ICE revocó la visa de Alfonso Durazo Chávez, hijo del gobernador de Sonora

México
/ 5 noviembre 2025
Las autoridades migratorias de los Estados Unidos revocan visados de personas, presuntamente, ligadas a acciones ilícitas

El 5 de noviembre se reportó que a Alfonso Durazo Chávez, hijo del gobernador de Sonora, se le revocó la visa por el Gobierno de los Estados Unidos.

Se informó que la revocación ocurrió después que la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) relacionara al hijo de Alfonso Durazo Montaño con presunto ‘huachicoleo’ y lavado de dinero.

Según la información recolectada por varios medios de información, el hijo del gobernador es presunto socio en una red de empresas vinculadas al huachicoleo fiscal, adjunto al prófugo y ex marino, Fernando Farías.

Según las autoridades de ICE, los nombres Durazo Chavez y Fernando Farías están vinculados con empresas fantasmas que simulaban transporte de combustible y transferencias transfronterizas, en Baja California y Sonora.

Hasta el momento, ni el gobernador ni su hijo han hecho declaraciones públicas sobre la revocación de la visa y su presunta justificación.

La revocación de visas es parte de un operativo del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos para evitar y negar la entrada a personas, cuyos perfiles están bajo investigación por irregularidades fiscales o presuntas acciones ilícitas.

Crimen Organizado
Visa
LAVADO DE DINERO

Sonora

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

