POLITICÓN: Se acabó la deuda de Coahuila... la broma que gustaría que fuera real en el Día de los Inocentes

I. SE ACABÓ LA DEUDA

¡Histórico! El Gobierno de Coahuila anunció que la deuda pública ha sido completamente saldada. Según el comunicado oficial, gracias a la excelente relación entre Manolo Jiménez y la presidenta, la Federación autorizó una aportación extraordinaria mas de 30 mil millones de pesos para liquidar los compromisos financieros del estado. La administración estatal complementó el monto con recursos propios, y anunció que, a partir de hoy, Coahuila será un estado libre de deuda.

II. 28 DE DICIEMBRE

Sí... claro. No faltará quien al leer lo anterior se preparaba para celebrar el milagro económico. Pero no, hoy es 28 de diciembre, día de los Santos Inocentes. La deuda de Coahuila sigue vivita y coleando, y la única aportación extraordinaria que ha llegado de la Federación son discursos y abrazos. La “buena relación política” entre el gobernador y Claudia Sheinbaum, dicen, está en su punto... pero nomás sirve para tomarse la foto. Así que no, no hay milagro financiero. Solo la broma de cada diciembre.

III. POSTURA OFICIAL

Luego de los comentarios sobre presuntos asaltos en la carretera Saltillo-Monterrey, desde la Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila, de Hugo Gutiérrez nos informan que no han recibido reportes de incidentes en territorio estatal. Señalan que los reportes existentes corresponden al tramo ubicado en Nuevo León. Aun así, invitan a quien haya enfrentado alguna situación a denunciar, pues la coordinación entre ambas entidades permite dar seguimiento y activar alertas preventivas.

IV. RAPIDEZ

Y de seguridad hablando... En Saltillo circuló en redes el video de un sujeto cometiendo robos y amenazando con machete en mano. Se trataba de “El Villa”, quien ya era buscado por la Policía Municipal y el Grupo de Reacción Sureste. Finalmente fue detenido. Tenía orden de aprehensión y reportes vecinales en al menos diez colonias. El comisario Miguel Ángel Garza confirmó la captura, realizada en coordinación con la Fiscalía General del Estado. Esta vez la respuesta fue rápida y eficaz.

V. VIDEO DEL LUJO

El video de José Ramón López Beltrán, hijo del expresidente, saliendo de una tienda de lujo en Houston sigue dando de qué hablar. Ahora fue el empresario Ricardo Salinas Pliego quien se lanzó con todo: acusó a los hijos de AMLO de vivir del erario, estar ligados al crimen organizado y participar en “megafraudes”. Dijo que se esconden “como ratas en vacaciones” y los llamó parte del “cártel de Macuspana”. Una bomba mediática...sin pruebas, pero con mucho colmillo.

VI. INDIGNADO Y OFENDIDO

José Ramón no se quedó callado. Le respondió al empresario llamándolo clasista y sin argumentos. Afirmó que no vive de privilegios, que trabaja, emprende y paga impuestos. “No necesito presumir para saber quién soy”, escribió. Carolyn Adams, su esposa, también lo defendió y rechazó los ataques contra sus hijos. Pero hay algo que no cuadra: la 4T pregona austeridad, pero sus protagonistas disfrutan como si fueran parte de otra élite. ¿Quién traiciona el discurso? ¿La oposición o los propios herederos del movimiento?

VII. BUEN ÁNIMO

El empresario Marco Ramón García señaló que hay buena expectativa para el 2026 gracias al renovado interés por invertir en la Región Centro. Nos comentan que parte de ese ánimo tiene que ver con las acciones que el gobierno de Carlos Villarreal ha emprendido para atraer inversión en aquella localidad. Dicen que ya hay visitas, llamadas y hasta proyectos amarrados. Si el ritmo se mantiene, 2026 podría iniciar con carga de trabajo y nuevas oportunidades para la región.

VIII. ENFADOSO YUNES

En redes se viralizó el momento en que Héctor Yunes Landa, diputado del PRI en Veracruz, terminó una entrevista con un seco: “te sientes López-Dóriga... a la chingada”, y se fue de la cabina. No es su único arranque: días antes interrumpió una comparecencia en Veracruz, gritó al secretario de Finanzas, y al salir, fue captado amenazando a un asesor. “Te rompo la madre”, se escucha en el video. Así, entre berrinches y agresiones, queda retratado el nivel de muchos políticos en este país.