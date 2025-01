POLITICÓN: Saltillo: Operativos antialcohol, ¿simulación o falta de estrategia?

I. PECULIARIDADES

Si algo caracteriza a los gobernantes mexicanos −de cualquier partido− es que todos intentan “imponer un sello personal” a su paso por el servicio público. Y en ese afán uno puede encontrar de todo, pero sin duda uno que está marcando tendencia en ese rubro es el morenista Jacobo Rodríguez González , alcalde de Piedras Negras. Y es que desde el segundo día de su administración instauró “las conferencias mañaneras”. Nada de original tiene tal hecho, desde luego, a no ser por un detalle: el primer punto del orden del día en las conferencias −que se realizan de lunes a viernes− es la participación de un pastor cristiano que “encomienda” al creador al gobierno de aquella frontera.

II. ¿Y EL ESTADO LAICO?

La Constitución mexicana protege la libertad de creencias y, desde esa perspectiva, toda persona −incluidos quienes tienen responsabilidades públicas− puede adscribirse al credo religioso que mejor le parezca. El problema viene cuando se utilizan recursos públicos para privilegiar una determinada religión, pues eso está prohibido y atenta contra el carácter laico del Gobierno. ¿Será que nadie le asesoró al respecto al alcalde?

TE PUEDE INTERESAR: Trump vs. Petro: Episodio Colombia, ¿un adelanto de lo que viene para México?

III. HERENCIA MALDITA

Sobre el proceso de destrucción del “cerro Guanajuato”, ubicado en Ramos Arizpe, que hemos abordado en este espacio, nos comentan los que traen todos los pelos de esa burra en la mano, que el asunto tiene toda la pinta de un “regalo envenenado” que los exalcaldes de aquel municipio, Ricardo “El Richie” Aguirre y Chema Morales, le dejaron al actual edil Tomás Gutiérrez . Y es que se asegura que el “permiso para explotar el cerro” −comillas obligadas−, es decir, para convertirlo en una fuente de material para construcción y relleno, le fue otorgado al propietario del predio desde la administración de Aguirre.

IV. ENTRE CUATES

Conviene tener en cuenta, nos aclaran, que en esa administración fungió como secretario del Ayuntamiento Chema Morales y que el “beneficiario”, Carlos Valdés del Bosque, oficiaba como regidor del Ayuntamiento. Todo indica que le otorgaron el permiso de crear una pedrera, pero con la condición de que no lo utilizara sino hasta que concluyera la administración y así no tener que lidiar con las quejas de los vecinos. Habrá que seguir de cerca el culebrón.

V. ¡A COBRAR!

En el Palacio Legislativo de Coss hoy se aprobará una batería de nombramientos. Pero que nadie en la estructura del Congreso se asuste... no se designarán funcionarios −aunque hay quienes debieran ser sustituidos−, sino ediles de tres ayuntamientos de la entidad. La Comisión de Gobernación, que encabeza Guadalupe Oyervides Valdez , propondrá sustituir: en Torreón, a Mario Cepeda con Raúl Alejandro Garza del Valle; en Sabinas, a Zulmma Verenice Guerrero Cázares con María del Rosario Arellano Martínez y, en Acuña, a Paloma Alejandra de los Santos Pérez con Azalia Mayanin Ibarra Olguín.

VI. PERO NO TODOS...

Cada caso, por cierto, tiene su historia particular detrás: el priista torreonense no se presentó a rendir protesta porque enfrenta un proceso penal por violencia de género; la udecista sabinense tampoco rindió protesta porque decidió regresarse a su curul en el Congreso tras fracasar en el intento de convertirse en alcaldesa. Y la morenista acuñense pidió licencia −desde el 2 de enero− porque, dicen los que saben, en la cuatroté le prometieron una delegación... que todavía no le dan.

VII. OPERATIVOS PA’L REEL

Los operativos antialcohol en Saltillo, bajo la supervisión de Miguel Ángel Garza, director de la policía, ya son parte de la rutina, como un recordatorio de que, al menos en teoría, a la autoridad le preocupan los conductores alcoholizados. Sin embargo, lo que parece una broma de mal gusto es la ubicación de estos operativos: justo por donde no circularán los conductores que salen de los antros y manejan con algunas copas de más. Parece que, en lugar de evitar accidentes y tragedias, sólo se arma un show para la galería en redes. ¿O será que el objetivo real es otro?

VIII. INFLUENCIA

El operativo dominical en el bulevar Musa de León es un claro ejemplo de la “eficiencia” de la estrategia. Dicen que la ubicación no es casualidad, ya que uno de los bares que opera en el área es propiedad de un funcionario municipal que sólo cambió de oficina en el municipio, pues ya estaba en la anterior gestión. Si los operativos son un chiste, este es el peor de todos. Los propios elementos que participan en ellos comentan: “Es cierto, nosotros también lo hemos dicho, pero no nos toman en cuenta en las decisiones”.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Miguel Mery destaca avances en la justicia para mujeres

IX. BUENA RELACIÓN