POLITICÓN: Sigue ‘tira-tira’ en el IEC, ahora insinúan que hay aviadores

I. ÚLTIMO GRITO

El último grito de Andrés Manuel López Obrador no será solo una despedida, sino una celebración de victoria política. Con la reforma judicial aprobada, el presidente aprovechará este momento histórico para imprimir su sello final en la ceremonia del 15 de septiembre. Las nuevas arengas, más que un simple cambio de guion, representarán un mensaje político. AMLO, maestro en aprovechar cada plataforma, seguro convertirá el balcón presidencial en un púlpito para proclamar el triunfo de la “4T” sobre el poder judicial. Este grito resonará en el Zócalo y marcará el tono para el cierre de su sexenio y el legado pretendido.

II. PRIMER GRITO

En contraste, Manolo Jiménez Salinas se alista para su debut en el grito como gobernador de Coahuila. La expectativa es si reafirmará su perfil de gobernante ciudadano en esta ceremonia tradicional. Este momento será una oportunidad para entablar conexión con los coahuilenses. Se espera que sus arengas reflejen esa narrativa de cercanía con el ciudadano que ha cultivado desde su campaña. El balcón del Palacio de Gobierno se convertirá en su escenario para proyectar un liderazgo que se jacta de entender al ciudadano común. ¿Logrará Jiménez un grito que resuene en los hogares coahuilenses?

III. ¿CELEBRACIÓN O DERROCHE?

La celebración del Grito se ha convertido en un derroche digno de quinceañera con papás endeudados. Gobiernos derrochan, pero la ciudadanía no se queda atrás, exigiendo artistas de renombre como si fuera un derecho constitucional. En Saltillo, la plaza de armas recibirá a Intocable, mientras Arteaga, con Ramiro Durán al frente, optó por Los Traileros del Norte. Esta obsesión por el espectáculo revela nuestra verdadera independencia: la del sentido común. Pareciera que sin concierto no hay patria, y el grito más fuerte es el de nuestras billeteras vacías y nuestro patriotismo superficial.

IV. RESACA FINANCIERA

Ramos Arizpe no se queda atrás con Grupo Pesado, mientras Torreón, de Román Alberto Cepeda, trae a Julio Preciado y Los Dos Carnales. ¿Cuántas becas escolares, despensas o medicinas se podrían comprar con lo que cuesta una noche de música norteña? Parece más fácil medir el patriotismo en decibeles que en bienestar social. Al final, cuando se apaguen las luces y se callen los gritos, nos quedaremos con una resaca financiera y la duda: ¿acaso las finanzas de estos ayuntamientos son tan sólidas que alcanza para todo? El verdadero grito podría ser el de las arcas vacías.

V. ASESORES DEL IEC

En medio de la controversia por aprobar un anteproyecto de presupuesto desconectado de la realidad social y del contexto político del país, surgieron sospechas tras el comentario de Óscar Daniel Rodríguez, quien aseguró que sus asesores sí asisten a la oficina. Este comentario fue una respuesta a una propuesta de evaluar la necesidad de mantener tres plazas para cada consejero. Sin mencionarlo explícitamente, Rodríguez insinuó que en otras consejerías no se conoce la presencia de todos los asesores registrados. ¿Cuántos asesores realmente trabajan y cuántos son solo nombres en una nómina?

VI. ¿FANTASMAS?

Los rumores en el IEC y entre los partidos políticos se centran en cuestionar a quién se refieren ciertas prácticas cuestionables. Hace unos meses se reveló que la consejera Madeleyne Figueroa registró como asesora a la hermana de otra asesora, quien supuestamente “trabajaba” desde su consultorio de podología en Monclova. Similarmente, la consejera Leticia Bravo Ostos registró a un asesor que, al igual que en el caso anterior, trabaja a distancia y nunca se le ha visto en la oficina. Bravo Ostos argumenta falta de espacio, pero muchos sospechan que simplemente es un “aviador”, así las cosas en el IEC.

VII. CONSECUENCIAS

El que Mónika Zertuche haya sido dada de baja del Registro Público de la Propiedad de Saltillo es, sin duda, una buena noticia pero, advierten los entendidos del tema, el apartarla del sector público no es suficiente, pues debería abrirse una serie de procedimientos -administrativos, e incluso hasta penales- en contra de la ex funcionaria cuya actividad en la dependencia implicó beneficios personales para ella, pero también múltiples afectaciones a terceros que deberían ser resarcidas de alguna forma. Se dice que no son pocas veces las que señalan lo que fue su paso por el RPP durante casi cuatro años.

VIII. SERÍA UNA BURLA

Y todavía falta, advierten los pícaros, que Zertuche reaparezca en alguna otra oficina pública -del Gobierno del Estado o de algún municipio-, como “premio” a sus servicios o en respuesta a una petición de sus “padrinos” que la ubicaron en esta oficina. La dependencia de Elma Marisol Martínez, para más señas la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, tendría que actuar como contención ante dicha posibilidad porque sería una burla ver reaparecer en otra cartera a alguien cuyo desempeño gubernamental solamente da para la crítica. Habrá que estar atentos de lo que pasa en el futuro.