Coahuila: Siguen Torreón y Múzquiz como focos rojos en el PRI

En la política comarcana, cuando el gobernador observa es que algo no anda bien, y eso ocurre a inicios de este año en los municipios de Torreón y de Múzquiz.

A pesar del gran apoyo estatal brindado, los alcaldes Román Cepeda, de Torreón y Laura Jiménez mantienen magros resultados en temas de productividad, orden interno y presencia ciudadana.

El 2026 es un año importante en lo político para el gobierno del estado, y los focos rojos electorales y de coordinación institucional siguen encendidos en ambos ayuntamientos.

La mirada del principal inquilino de Palacio Rosa también se centra en algunas dependencias estatales y en el Congreso local.

Es seguro que se avecinan cambios y enroques...

DOS VISIONES

Posiciones encontradas sobre la destitución del presidente venezolano, Nicolás Maduro, dieron ayer a conocer el diputado del PRI, Rubén Moreira, y el senador morenista, Luis Fernando Salazar.

En la mesa de discusión con Azucena Uresti, el líder parlamentario del PRI afirmó que Maduro fue un dictador, con un gobierno pésimo, y que es preocupante que Morena genere falta de unidad.

El senador de la 4T, Luis Fernando Salazar, enfatizó que el presidente de EU vive en una realidad alterada y que el ataque de Trump a Venezuela fue por el petróleo y el dominio territorial.

Salazar Fernández pidió cerrar filas como mexicanos ante las amenazas de Donald Trump, en tanto Moreira Valdez se quejó de que el tema de seguridad nacional no le interesa al gobierno federal.

¿Usted qué opina?

DE DULCE Y DE POLLO

Tamales de pollo, puerco y dulce tendrán que poner el legislador local de Morena, Antonio Attolini, y la diputada federal, Hilda Licerio, el próximo Día de la Candelaria.

Ambos diputados fueron invitados ayer por la dirigente magisterial de la Sección 38, Isela Licerio, a partir la rosca de Reyes con maestros y personal docente en Torreón, Coahuila.

“Fue un privilegio compartir este día con maestros y maestras, junto con mi compañera, Hilda Licerio, con la que comparto llevar los tamales el próximo Día de la Candelaria”, posteó Attolini.

Ojalá cumplan...

TONY CONTRA JUANCHO

El interminable reality de los hermanos Tania y Tony Flores Guerra sigue, y en el capítulo más reciente, el legislador plurinominal del PT denunció ante el MP a los vástagos de “Juancho”.

Antonio Flores usó las redes sociales para comentar que acudió ante el Ministerio Público a denunciar por intento de homicidio a los hijos de Juancho Leyva, un funcionario local de Múzquiz.

Flores Guerra, que se aprovechó para beneficio propio de los abusos de su hermana Tania, cuando esta fue alcaldesa de Múzquiz, ahora pide a los coahuilenses levantar la voz contra las injusticias.

Según Flores Guerra, los vástagos de Leyva entraron por la fuerza a un domicilio en Palau e intentaron asesinar a balazos a una familia.

“Juancho Leyva, a ti y a tus hijos ya no te quieren en Palau y Múzquiz, eres de lo peor, compadre, eres de lo peor”, espetó el exempresario carbonero.

El burro hablando de orejas, dijo un amigo de Juan...

MALA SUERTE

El ayuntamiento de Ciudad Frontera lleva más de siete años con administraciones funestas, cuyos alcaldes usaron el poder para enriquecerse a costa del erario público.

Florencio Siller y Roberto Clemente Piña salieron del ayuntamiento con una cuantiosa fortuna y residencias nuevas; eso sí, sin amigos, pero ricos.

El poder detrás de la gestión de Lencho fue su hijo, Diego, en tanto que el titiritero de Roberto era su padrino político, Fernando de la Fuente, exalcalde de Monclova.

¿Quién está detrás de la actual alcaldesa, Sari Pérez?

Es pregunta, conste...