere competir el año próximo en un asunto de la agenda parlamentaria. Así, ayer hizo uso de la voz para “gestionar”, desde la instalación de reductores de velocidad hasta el deshierbe de un lote baldío.

IV. IRRELEVANTE... PERO ABUNDANTE

Es verdad que los legisladores y, en general, los servidores públicos de elección popular son vistos por la ciudadanía como gestores a quienes se aproximan en busca de apoyo para que sus peticiones avancen. Pero de allí a convertir en asunto parlamentario cada solicitud hay una distancia. O a lo mejor nadie ha entendido y lo que Attolini busca es nada más aparecer en el libro Guinness de los récords como el legislador que más asuntos irrelevantes ha llevado a la tribuna...

V. ENLACE PRIVADO

A la cuenta de Politicón llegaron preguntas sobre la boda de la llamada “pareja del bienestar”: Cecilia Guadiana y Américo Villarreal Jr. Y aunque lo de hoy es difundir un torrente de imágenes de este tipo de eventos, la ausencia de fotos o videos, en este caso, no fue descuido, sino decisión expresa de los novios. El enlace, celebrado en una hacienda del centro del país, reunió sólo a familiares y amigos muy cercanos. A los asistentes se les pidió guardar sus celulares para favorecer una convivencia sin pantallas. No hubo políticos “de alto perfil” ni pasarela partidista. Todo fue pensado para evitar el ruido público y centrarse en lo esencial: compartir con los suyos.

VI. CÍRCULO CERRADO

Quienes asistieron al enlace coinciden: ambiente relajado, convivencia directa y sin presiones. La pareja decidió dejar fuera el protocolo, el alarde y el exhibicionismo de redes. No hubo streaming, ni cobertura, ni desfile de figuras públicas. No se trató de ocultarse, sino de priorizar la intimidad del suceso. El aislamiento digital, lejos de incomodar, ayudó a disfrutar. Y bueno: cuando hay con qué presumir, elegir la discreción también es un cálculo... dicen.

VII. APOYO EXPLICABLE

En el IEC no pasa inadvertida la pasión con la que la consejera Leticia Bravo Ostos viene defendiendo las solicitudes de Morena y del PT, al grado de lograr –con el voto de calidad del presidente– bajar un punto del orden del día en una de las últimas sesiones del Consejo General. ¿Lealtades recién descubiertas? Nada de eso: el objetivo, afirman los enterados, es que el Senado, con mayoría guinda, apoye a su esposo, Ernesto Rosales Arcaute, quien aspira a ser magistrado del Tribunal Electoral de Coahuila. Lo extraño, dicen quienes le conocen, es que Rosales ni ganas tiene... la que quiere tenerlo ahí es su cónyuge... aunque tenga que llegar a empujones.

VIII. ÉTICA DISTRAÍDA

La jugada ha dejado con ceja levantada a medio círculo político: Bravo Ostos quiere colocar a su esposo como magistrado del Tribunal que revisa las decisiones del órgano donde ella es consejera. Un conflicto de interés que no necesita mucha lupa. Lety mueve hilos, negocia apoyos y allana el camino... aunque eso implique manchar la autonomía electoral. Al parecer, cuando el fin es un cargo, los medios son lo de menos... total: ya se sabe que la ética es opcional.

IX. PISO MÍNIMO

Y es que, como comentamos en este espacio, el Senado publicó la convocatoria para cubrir la vacante en el Tribunal Electoral de Coahuila, misma que cerró el pasado viernes. La lista final incluye a 17 aspirantes: 13 hombres y sólo 4 mujeres. La diferencia no sorprende: las magistraturas ocupadas están en manos de Karla Félix Neira y Gabriela Valencia, por lo que todo indica que la próxima designación será para un varón. Nos cuentan que las mujeres que se inscribieron lo hicieron con la idea de que la paridad es un piso mínimo, no un techo máximo. Las comparecencias ante la Comisión de Justicia están programadas para el lunes 10 de noviembre.