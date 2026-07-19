POLITICÓN: Se suma Ale Salazar a la lista de mexicanos que nos hacen pasar vergüenzas en el extranjero

I. ORDEN

Miguel Riquelme, alcalde de Torreón, reunió a las áreas responsables del municipio y a la Fiscalía General del Estado para cerrar filas en torno a la supervisión de bares y centros nocturnos. El mensaje: quienes quieran operar deberán hacerlo dentro de la ley y cumpliendo las medidas de seguridad para proteger a sus clientes. La advertencia alcanzó incluso a escoltas y personal de seguridad que acostumbran excederse... Si fue necesario recordar reglas tan elementales, ¿es porque antes nadie se ocupó de hacerlas cumplir?

II. EL AUDIO

Tania Flores difundió un audio que, lejos de ayudarla, podría perjudicarla: reconoce hechos que al mismo tiempo intenta justificar. Lleva a las redes y al terreno político un asunto que las autoridades sostienen es estrictamente jurídico. Su situación continúa desarrollándose en el ámbito judicial. Actualmente existen 11 carpetas de investigación en su contra. Insiste en que enfrenta una persecución política, pero las autoridades sostienen lo contrario. Fuentes consultadas señalan que en algo tiene razón: permanecerá ahí los días que sean necesarios... y así será. ¿Será?

III. PURAS VERGÜENZAS

A la lista de compatriotas que nos han dejado en vergüenza en el extranjero -como aquel que apagó la llama eterna en París, o el que accionó el freno de emergencia de un tren bala en Japón- habrá que agregar a la regidora saltillense, con licencia, Alejandra Salazar, quien no pudo aguantarse las ganas de tocar con el dedo uno de los incunables de la Biblioteca de la Abadía de San Galo, en Suiza, país donde vacaciona a todo lujo desde hace varios días, tal como indica el manual de Morena.

IV. Y TODAVÍA...

El hecho fue difundido por la propia Salazar, a través de un video colgado en sus redes sociales. En la secuencia se le ve introducir la mano a través de la reja que protege los antiquísimos libros de la Abadía, para tocar el lomo de una edición de la Biblia Sacra Latina, del año 1491. Esperemos que el canciller Roberto Velasco Álvarez no termine recibiendo una nota diplomática de las autoridades suizas por este incidente que, además de ser penoso, todavía se “presume”, como si fuera una hazaña...

V. UNO MÁS

Y de los salazares hablando, al que también identificaron desoyendo la recomendación de su dirigente nacional, Ariadna Montiel, de no incurrir en “el exceso” de asistir a los estadios a ver los partidos del mundial, fue al senador Luis Fernando Salazar, quien acudió a uno de los partidos de la selección y lo hizo como se debe: en una zona donde el boleto costaba 75 mil pesos. Con él, van al menos tres morenistas coahuilenses que no pudieron resistir la tentación de darse un lujito...

VI. CUENTA REGRESIVA

Comenzaron a circular las invitaciones para los actos conmemorativos del 449 aniversario de la fundación de Saltillo. El próximo 24 de julio se celebrará la Sesión Solemne de Cabildo, con la entrega de la Presea Saltillo 2026, encabezada por el alcalde Javier Díaz. Esa misma noche, a las 23:30 horas, el Parque Mirador será sede de las tradicionales Mañanitas a Saltillo. Inicia así la ruta hacia el 450 aniversario, una fecha que, por su significado histórico, tendría que convertirse en una verdadera celebración sin precedentes. ¿No?

VII. EFECTO DOMINÓ

La Sala Regional del Tribunal Superior de Justicia en La Laguna tendrá nueva integración con la llegada de Rodrigo Hernández González, luego de la salida de José Ignacio Máynez Varela para incorporarse al Ayuntamiento de Torreón. Más allá de su trayectoria como notario y exregidor, Hernández ha sido durante la última década uno de los principales representantes del PRI ante el Instituto Electoral de Coahuila. Un perfil ampliamente conocido en la operación electoral que ahora inicia una nueva etapa dentro del Poder Judicial.

VIII. CONFLICTO

Como si no tuvieran suficientes problemas con el cierre de la frontera a la exportación de ganado, producto de la llegada del gusano barrenador, ahora surgen, en la Región Carbonífera, señalamientos de que algunos integrantes del gremio, como el expresidente de la Asociación Ganadera de Sabinas, Alejandro Gutiérrez Balderrama, alimenta grillas en contra de la Unión Ganadera del Estado. ¿Cuál es el propósito? Eso no queda claro, pero suena realmente inconveniente para un gremio en crisis.